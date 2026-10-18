Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Per il rimborso 730 è arrivato incompleto

Ogni anno, con l’arrivo dei mesi estivi e autunnali, milioni di lavoratori dipendenti e pensionati attendono con ansia l’accredito delle somme a credito derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Tuttavia, non è raro trovarsi di fronte a una brutta sorpresa: un importo accreditato in busta paga o sul cedolino della pensione inferiore alle aspettative, oppure il blocco totale della cifra attesa.

Quando il credito atteso viene ridotto o congelato, la prima reazione del contribuente è dare la colpa dell’errore al datore di lavoro o al centro di assistenza fiscale (Caf). Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la spiegazione risiede in complessi meccanismi normativi, vincoli di bilancio aziendali o rigidi filtri informatici preventivi attivati dall’amministrazione finanziaria.

Vediamo quali sono i motivi tecnici e amministrativi che spiegano perché il rimborso 730 non è stato erogato per intero e, soprattutto, come interpretare le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Rimborso 730, i controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate

Una delle cause principali che bloccano la liquidazione di un rimborso 730 risiede nell’evoluzione tecnologica dei controlli fiscali, passati da una verifica formale effettuata a distanza di anni a un vero e proprio filtro preventivo automatizzato. Ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 175/2014, l’Agenzia delle Entrate effettua una verifica preventiva sulla dichiarazione quando il credito d’imposta spettante è superiore alla soglia di 4.000 euro e, contemporaneamente, sono presenti modifiche o integrazioni rispetto alla precompilata che incidono sulla determinazione del reddito. Lo stesso blocco scatta in presenza di elementi di incoerenza rispetto ai criteri definiti dall’Anagrafe Tributaria, come le incongruenze tra le detrazioni per ristrutturazioni, i bonus edilizi o le spese sanitarie e i dati trasmessi dagli enti terzi.

In presenza di questi presupposti si verifica un passaggio tecnico fondamentale: l’Agenzia delle Entrate esautora completamente il sostituto d’imposta, sia esso azienda o ente pensionistico. Ciò significa che l’amministrazione finanziaria non invia al datore di lavoro alcun prospetto di liquidazione (Modello 730-4). Di conseguenza, il datore di lavoro non farà passare quella somma nel cedolino paga, né per intero né ridotta. La pratica si sposta sui sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate, che effettua le verifiche documentali entro quattro mesi dalla scadenza dei termini di trasmissione. Soltanto al termine dell’istruttoria il Fisco provvederà a erogare il rimborso spettante direttamente sul conto corrente bancario o postale indicato via Iban, entro il sesto mese successivo alla scadenza.

Incapienza del sostituto d’imposta: il rimborso erogato a rate

Diverso è il caso in cui la dichiarazione non presenti anomalie bloccanti per il Fisco, ma l’importo percepito in busta paga risulti comunque parziale. In questa circostanza la causa è la cosiddetta incapienza del sostituto d’imposta.

Il datore di lavoro anticipa il rimborso 730 per conto dello Stato utilizzando il monte delle ritenute Irpef che trattiene mensilmente sugli stipendi di tutti i dipendenti in organico. Se in un determinato mese le ritenute Irpef complessive versate dall’azienda sono inferiori alla somma totale dei rimborsi richiesti dai lavoratori, l’azienda non possiede la capienza finanziaria per soddisfare subito l’intero credito.

La legge impone in questo caso al datore di lavoro di distribuire la capienza disponibile proporzionalmente tra tutti i dipendenti aventi diritto. Le quote residue non vengono perse, ma erogate a rate nei cedolini dei mesi successivi (di norma entro la fine dell’anno fiscale, tra agosto e novembre). Non si tratta quindi di un taglio definitivo, ma di un differimento temporaneo della liquidità.

Compensazione coattiva per debiti iscritti a ruolo

Un ulteriore fattore di riduzione del credito atteso riguarda la presenza di pendenze con il Fisco. In base all’articolo 28-ter del D.P.R. n. 600/1973, prima di procedere all’erogazione diretta di un rimborso 730, l’Agenzia delle Entrate effettua un controllo incrociato con l’agente della riscossione.

Se a carico del beneficiario risultano cartelle esattoriali, avvisi di addebito o debiti iscritti a ruolo non saldati di importo pari o superiore a 500 euro, scatta la procedura di compensazione coattiva:

l’AdE notifica al contribuente una formale proposta di compensazione;

la somma a credito viene trattenuta dall’erario per coprire (in tutto o in parte) i debiti pregressi;

al cittadino verrà accreditata unicamente l’eventuale differenza rimanente dopo il saldo della posizione debitoria.

Limite della capienza fiscale personale (incapienza d’imposta)

In molti casi il taglio del rimborso deriva da un errore di valutazione nell’incidenza delle detrazioni fiscali. Le detrazioni d’imposta servono ad abbattere l’Irpef lorda calcolata sui redditi percepiti.

Tuttavia, secondo le regole fondamentali del nostro sistema fiscale, l’ammontare delle detrazioni non può mai superare l’imposta lorda effettivamente dovuta. Se un contribuente ha versato 1.200 euro di Irpef lorda nell’anno di riferimento, non potrà mai ottenere un rimborso 730 superiore a 1.200 euro, anche se ha sostenuto 4.000 euro di spese detraibili. La parte di detrazione che supera l’imposta dovuta va persa (fenomeno dell’incapienza d’imposta) e non genera alcun credito rimborsabile né trasferibile agli anni futuri.

Coordinate bancarie non valide o scarti dell’Iban

Quando l’erogazione del rimborso 730 deve avvenire direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate sul conto corrente del cittadino, la transazione può fallire per motivazioni formali o tecniche legate al pagamento:

l’Iban indicato nel cassetto fiscale è errato, formalmente inattivo o relativo a un conto corrente chiuso;

il conto corrente non è intestato o cointestato al codice fiscale del richiedente (il sistema rifiuta i pagamenti verso conti intestati a terzi o delegati).

In questo caso il credito non viene annullato, ma rimane congelato nei sistemi dell’Agenzia delle Entrate fino alla correzione dei dati bancari nell’area riservata o fino all’emissione di un titolo di pagamento alternativo.

Come verificare lo stato del proprio rimborso

Per individuare con certezza la motivazione che ha determinato la riduzione o il mancato arrivo del rimborso 730, si consiglia di seguire questi passaggi:

esaminare il cedolino paga . È importante verificare se la voce di conguaglio riporta l’indicazione di un’erogazione parziale legata alla capienza del datore di lavoro;

. È importante verificare se la voce di conguaglio riporta l’indicazione di un’erogazione parziale legata alla capienza del datore di lavoro; consultare il cassetto fiscale . Si accede con Spid, Cie o Cns al portale dell’Agenzia delle Entrate, si seleziona la sezione Dichiarazioni Fiscali e poi Rimborsi. Qui è possibile verificare lo stato di lavorazione della pratica, la presenza di controlli preventivi ex art. 5 o le eventuali rettifiche apportate dall’ufficio;

. Si accede con Spid, Cie o Cns al portale dell’Agenzia delle Entrate, si seleziona la sezione Dichiarazioni Fiscali e poi Rimborsi. Qui è possibile verificare lo stato di lavorazione della pratica, la presenza di controlli preventivi ex art. 5 o le eventuali rettifiche apportate dall’ufficio; verificare la posizione in Riscossione. Si accede all’area riservata di Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare se sono presenti cartelle esattoriali che hanno attivato la compensazione del credito.

Comprendere la causa esatta dell’anomalia è indispensabile per attivare tempestivamente le contromisure necessarie: dall’invio della documentazione per sbloccare i controlli preventivi, fino alla semplice attesa dei conguagli rateali nelle buste paga successive.