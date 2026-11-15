Per Consumers' Forum una casa su tre è esposta a intrusioni digitali: router, telecamere ed elettrodomestici smart sono i punti più deboli

iStock Eduard Figueres Cyberattacchi, una casa su tre in Italia è esposta.

La recente ondata di attacchi informatici che ha interessato l’Italia, e non solo, sposta l’attenzione della cybersicurezza dalle grandi aziende alla vita quotidiana di tutti i cittadini.

Secondo le stime diffuse da Consumers’ Forum, ente indipendente che riunisce associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi, una casa su tre in Italia è potenzialmente esposta a intrusioni digitali. E i possibili danni economici possono raggiungere anche 10.000 euro a famiglia.

Milioni di dispositivi connessi alla Rete

Il problema è amplificato da un vuoto normativo: i nuovi e più stringenti obblighi di sicurezza imposti ai produttori di dispositivi domestici dal Cyber Resilience Act europeo entreranno in vigore soltanto a dicembre 2027. Nel frattempo tocca ai singoli utenti l’onere di cercare la migliore protezione per i propri interessi.

Una casa moderna può essere considerata un vero e proprio ecosistema digitale. In Italia si contano ormai più di 100 milioni di apparecchi collegati a Internet:

50,3 milioni di smartphone;

22,2 milioni di Smart TV;

20,2 milioni di computer (fissi e portatili);

7,4 milioni di tablet.

Secondo i dati dell’Osservatorio Eumetra, se nel 2017 appena il 4% delle famiglie possedeva dispositivi domotici o assistenti vocali, nel 2026 la quota ha raggiunto il 33%.

Con la proliferazione di device digitali connessi al Web (computer, smartphone, tablet, smartwatch, giocattoli, telecamere, televisore, riscaldamento, condizionatore, frigorifero, sistema di irrigazione, robot aspirapolvere, antifurto, eccetera), aumenta in via esponenziale anche il rischio di essere colpiti dagli hacker.

Come evidenziato dal Consumers’ Forum, basta un singolo anello debole per compromettere l’intera rete familiare. I bersagli più frequenti:

router Wi-Fi con impostazioni di sicurezza insufficienti;

telecamere e sistemi di videosorveglianza lasciati con le password predefinite di fabbrica;

elettrodomestici e dispositivi IoT (Internet of Things) con software obsoleto e non aggiornato.

I rischi dei cyberattacchi

Oltre alla violazione della privacy, che di per sé è un reato, un’intrusione nella rete domestica espone i cittadini a pericoli concreti come frodi, furti ed estorsioni. Si citano, per fare alcuni esempi:

il furto delle credenziali bancarie;

il controllo remoto degli impianti;

la trasformazione dei device domestici in reti botnet (si trasformano in armi per sferrare attacchi informatici su larga scala contro altri utenti).

E le ripercussioni finanziarie possono essere estremamente gravi:

in caso di danni, i costi per l’assistenza tecnica possono variare da qualche decina di euro fino ad arrivare anche a 1.500 euro;

i danni patrimoniali, in caso di frodi o attacchi ai conti correnti, possono anche raggiungere i 10.000 euro (e nei casi peggiori possono anche superare tale cifra).

Si pensi, ad esempio, a chi cade vittima di estorsioni. O si pensi, ancora, al caso di chi subisce la violazione dell’home banking o la clonazione delle carte di credito o di debito.

O ci si fermi a considerare il caso di chi subisce la violazione del cloud. Cloud che, per comodità, magari, contiene i documenti di identità del titolare. Malintenzionati potrebbero utilizzare quei documenti per ottenere prestiti a nome del malcapitato. Ci si troverebbe poi costretti a dover intraprendere un contenzioso legale, lungo e dall’esito incerto, per il disconoscimento della firma.