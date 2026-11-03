iStock Homesh Nasre Dazn Family include HBO Max gratis da novembre.

Novità per gli abbonati a Dazn Family: da novembre il piano Hbo Max Base con pubblicità sarà incluso nell’abbonamento senza costi aggiuntivi. L’offerta consentirà di accedere a film e serie tv della piattaforma di streaming, con la possibilità di guardare i contenuti in Full HD su un massimo di due dispositivi contemporaneamente.

Sarà possibile seguire lo sport e avere così accesso al catalogo di intrattenimento che comprende la saga di Harry Potter, le Euphoria e The Last of Us. E poi ancora, Friends, The Big Bang theory, Rick and Morty, The Penguin, The Sopranos e molto altro.

Hbo Max e Dazn insieme

L’iniziativa riguarda sia i nuovi clienti sia chi è già abbonato a Dazn Family. Il contratto sarà fatturato direttamente da Dazn.

Non tutti gli abbonati Dazn, però, potranno usufruire della novità: l’offerta è riservata esclusivamente al piano Family e non comprende gli abbonamenti sottoscritti tramite TimVision. In questo caso, per conoscere le eventuali formule che comprendono entrambe le piattaforme, è necessario rivolgersi a Tim.

La promozione comprende gli abbonamenti annuali, sia con pagamento in un’unica soluzione sia con rateizzazione in 12 mesi, e quelli mensili. Chi dispone di un piano Dazn differente dovrà passare a Family per ottenere l’accesso a Hbo Max. La stessa possibilità è prevista per chi possiede un account Dazn gratuito o non è ancora registrato alla piattaforma.

Come attivare Hbo Max gratis con Dazn

Chi è già abbonato a Dazn Family dovrà accedere alla sezione “Il mio account” e selezionare il banner promozionale dedicato a Hbo Max. Da qui sarà reindirizzato all’area di attivazione del servizio.

Gli utenti con un piano Dazn diverso dovranno invece modificare il proprio abbonamento, scegliendo Family. Una volta completata la sottoscrizione, potranno attivare Hbo Max dalla schermata di conferma oppure successivamente attraverso la sezione “Il mio account”.

Chi non possiede un account Dazn dovrà prima abbonarsi a Family attraverso il sito ufficiale della piattaforma, all’indirizzo dazn.com/welcome. Anche in questo caso, l’attivazione di Hbo Max potrà essere completata subito dopo la sottoscrizione oppure in un secondo momento.

La procedura non può essere avviata direttamente dall’app Hbo Max: occorre utilizzare il pulsante “Attiva ora” presente nell’area personale di Dazn oppure il link contenuto nell’email ricevuta.

Quali contenuti comprende Hbo Max Base con pubblicità

L’abbonamento incluso in Dazn Family dà accesso esclusivamente al piano Hbo Max Base con pubblicità. Non sono compresi i piani Standard e Premium.

Gli utenti potranno guardare film e serie tv in Full HD su un massimo di due dispositivi contemporaneamente. La presenza di annunci pubblicitari riguarda i contenuti e i canali in diretta, le repliche e gli altri programmi per i quali la pubblicità è prevista.

I contenuti Hbo Max non saranno disponibili direttamente sulla piattaforma Dazn. Per usufruirne sarà necessario utilizzare l’app Hbo Max oppure collegarsi al sito hbomax.com.

I due account resteranno separati: l’accesso a Hbo Max non avverrà attraverso le credenziali Dazn e, secondo quanto comunicato dalla piattaforma, Dazn non condividerà i dati dei propri clienti con Hbo Max.

Cosa succede se si disdice Dazn Family

L’eventuale disdetta del piano, o il passaggio a un’altra formula Dazn, o ancora l’esercizio del diritto di recesso, comporteranno la disattivazione dell’abbonamento Hbo Max incluso.

Anche la sospensione temporanea di Dazn comporterà uno stop all’accesso a Hbo Max per lo stesso periodo.