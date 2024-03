È iniziato l'evento con sconti e promozioni incredibili su Amazon: la Festa delle Offerte di Primavera è l'occasione giusta per fare shopping online

Scrive sul web da 15 anni, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

Fonte: 123RF È iniziata la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon: ecco le promozioni.

È ufficialmente iniziata la Festa delle Offerte di Primavera con ben cinque giornate dedicate a incredibili sconti. Gli Spring Deal Days durano dal 20 a tutto il 25 marzo. Le promozioni riguardano grandi brand e dispositivi a marchio Amazon, con centinaia di prodotti a prezzi bassissimi. Dopo aver visto come avere tutti gli sconti durante il mega evento dello store più famoso al mondo, ecco cosa conviene comprare.

Quanto costa Amazon Prime e quali sono i vantaggi

Prima di vedere alcune delle migliori offerte della primavera, è sempre bene ricordare che gli iscritti al programma Amazon Prime possono usufruire gratuitamente di grandi vantaggi e servizi esclusivi. Sono previsti due piani:

4,99 euro al mese;

49,90 euro all’anno, con uno sconto del 17%.

Per i primi 30 giorni, cliccando nel seguente link, Amazon Prime è gratis per tutti i lettori di QuiFinanza che intendono provarlo. Ecco cosa è incluso nel costo dell’abbonamento:

consegne sempre gratuite, anche in giornata, su milioni di prodotti;

accesso esclusivo alle Offerte Lampo a tempo;

possibilità di consegna presso un Amazon Locker o un Amazon Counter, per non attendere il corriere a casa;

Prime Video, Amazon Music e Prime Reading per guardare film e serie tv in streaming, ascoltare milioni di brani musicali e leggere centinaia di libri su tutti i dispositivi;

Twitch Prime con giochi mensili gratuiti e contenuti esclusivi per i gamer;

Amazon Fresh per fare la spesa online, con consegna a casa in sole due ore nelle città selezionate;

Amazon Phots, lo spazio di archiviazione illimitato per i ricordi più belli.

I dispositivi Amazon in offerta durante gli Spring Deals Days

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon si apre con tutti i dispositivi Amazon in offerta:

gli altoparlanti intelligenti Echo con Alexa integrata;

i lettori multimediali per lo streaming Fire tv, compreso il nuovo Fire tv Stick 4K Max;

le telecamere di sicurezza Blink;

i citofoni smart Ring;

i router mesh prodotti da eero, anche dotati di hub smart home Zigbee.

Oltre ai dispositivi Amazon, è possibile acquistare anche quelli di grandi marchi a prezzi incredibili, magari approfittando di una sbirciatina nella sezione delle Offerte Wow.

Le migliori offerte sui prodotti di elettronica

Durante la Festa delle Offerte di Primavera Amazon, è possibile acquistare dispositivi a prezzi scontatissimi. Gli audiofili, ad esempio, non possono farsi scappare le Philips Audio Fidelio, cuffie sovraurali ad alta fedeltà con cancellazione del rumore.

Che sia per il lavoro, l’università o il tempo libero, un buon computer portatile è ormai un compagno indispensabile della vita di tutti i giorni. Il potente HP 15s-fq5072nl con processore Intel Core i7-1255U, 16 Gb di Ram, memoria fisica Ssd 512 Gb, display antiriflesso full Hd da 15,6″, Windows 11 Plus.

Se amate i videogiochi, non potete non cogliere la palla al balzo e approfittare dell’incredibile sconto sul monitor da gaming Samsung Odyssey G3 full Hd da 24″ con 165 Hz di frequenza e modalità di protezione per la vista.

Scarpe e abbigliamento: gli sconti sulla moda

Un must have di ogni armadio sono i Levi’s 501, modello leggendario del marchio di jeans più famoso, ora in offerta su Amazon.

Anche i capi di abbigliamento Tommy Hilfiger sono in offerta per la Festa delle Offerte di Primavera, come le comode felpe uomo.

E che dire del grande classico dell’estate? In vista della bella stagione, meglio non farsi scappare un paio di Havaianas in super sconto.

Casa e cucina: gli sconti più golosi su Amazon

Se volete rinnovare pentole e padelle in una sola volta, potete puntare sulla batteria di pentole per piano cottura a gas e forno Lagostina Ingenio Professional, composta da 17 pezzi: due casseruole fonde, due padelle, un tegame, un wok, cinque coperchi, cinque proteggi padella e un manico rimovibile.

Basta olio e grassi grazie alla friggitrice ad aria Moulinex da 6,5 litri, con tecnologia Easy fry e capacità di cucinare il cibo per 8 persone con facilità grazie a 8 programmi predefiniti.

Se il forno è la vostra passione, la Feste delle Offerte di Primavera di Amazon è l’occasione giusta per acquistare una planetaria Chef Xl di Kenwood, con ciotola da ben 7 litri, tre granci di miscelazione, personalizzabile con oltre 25 accessori.

Ma non è finita qua. Sulla pagina dedicata alla Festa delle Offerte di Primavera su Amazon è possibile accedere a tutti i mega sconti e le promozioni di questo atteso evento che durerà fino al 25 marzo alle 23:59.