Elon Musk rinuncia a Twitter: perché non comprerà più il social

Dopo gli incredibili proclami degli scorsi mesi e l’offerta monstre da 44 miliardi di dollari, per un totale di 54 dollari circa per azione, alla fine Elon Musk ha deciso di mandare in fumo l’affare Twitter, rinunciando definitivamente all’acquisizione del social network. L’imprenditore sudafricano nelle ultime settimane aveva fatto numerosi passi indietro dopo alcune particolari richieste fatte a Twitter e le mancate risposte lo hanno spinto a far saltare l’accordo. Ma quali sono le vere motivazioni che hanno portato il CEO di Tesla a rinunciare all’acquisizione?

Perché Musk rinuncia a Twitter

L’annuncio dell’interesse ad acquisire Twitter era arrivato ad aprile, quando Musk si era detto pronto a mettere sul piatto ben 44 miliardi di dollari. Nelle ultime settimane, però, l’imprenditore ha cercato di trattare per avere uno sconto, chiedendo anche all’azienda di conoscere l’esatto numero degli account falsi, in quanto da questo dipendeva il reale valore della compagnia. Da questa richiesta sono però partiti degli attacchi tra le parti, con Musk che ha accusato Twitter di non essere trasparente con lui (l’imprenditore di recente ha lanciato un avvertimento all’Italia, Paese dove si fanno sempre meno figli).

Nelle scorse ore è quindi arrivata la decisione di chiudere definitivamente all’affare che, secondo molti, è stato deciso dopo l’analisi dettagliata della fattibilità dell’acquisizione. Infatti, secondo quanto emerso, il vero motivo dietro la mancata chiusura del passaggio di proprietà sta nell‘insostenibilità economica dell’affare stesso, con le azione di Twitter che di recente hanno subito un calo che avrebbe consigliato a Musk di non procedere con l’operazione.

Twitter, cosa succede ora?

In tanti si chiedono cosa ne sarà ora di Twitter e, soprattutto, che risposta avrà la compagnia contro Elon Musk. Dal momento in cui l’imprenditore sudafricano ha ritirato la sua offerta di 44 miliardi, infatti, le azioni in borsa sono crollate e hanno causato ingenti danni alla compagnia che sarebbe pronta a fare causa a Musk.

La comunicazione della rinuncia all’affare è arrivata a Twitter tramite i legali dell’imprenditore, lettera che potrebbe presto essere impugnata e presentata in tribunale. In fase di trattative Musk aveva accettato di pagare una penale di un miliardo di dollari in caso si fosse ritirato dall’affare, quindi questo potrebbe essere il “costo minimo da affrontare”, ma dall’America sembra prospettarsi un quadro ben diverso.

Secondo quanto riferito dai media statunitensi, infatti, il presidente di Twitter Bret Taylor sarebbe pronto a trascinare Musk in tribunale sostenendo che il fondatore di Tesla non può tirarsi indietro. I giudici del Delaware potrebbero graziare Musk con una semplice multa, ma non è neanche da escludere che l’imprenditore sudafricano possa essere obbligato a comprare comunque la società, con dei precedenti già esistenti ai quali Taylor vorrebbe aggrapparsi.

Non è di certo un buon momento per Elon Musk , che una volta archiviata la questione Twitter dovrà affrontare problemi ben più pesanti visto che contro l’imprenditore di lui sta arrivando un maxi ricorso da parte dei dipendenti del colosso dell’automotive, di cui vi abbiamo parlato qui, a causa delle politiche aziendali sullo smart working, spiegate qua, e dei licenziamenti messi in atto di recente.