Scopri come usufruire delle migliori promozioni durante la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon e i codici promozionali per ottenere ulteriori sconti

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è il maxi evento dedicato al risparmio in vista della bella stagione. Da mercoledì 20 marzo fino a tutto lunedì 25, i clienti dello negozio digitale più famoso al mondo potranno accedere a sconti esclusivi su prodotti di grandi marchi internazionale, delle eccellenze del Made in Italy e delle piccole e medie imprese della Penisola.

Come ha spiegato Marco Ferrara, responsabile europeo del Programma offerte di Amazon, l’azienda si impegna a garantire “prezzi bassi, risparmio e convenienza tutto l’anno”, ma con i cinque giorni di promozioni ci sarà la possibilità di fare shopping in maniera innovativa. Ad esempio sulla moda gli sconti saranno del 30%.

Festa delle Offerte di Primavera: attenzione agli sconti

Amazon ha stilato un piccolo vademecum per permettere ai suoi milioni di clienti di usufruire di tutti gli sconti della Festa delle Offerte di Primavera. Per assicurarsi di arrivare primi ai Spring Deal Days, ad esempio, è possibile consultare due sezioni particolari nella pagina dedicata.

La prima riguarda le Offerte Wow!, dedicate ai clienti di Amazon Prime. Si tratta di sconti a tempo limitato sui prodotti dei grandi marchi di elettronica, di abbigliamento, di prodotti per la persona e la casa, che cambiano ogni giorno.

La pagina delle 100 offerte più interessanti offre invece a tutte le persone che accedono al sito una panoramica sui marchi più acquistati e i prodotti più venduti dall’azienda fondata da Jeff Bezos. I best seller di ogni categoria sono un ottimo punto di partenza per iniziare gli acquisti.

Come seguire le offerte di Amazon: tutti i trucchi

Non tutti sanno che è possibile seguire un’offerta lampo dedicata ai clienti Amazon Prime cliccando sul pulsante apposito sotto l’immagine del prodotto. Anche lontani dal computer non si rischierà di rimanere a bocca asciutta: il sito e l’app invieranno notifiche all’utente in caso di variazioni di prezzo o se l’offerta è in scadenza.

Per non perdersi neanche un avviso, bisogna attivare le notifiche dell’applicazione dalle impostazioni. Amazon può inviare, in base alle proprie preferenze, anche notifiche personalizzate in base alle ultime ricerche, consigliando prodotti simili in saldo durante la Festa delle Offerte di Primavere.

Un altro trucco facile e veloce è quello di creare una Lista dei desideri. Per farlo basta semplicemente iscriversi ad Amazon e cliccare sul cuore che appare vicino alla foto di tutta la merce. L’applicazione avvisa l’utente in caso di cali del prezzo e offerte.

Quanto costa Amazon Prime e quali sono i vantaggi

I clienti fedeli conoscono già invece il trucco più importante per usare Amazon appieno: l’iscrizione al programma Amazon Prime. Gli abbonati possono farsi spedire gratuitamente, con consegna anche in giornata, milioni di prodotti. Si può scegliere anche di far arrivare i pacchi in un Amazon Locker automatico e ritirarli nell’orario più comodo e conveniente senza dover aspettare il corriere a casa.

Cliccando qua ci si può iscrivere ad Amazon Prime gratis per i primi 30 giorni. Successivamente si può scegliere tra uno dei due convenienti piani:

4,99 euro al mese;

49,90 euro all’anno (sconto del 17%).

Oltre alle consegne gratis illimitate e immediate, gli altri vantaggi e servizi inclusi nell’abbonamento sono:

Prime Video, il servizio in streaming con film e serie tv in esclusiva;

Amazon Photos, uno spazio di archiviazione illimitato per le immagini;

Offerte esclusive e accesso anticipato alle Offerte lampo;

Amazon Fresh, per la spesa alimentare, con consegna a casa in 2 ore in città selezionate;

Twitch Prime dedicato ai gamer, con giochi mensili gratuiti e contenuti esclusivi da caricare;

Amazon Music, per ascoltare musica e podcast senza pubblicità;

Prime Reading, per leggere centinaia di libri ovunque.

Le offerte di primavera sui prodotti Amazon

Come di consueto per gli eventi del negozio digitale, Amazon mette in saldo i propri dispositivi con l’assistente vocale Alexa integrata. Dal 20 al 25 marzo 2024 sarà possibile acquistare a prezzi stracciati:

altoparlanti smart Echo ed Echo Pop;

lettori multimediali per lo streaming Fire Tv, compreso il nuovo Fire Stck 4K Max;

telecamere di sicurezza Blink;

citofoni e videocitofoni Ring;

i router eero, un sistema per estendere il segnale Wi Fi negli ambienti più grandi.

Codice promozionale per Amazon Fresh

Dal 20 al 25 marzo i clienti Prime di Milano, Roma, Bologna, Torino e zone limitrofe possono risparmiare fino al 20% sulla spesa di prodotti alimentari e per la casa, ricevendo 15% sui primi due acquisti su Amazon Fresh con il codice PROMO15 al momento del checkout su una spesa minima del 50%.

A Roma e Torino sarà attiva inoltre un’ulteriore promozione del 20% sui prodotti per le pulizie venduti da Pam Panorama su Amazon, oltre a 15 euro di sconto sul primo ordine di almeno 70 euro usando il codice 15PAMOFF.