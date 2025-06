14, 15 e 16 giugno si tengono tre scioperi dei trasporti pubblici in tre regioni diverse, che colpiscono treni, autobus, tram e funicolari

Fonte: ANSA Triplo sciopero dei trasporti a giugno

La metà del mese di giugno sarà molto difficile per chi deve spostarsi con i mezzi pubblici in alcune città e regioni italiane. Si terranno infatti tre diversi scioperi tra il 14 e il 16 giugno, rispettivamente in Sardegna, Campania e Lombardia. Le mobilitazioni fanno capo a tre diversi sindacati, che chiedono migliori retribuzioni e condizioni di lavoro.

La durata degli scioperi può variare a seconda delle singole mobilitazioni, ma saranno comunque presenti alcuni treni e mezzi pubblici nelle fasce di garanzia per i pendolari, nelle ore di punta.

Lo sciopero del 14-15 giugno in Sardegna

Tra il 14 e il 15 giugno, in tutta la Sardegna, si terrà uno sciopero dei dipendenti di Rfi, la società del gruppo Ferrovie dello Stato che si occupa della manutenzione della rete ferroviaria e della sua gestione. Di conseguenza, in tutta l’isola, potranno verificarsi ritardi e cancellazioni dei treni di tutte le compagnie presenti sul territorio.

Lo sciopero è stato indetto da Uiltrasporti e comincerà nella serata del 14 giugno, alle ore 21:00. La mobilitazione proseguirà per l’intera giornata del 15, fino alle 20:59. In particolare, lo sciopero coinvolgerà il personale della sala circolazione e orario di Cagliari e l’unità circolazione della Regione Sardegna.

Trenitalia avverte che i disagi potrebbero ripercuotersi anche sui viaggi immediatamente precedenti o successivi agli orari di inizio e fine degli scioperi. Per informazioni sui treni garantiti, l’azienda invita a contattare i personale di assistenza clienti per via telefonica o presso le biglietterie.

Napoli bloccata per lo sciopero di Anm

Il sindacato Fisi ha invece proclamato, per il 15 giugno, uno sciopero di 4 ore per i dipendenti dell’azienda Anm, che gestisce il trasporto pubblico locale nella città di Napoli. La mobilitazione comincerà alle 12:45 e si concluderà alle 16:45. Essendo fuori dagli orari di punta, non dovrebbero essere comunicate fasce di garanzia per questo sciopero.

Anm gestisce buona parte del sistema di trasporto pubblico di Napoli. Tra le linee che ricadono sotto la competenza dell’azienda, controllata dal Comune, ci sono:

la linea 1 della metropolitana;

la linea 6 della metropolitana;

le linee 1, 2 e 4 del tram;

le 3 linee urbane e quella suburbana dei filobus;

49 linee urbane e 16 suburbane di autobus;

le funicolari di Chiaia, Montesanto, Mergellina e quella Centrale.

Ognuno di questi mezzi rischia di subire variazioni o cancellazioni delle corse durante l’orario dello sciopero.

Il 16 giugno sciopera Trenord

A concludere la tre giorni di scioperi è la principale compagnia ferroviaria della Lombardia, Trenord. L’azienda che gestisce il trasporto regionale passeggeri ha annunciato che il sindacato Orsa Trasporti ha indetto uno sciopero per l’intera giornata del 16 giugno. Precisamente, la mobilitazione comincerà alle 3:00 del mattino, per concludersi alle 2:00 di notte del giorno successivo.

Anche in questo caso non sono state comunicate le fasce di garanzia possibili. Per maggiori informazioni, Trenord invita a contattare il supporto clienti telefonicamente o presso le biglietterie.