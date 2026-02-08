123RF Steam, cambia tutto sull'accesso anticipato dei videogiochi

La piattaforma di distribuzione di videogiochi in formato digitale Steam permetterà agli sviluppatori che pubblicano un contenuto con la formula dell’accesso anticipato di indicare, direttamente sulla pagina del videogioco stesso, la data prevista per la pubblicazione della versione completa del titolo.

Una funzione che viene richiesta da anni sia dai giocatori, sia dagli sviluppatori stessi. Da diverso tempo, infatti, Steam ha un problema con gli sviluppatori, soprattutto molto piccoli, che pubblicano giochi non finiti in accesso anticipato ma lasciano il titolo incompleto per anni, rimandando continuamente la data di pubblicazione definitiva con ripetuti comunicati sui social di cui diventa complesso tenere traccia.

Le nuove regole di Steam sull’accesso anticipato

Agli sviluppatori di videogiochi che pubblicano contenuti in accesso anticipato su Steam sarà permesso di indicare o una data precisa, o un intervallo di tempo più ampio. Una funzione che è sempre stata disponibile per chi, invece, non apriva il proprio titolo all’accesso ai giocatori prima che fosse del tutto concluso.

Nel comunicato di annuncio della nuova opzione, Steam ha scritto:

Gli sviluppatori di un gioco in accesso anticipato ci chiedevano espressamente se ci fosse un modo per mostrare in via ufficiale la data di lancio pianificata per la versione 1.0. Volevano che gli utenti della versione early access e gli altri potenziali acquirenti del gioco fossero a conoscenza dei loro piani, e così molti condividevano le date all’interno della descrizione testuale sulla pagina del Negozio, tramite post sugli eventi di Steam, sui social media, nei loro forum e così via.

Cos’è l’accesso anticipato

L’accesso anticipato, early access nella dicitura originale inglese, è una modalità di pubblicazione di videogiochi che permette agli sviluppatori di rendere disponibile un videogioco su prima che questo sia del tutto concluso. Il titolo può sia essere completo dall’inizio alla fine, ma difettare di alcune funzioni, oppure può essere effettivamente solo una parte del videogioco completo.

Questa opzione è molto utile agli sviluppatori indipendenti. Permette infatti di vendere il proprio videogioco prima che sia concluso, ottenendo quindi ricavi durante lo sviluppo. In questo modo sono meno dipendenti dagli investimenti, e al contempo possono far leva su un eventuale successo di pubblico per attrarre denaro e completare lo sviluppo.

Spesso, però, gli utenti di Steam si sono lamentati di videogiochi che sono rimasti in accesso anticipato per anni prima di essere completati o che, addirittura, sono stati completamente abbandonati dagli sviluppatori.

La causa contro Steam nel Regno Unito

Proprio nei giorni di questo annuncio, Steam sta affrontando una causa legale da 656 milioni di sterline nel Regno Unito. Valve, la società proprietaria di Steam, è accusata di abusare della propria posizione dominante nel mercato dei videogiochi. Le autorità britanniche sostengono che: