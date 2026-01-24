Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

ANSA Khaby Lame vende la sua società per 975 milioni di dollari

Khaby Lame, il creator digitale italiano più seguito al mondo su TikTok, avrebbe ceduto quote della società a lui riconducibile per un valore complessivo di 975 milioni di dollari. L’operazione emerge da documenti ufficiali depositati presso la Securities and Exchange Commission statunitense (Form 6-K). L’accordo sarebbe stato sottoscritto il 9 gennaio 2026 da Rich Sparkle Holdings Limited, gruppo internazionale che ha annunciato l’acquisizione del 100% del capitale di Step Distinctive Limited, attiva nel settore del live streaming e-commerce.

Secondo quanto riportato nei documenti ufficiali, Serigne Khabane Lame deteneva, direttamente e indirettamente attraverso la società Dominant Action Limited, il 49% del capitale della società ceduta. L’operazione coinvolge inoltre altri soggetti venditori, tra cui Pink13 Group Inc. e Develop Master Limited.

Il valore dell’accordo

Il corrispettivo complessivo dell’acquisizione sarebbe pari a 975 milioni di dollari. Il pagamento avverrà tramite l’emissione di 75 milioni di nuove azioni ordinarie di Rich Sparkle Holdings a favore dei venditori. Il contratto prevede una condizione vincolante: la valutazione della società target non doveva risultare inferiore a 900 milioni di dollari, soglia superata al termine delle attività di due diligence.

La transazione è qualificata come “material definitive agreement” e comporta un potenziale cambio di controllo della società quotata.

Il gemello digitale di Khaby Lame

Uno degli aspetti più innovativi dell’accordo riguarda l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Khaby Lame ha autorizzato l’impiego dei propri dati biometrici per la creazione di un cosiddetto AI Digital Twin. Si tratta di un gemello digitale in grado di replicare espressioni, movimenti e voce del creator, consentendo la produzione di contenuti digitali in modo continuativo.

Secondo quanto indicato nella documentazione depositata alla SEC, questa tecnologia permetterà la realizzazione di contenuti multilingue, versioni simultanee dello stesso format e attività di live streaming commerciale senza limiti di fuso orario. L’obiettivo è supportare un modello di commercio digitale in grado di operare 24 ore su 24 su scala globale.

Per i prossimi tre anni, la gestione operativa delle attività di live streaming e-commerce sarà affidata ad Anhui Xiaoheiyang Network Technology Company Limited, società specializzata nel settore. Il contratto prevede che il partner industriale curi l’intera filiera, dalla produzione dei contenuti alla gestione della supply chain e delle spedizioni, con particolare attenzione ai mercati di Stati Uniti, Medio Oriente e Sud-Est asiatico. Il tutto è regolato da un accordo di compravendita delle quote che disciplina nel dettaglio condizioni sospensive, autorizzazioni regolamentari e modalità di esecuzione.

Il nuovo ruolo di Khaby Lame

Nonostante la cessione delle quote, Khaby Lame continuerà a essere coinvolto nella gestione operativa del business. I documenti ufficiali indicano che la sua presenza è considerata un elemento centrale per lo sviluppo commerciale e per la monetizzazione dell’ecosistema digitale costruito attorno alla sua immagine. Il creator ssumerà anche il ruolo di azionista di controllo all’interno della nuova struttura, consolidando il proprio posizionamento non più solo come influencer, ma come asset industriale di un gruppo quotato.

Secondo le stime riportate nell’operazione, l’ecosistema commerciale legato ai contenuti di Khaby Lame potrebbe generare vendite annue superiori ai 4 miliardi di dollari. La società acquirente ha precisato che il completamento definitivo dell’operazione sarà comunicato al mercato solo dopo l’avverarsi di tutte le condizioni previste dal contratto.