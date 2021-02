WindTre down in tutta Italia: cosa sta succedendo

editato in: da

Oggi pomeriggio tutta Italia è in “Wind down”. La rete della compagnia telefonica ha smesso di funzionare su tutta la Penisola, non permettendo nessuna chiamata né in entrata né in uscita. Sono migliaia le segnalazioni degli utenti sul sito DownDetector, specializzato nella rilevazione dei malfunzionamenti dei servizi.

WindTre down in tutta Italia: i problemi alla rete

Il guasto avrebbe avuto inizio intorno alle 16 di oggi, mercoledì 3 febbraio, e non sembra ancora essere stati risolti. Moltissimi abbondati WindTre stanno lamentando problemi alla linea telefonica, ma i disservizi riguardano anche la rete internet.

Secondo i grafici di DownDetector, si registra tuttora un picco di segnalazioni con oltre 7.500 utenti che nell’ultima mezz’ora hanno ravvisato disservizi. Per il 71% dei casi si registrano difficoltà a ricevere o inoltrare chiamate e messaggi, mentre per il 19% si tratta dell’assenza di internet e per il 7% un blackout totale.

Sempre dal sito Downdetector, che raccoglie tutte gli avvisi e dà informazioni in tempo reale sullo stato e sui problemi di tutti i tipi di servizi di telecomunicazione, la mappa evidenzia come i disservizi si siano concentrati principalmente nei capoluoghi di provincia più densamente popolati: Milano, Genova, Torino, Verona, Bologna, Perugia, Roma, Napoli e Palermo tra le città più interessate, ma i guasti hanno coinvolto anche altri comuni della Penisola. WindTre down in tutta Italia: le segnalazioni sui social