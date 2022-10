Tutti i vantaggi di iscriversi ad Amazon Prime adesso

Se non siete ancora iscritti ad Amazon Prime, questo è senza dubbio il momento migliore per farlo. Perché? Perché i vantaggi adesso sono ancora di più. Per chi ancora non lo sapesse, Amazon Prime è il programma di iscrizione annuale o mensile ad Amazon che offre tantissimi vantaggi.

Cos’è e come funziona Amazon Prime

Amazon Prime è disponibile per gli articoli venduti e spediti da Amazon e per gli articoli venduti da terzi e spediti da Amazon, contrassegnati con l’icona Amazon Prime. Se alcuni degli articoli inclusi nel vostro ordine non sono idonei al programma Amazon Prime, per questi articoli vi vengono addebitati i costi di spedizione, che sono chiaramente indicati nel carrello al momento del pagamento.

Se non vi siete mai iscritti al servizio in passato, potete provarlo gratuitamente per 30 giorni. Se al termine non siete soddisfatti, potete annullare l’iscrizione in qualsiasi momento. Al termine dei 30 giorni, l’iscrizione ad Amazon Prime prosegue automaticamente secondo le tariffe ufficiali.

Qui quanto costa abbonarsi ad Amazon Prime: tutte le tariffe.

Se è disponibile l’opzione Spedizione Premium, nella pagina dei dettagli del prodotto verrà visualizzato un messaggio che indica entro quando ordinare il prodotto per poterlo ricevere entro il giorno lavorativo seguente.

La consegna in un giorno lavorativo è disponibile per la maggior parte dei CAP in Italia. Se la consegna in 1 giorno non è disponibile, durante la procedura d’acquisto verrà visualizzata la modalità di spedizione più veloce disponibile.

L’iscrizione ad Amazon Prime è disponibile solo per le spedizioni in Italia, verso le destinazioni coperte dal servizio e per i clienti finali che usano il programma per scopi personali. Non è disponibile per società o persone giuridiche che acquistano articoli per finalità professionali, commerciali o di rivendita.

Per iscriversi ad Amazon Prime, serve un indirizzo di fatturazione italiano.

Tutti i vantaggi di abbonarsi ad Amazon Prime

Ecco tutti i vantaggi.

Consegna in 1 giorno illimitata per 2 milioni di prodotti

Consegna in 2 o 3 giorni su milioni di prodotti

Spedizione con Consegna Oggi a 3,99 euro

Per spedizione o senza costi aggiuntivi per ordini di almeno 29 euro (questo vantaggio è disponibile al momento solo per alcuni CAP).

I clienti Amazon Prime beneficiano dell’esclusiva iscrizione annuale da EUR 99 (risparmi due mesi rispetto all’iscrizione mensile di 12 mesi). L’iscrizione include oltre 50 milioni di brani, centinaia di playlist e contenuti personalizzati

Accedete ai contenuti Amazon Original, alle serie TV e a tutti i film che volete

Amazon Fresh consegna la spesa dove volete in fasce di 2 ore. Il servizio è per ora disponibile a Milano, Roma, Torino e Bologna

Grazie ad Audible potete accedere ad un’infinità di contenuti audio, dai libri che più vi appassionano, classici e ultimissime uscite, ai migliori podcast in circolazione, senza limiti di ascolto. Potete ascoltare dove volete e quando volete, anche offline. Audible è disponibile su tutti i tuoi dispositivi desktop e mobile e potete cancellare l’iscrizione in qualsiasi momento

Potete accedere a centinaia di eBook dal tuo Kindle Fire, dal tuo dispositivo Kindle o dall’app Kindle (iOS e Android)

Offerte in anteprima

Tantissime Offerte lampo su Amazon.it con 30 minuti di anticipo rispetto a tutti gli altri

Archiviate un numero illimitato di foto

Ogni mese su Prime Gaming puoi ottenere giochi, contenuti di gioco e un’iscrizione al canale. Alcuni contenuti provengono da terzi e sono soggetti ai loro termini. Per accedere a questi contenuti, devi collegare il tuo account Prime all’account che hai attivato con loro.

Inclusa in Prime anche la consegna sempre gratuita dai vostri ristoranti preferiti. Deliveroo Plus senza costi aggiuntivi per un anno, con consegna gratuita per ordini superiori a 25 euro sull’app Deliveroo.

Gli studenti delle scuole superiori godono dei vantaggi della spedizione Amazon Prime, di Prime Video, di Prime Music, di Amazon Photos e di altri servizi per 90 giorni senza costi aggiuntivi (sponsorizzato da Microsoft Surface). Dopo i primi 90 giorni, Prime Student si converte automaticamente in un’iscrizione annuale a pagamento. Il costo annuale per Prime Student è scontato del 50% rispetto a un’iscrizione Amazon Prime standard. Al momento della laurea o al termine del quarto anno di iscrizione a Prime Student, a seconda di quale evento si verifichi per primo, l’iscrizione si converte automaticamente in un’iscrizione ad Amazon Prime a prezzo pieno.

Prime Prova prima, paga poi

Si tratta di un programma esclusivo Prime che consente di provare degli articoli prima di acquistarli. Gli articoli idonei includono abbigliamento, scarpe, orologi e accessori per le categorie donna, uomo, bambino e prima infanzia. Avete 7 giorni per provare gli articoli a casa. Vengono addebitati solo gli articoli che decidete di tenere. Prime Prova prima, paga poi è disponibile per i clienti Amazon Prime (iscrizioni ad Amazon Prime a pagamento e alla prova gratuita di 30 giorni e iscrizioni ad Amazon Prime Student a pagamento e prova gratuita di 90 giorni).

Su Prime è anche possibile guardare in streaming tutte le partite di calcio della UEFA Champions League. A casa o dove volete, su uno tra le centinaia di dispositivi compatibili con l’app Prime Video, disponibile per smartphone, tablet, set-top box, console di gioco o smart TV. La lista completa dei dispositivi compatibili con la app Prime Video i la trovate qui. I clienti Prime in Italia possono guardare la UEFA Champions League su Prime Video, inclusa nell’abbonamento, senza costi aggiuntivi. I clienti che non sono ancora abbonati a Prime possono registrarsi e iniziare il periodo gratuito di 30 giorni (successivamente il costo del servizio sarà di €4.99/mese o €49.90/anno).

Due giornate speciali, l’11 e 12 ottobre, per acquistare tantissimi prodotti scontati del 50%. Incredibili offerte sui dispositivi Amazon, ma non solo.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.