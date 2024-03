Non c'è un'occasione migliore della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon per acquistare un nuovo iPhone o un accessorio Apple originale scontato

Con l’arrivo della primavera, i rinnovi e i cambiamenti sono nell’aria, e cosa c’è di meglio che iniziare da oggetti di uso quotidiano come gli smartphone, che sono ormai i fidati compagni di vita di ognuno di noi? Per Amazon, il colosso dello shopping online, è appena iniziato un evento che si preannuncia imperdibile per gli amanti dei prezzi bassi: la Festa delle Offerte di Primavera. L’iniziativa inizia a mezzanotte di mercoledì 20 marzo e finisce alle 23:59 di lunedì 25. In 5 giorni i clienti hanno la possibilità di navigare tra centinaia di migliaia di prodotti in promozione nelle più disparate categorie, tra cui l’elettronica.

Come vedere tutti i prodotti in offerta per gli Spring Deal Days

Per vedere tutti i prodotti a prezzi stracciati, è possibile consultare la vetrina dedicata agli Spring Deal Days su Amazon, il cuore pulsante dell’evento. Amazon stesso suggerisce alcuni accorgimenti utili per non perdersi nessuna offerta di primavera:

iscriversi al programma Amazon Prime;

controllare regolarmente le Offerte Wow;

visitare la pagina delle 100 offerte più interessanti;

seguire le singole offerte con il pulsante apposito;

aggiungere i prodotti alla lista dei desideri per ricevere le notifiche per quelli in promozione;

attivare le notifiche personalizzate nell’applicazione, per non perdersi le variazioni di prezzo.

Quali sono i vantaggi e i servizi inclusi con Amazon Prime

È possibile provare per 30 giorni l’abbonamento ad Amazon Prime gratis cliccando sul link. Una volta finita la prova, l’abbonamento è di 4,99 euro al mese oppure di 49,90 euro all’anno. Gli iscritti hanno accesso esclusivo a una serie di vantaggi e servizi:

consegne gratis illimitate anche in un giorno, su milioni di prodotti;

Prime Video, un vasto catalogo di film e serie tv in streaming, inclusi titoli originali ed esclusivi non disponibili altrove;

Amazon Photos, uno spazio di archiviazione illimitato per le immagini;

offerte esclusive e accesso anticipato alle Offerte Lampo prima degli altri clienti;

Amazon Fresh, per fare la spesa direttamente da casa e riceverla in sole 2 ore nelle città selezionate;

Twitch Prime per gli appassionati di videogiochi, con videogame gratuiti ogni mese e contenuti esclusivi per quelli più popolari;

Amazon Music con milioni di brani e podcast senza interruzioni pubblicitarie;

Prime Reading per gli amanti della lettura, con un’ampia selezione di libri disponibili su tutti i dispositivi.

Durante la Festa delle Offerte di Primavera, inoltre, gli abbonati ad Amazon Prime potranno accedere alla sezione Offerte Wow per sconti esclusivi.

NB: i prezzi visibili su questa pagina potrebbero non essere aggiornati, è meglio cliccare sul box informativo del prodotto per controllare il prezzo reale durante le Offerte di Primavera su Amazon.

I dispositivi Apple in offerta durante l’evento Amazon

Gli Spring Deal Days, come già detto, permettono agli appassionati di tecnologia e a chi necessita di rinnovare il proprio smartphone, di comprare i prodotti Apple a prezzi mai visti prima. A iniziare dall’attuale top di gamma, l’iPhone 15 Pro.

Chi vuole un telefono con prestazioni incredibili a un prezzo inferiore, può optare per un iPhone 15.

Quelli Apple sono tra i pochi smartphone che non deludono mai, neanche a distanza di una o due generazioni. L’iPhone 13 è uno dei telefoni migliori sul mercato.

La tredicesima generazione del melafonino è stata anche l’ultima ad avere una versione dalle dimensioni ridotte nella gamma. L’iPhone 13 Mini ha tutta la potenza del fratello maggiore in un dispositivo ancora più portatile ed economico.

Accessori Apple originali per la Festa delle Offerte di Primavera

Nonostante la grande resistenza dei dispositivi Apple, una cover è sempre consigliata. La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon permette di acquistarne una originale a prezzi stracciati per qualsiasi modello. A iniziare dalla semplice custodia MagSafe in silicone trasparente.

E che dire degli esclusivi colori matte delle custodie in silicone, liscio e piacevole al tatto, di Apple?

Anche usare la custodia MagSafe in tessuto FineWoven è un’esperienza sensoriale unica, che in più dà accesso alla ricarica rapida magnetica senza fili.

Insomma, non c’è giorno migliore per diventare fan della Mela. Su Amazon è possibile acquistare tantissimi prodotti Apple in offerta usufruendo di tutte le promozioni e degli sconti esclusivi dedicati ai clienti dello store digitale più famoso del mondo.