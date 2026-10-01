Con il rinnovo del Ccnl l'aumento può azzerarsi se il superminimo è assorbibile: quando invece non può essere ridotto e come difendersi davvero

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come deve essere gestito il superminimo

L’istituto del superminimo rappresenta uno degli strumenti retributivi più diffusi nella contrattazione individuale tra datori di lavoro e dipendenti. Nelle dinamiche della gestione del personale, tuttavia, l’applicazione del superminimo assorbibile in coincidenza con un aumento dello stipendio derivante dai rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) genera di frequente dubbi interpretativi.

Spesso il lavoratore si attende che un incremento contrattuale vada ad incrementare direttamente la retribuzione globale percepita, per poi scoprire che la somma complessiva resta invariata poiché la quota integrativa individuale viene ridotta di pari importo. Comprendere appieno la disciplina del superminimo assorbibile, le sue eccezioni e l’evoluzione della giurisprudenza è fondamentale per evitare contenziosi sulle voci in busta paga.

Inquadramento normativo e funzionamento del superminimo

Nel quadro delineato dall’articolo 2099 del Codice Civile in materia di retribuzione del lavoro subordinato, la paga del dipendente si compone di elementi fissi ed accessori. Il livello base è costituito dal minimo tabellare (o paga base), la cui misura viene negoziata dalle parti sociali ed è tutelata dall’articolo 36 della Costituzione a garanzia di una retribuzione proporzionata e sufficiente. Sopra questa soglia inderogabile, le parti possono pattuire una somma aggiuntiva su base individuale: il superminimo.

In linea generale, in applicazione del principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. Lav., con la sentenza n. 19750/2008, il superminimo si presume assorbibile salvo prova contraria. Ciò significa che, in assenza di precise tutele individuali, quando interviene un aumento dello stipendio basato sul rinnovo delle tabelle retributive contrattuali, la quota spettante al lavoratore a titolo di superminimo viene assorbita – e dunque ridotta – nella misura esatta del corrispondente incremento del minimo tabellare.

La regola dell’assorbimento e il principio di irriducibilità

La presunzione di assorbibilità si fonda sull’idea che il superminimo serva a garantire un determinato livello retributivo globale complessivo. Finché la cifra totale percepita rimane pari o superiore alla nuova quota minima prevista dalla contrattazione collettiva, le garanzie retributive sono rispettate.

Esempio pratico dell’effetto dell’assorbimento:

minimo tabellare iniziale pari a 1.600 euro;

superminimo riconosciuto pari a 200 euro;

retribuzione lorda totale pari a 1.800 euro.

Rinnovo CCNL con un aumento dello stipendio tabellare pari a 150 euro:

nuovo minimo tabellare pari a 1.750 euro;

superminimo ricalcolato (assorbito) pari a 50 euro;

retribuzione lorda totale finale pari a 1.800 euro.

Sebbene il minimo di categoria sia aumentato, la somma complessiva non subisce variazioni, azzerando l’impatto economico immediato del rinnovo contrattuale.

Quando l’assorbimento è vietato

Sebbene la regola generale preveda l’assorbibilità, l’ordinamento e la giurisprudenza di legittimità hanno tracciato precisi confini a tutela del reddito del dipendente, in sintonia con l’articolo 2103 del Codice Civile (principio di irriducibilità della retribuzione) e l’articolo 2077 del Codice Civile (prevalenza delle condizioni individuali più favorevoli).

La clausola espressa di non assorbibilità

La via principale per proteggere il superminimo risiede nell’accordo formale tra le parti. Se nel contratto individuale di assunzione viene inserita la dicitura esplicita di superminimo non assorbibile, la natura dell’importo diventa fissa. Ogni futuro aumento dello stipendio stabilito dalla contrattazione collettiva si sommerà integralmente a tale quota.

Il superminimo per particolari meriti o mansioni

Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (sentenza n. 14689/2012), la presunzione di assorbibilità decade qualora il compenso sia stato attribuito intuitu personae.

Quando la quota è riconosciuta per premiare specifiche qualità professionali, particolari meriti del dipendente, o la natura rischiosa/onerosa della prestazione, la somma ha natura compensativa autonoma. Di conseguenza, il datore di lavoro non può ridurla a seguito degli incrementi contrattuali generali stabiliti per la generalità dei lavoratori.

Incrementi spettanti ad altri titoli

L’assorbimento del superminimo assorbibile è escluso quando l’aumento in busta paga non deriva dal minimo tabellare, ma da:

maturazione di scatti di anzianità;

indennità specifiche (come, per esempio, indennità di cassa o di reperibilità);

straordinari forfaitizzati o premi di produzione.

La svolta della Cassazione: l’uso aziendale

Ad integrare le tutele per i lavoratori è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con l’ordinanza n. 23704 del 21 luglio 2026, la quale ha formalizzato un ulteriore motivo di non assorbibilità del superminimo.

Il comportamento concludente e la prassi aziendale

La Suprema Corte ha stabilito che il superminimo può diventare non assorbibile per uso aziendale, anche in assenza di un accordo scritto iniziale.

Se per un periodo prolungato e in occasione di diversi rinnovi del CCNL l’azienda sceglie di non applicare l’assorbimento, lasciando intatto il superminimo ed erogando per intero l’aumento dello stipendio, tale condotta costante configura un comportamento concludente. Questo comportamento genera un vero e proprio uso aziendale, il quale modifica l’accordo individuale inserendovi la regola della non assorbibilità.

I limiti al recesso datoriale

Alla luce dell’ordinanza n. 23704/2026 valgono le seguenti regole:

divieto di riduzione improvvisa . L’azienda non può decidere unilateralmente di ripristinare l’assorbimento operando un taglio in busta paga in occasione dell’ultimo rinnovo;

. L’azienda non può decidere unilateralmente di ripristinare l’assorbimento operando un taglio in busta paga in occasione dell’ultimo rinnovo; inefficacia delle modifiche silenziose . Il semplice taglio contabile non costituisce recesso dall’uso aziendale;

. Il semplice taglio contabile non costituisce recesso dall’uso aziendale; obbligo di formalizzazione. Per interrompere un uso aziendale consolidato, il datore di lavoro deve inviare una comunicazione preventiva, chiara e trasparente a tutti i lavoratori interessati.

Quadro sintetico di confronto

Fattispecie Riferimento normativo/giurisprudenziale Il superminimo è assorbibile? Regola generale Art. 2099 c.c./Cass. n. 19750/2008 Sì, l’aumento contrattuale riduce il superminimo Clausola contrattuale Art. 2077 c.c. (Condizione più favorevole) No, l’aumento si somma integralmente Merito/intuitu personae Cass. n. 14689/2012 No, la causale premiante impedisce il taglio Causali diverse Art. 2103 c.c. (tutela della retribuzione) No, gli scatti o le indennità non assorbono il valore

Come verificare la propria busta paga

Per tutelare la propria posizione retributiva, il lavoratore deve innanzitutto prendere in esame la lettera di incarico o il contratto individuale, verificando se vi sia la presenza esplicita di termini quali non assorbibile oppure indicazioni volte a riconoscere specifici meriti individuali. In secondo luogo, diventa fondamentale verificare la storicità dei cedolini incrociando le buste paga in corrispondenza dei precedenti rinnovi contrattuali; qualora l’azienda non abbia mai applicato l’assorbimento erogando sempre l’aumento per intero, si applicano a pieno titolo le tutele stabilite dall’ordinanza n. 23704/2026 della Corte di Cassazione.

È inoltre opportuno prestare attenzione a distinguere con cura l’aumento dello stipendio tabellare dalle altre voci retributive, quali le indennità specifiche o gli scatti di anzianità. Qualora dall’analisi di questi elementi dovesse emergere una riduzione indebita del superminimo assorbibile, il dipendente ha pieno titolo per richiedere al datore di lavoro la formale rettifica del cedolino ed il contestuale conguaglio di tutte le differenze retributive spettanti.