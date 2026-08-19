Unitree Robotics vola in Borsa con un rialzo del 460% al debutto: chi è il proprietario, quanto fattura e perché cresce il boom dei robot umanoidi

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ANSA Debutto da record per Unitree robotics, chi è il proprietario

Debutto da record in Borsa per Unitree Robotics, il produttore cinese di robot umanoidi e quadrupedi che ha fatto il suo ingresso sullo Star Market di Shanghai. Le azioni della società hanno chiuso la prima seduta con un rialzo superiore al 460%, dopo aver toccato durante gli scambi un massimo vicino al +629%. ,La capitalizzazione iniziale, pari a circa 9 miliardi di dollari, è arrivata temporaneamente a sfiorare i 66 miliardi di dollari, per poi attestarsi intorno ai 53 miliardi alla chiusura. Il debutto conferma il crescente interesse degli investitori verso il settore della robotica umanoide, considerato uno dei nuovi campi di applicazione dell’intelligenza artificiale. Unitree è inoltre una delle poche aziende del comparto ad aver già avviato la vendita su larga scala dei propri dispositivi.

Attraverso l’Ipo Unitree ha raccolto circa 904 milioni di dollari. A sostenere la quotazione sono stati soprattutto i piccoli investitori: la domanda retail avrebbe superato di oltre 5.000 volte il quantitativo di azioni messo a loro disposizione. Il risultato ha acceso ulteriormente l’attenzione sul settore, anche perché le occasioni per investire direttamente in società specializzate nei robot umanoidi quotate sui mercati finanziari sono ancora limitate.

Chi è il proprietario di Unitree Robotics

Unitree, ufficialmente Yushu Technology Co Ltd, è stata fondata nel 2016 a Hangzhou da Wang Xingxing, ingegnere cinese specializzato in robotica. Wang ha iniziato a lavorare su robot quadrupedi già durante gli studi universitari e ha successivamente trasformato il progetto in un’impresa. Nel corso degli anni Unitree è cresciuta fino a diventare uno dei principali produttori cinesi del settore.

Con la quotazione in Borsa la proprietà della società è naturalmente distribuita tra fondatore, investitori e nuovi azionisti. Wang Xingxing resta però la figura centrale nella gestione e nello sviluppo tecnologico dell’azienda. Unitree ha beneficiato anche della crescita dell’ecosistema tecnologico di Hangzhou e degli investimenti cinesi destinati alla robotica avanzata, considerata da Pechino un settore strategico.

Quanto fattura Unitree

A differenza di numerose startup della robotica ancora concentrate sulle attività di ricerca e sviluppo, Unitree ha già portato sul mercato diversi prodotti. Nel 2025 l’azienda avrebbe consegnato oltre 5.500 robot umanoidi. I ricavi sono stati pari a circa 180 milioni di dollari, con un utile vicino ai 30 milioni di dollari. Secondo altri dati societari, l’utile netto avrebbe raggiunto 278 milioni di yuan.

La società produce robot quadrupedi, bracci automatizzati, sensori e modelli umanoidi. Uno dei prodotti più conosciuti è il G1, robot di dimensioni ridotte commercializzato a partire da circa 13.500 dollari. I robot quadrupedi di Unitree partono invece da prezzi nell’ordine di 2.700 dollari, sensibilmente inferiori rispetto ad alcuni concorrenti occidentali.

Perché gli investitori puntano sui robot umanoidi

L’interesse finanziario per Unitree si inserisce nel più ampio sviluppo della cosiddetta embodied AI, cioè l’intelligenza artificiale applicata a macchine capaci di agire nel mondo fisico. Nel lungo periodo queste tecnologie potrebbero essere utilizzate anche per l’assistenza domestica e personale. Uno dei possibili campi di applicazione riguarda inoltre il problema dell’invecchiamento della popolazione e della riduzione della forza lavoro in diversi Paesi, compresa la Cina. Sul settore stanno investendo anche aziende come Tesla, Hyundai e Amazon, insieme a numerose startup europee e statunitensi.