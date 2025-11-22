Come funziona la polizza auto Poste Guidare Sicuri, cosa comprende, quali sono le garanzie accessorie e quali sono le offerte previste per i già clienti?

iStock Come funziona la polizza auto di Poste Italiane e quali sono gli sconti per i già clienti BancoPosta

La polizza auto è un’assicurazione obbligatoria per legge, se si vuole possedere una vettura. Essa tutela il conducente e i terzi per eventuali danni in caso di un incidente stradale.

Oltre alla responsabilità civile, le compagnie assicurative propongono delle garanzie in aggiunta, come quella per furto, incendio o assistenza stradale. Si può dunque personalizzare la propria copertura in base alle specifiche esigenze.

Tra le soluzioni presenti sul mercato c’è quella di Poste Italiane, “Poste Guidare Sicuri”, che comprende due prodotti assicurativi realizzati dalla Linear Assicurazioni e dalla Genertel Spa. Questi ultimi sono dedicati alla copertura dell’automobile e alla protezione dei familiari che guidano. Ma come funziona esattamente?

Come funziona l’offerta Poste Guidare Sicuri

Poste Guidare Sicuri è l’offerta di Poste Italiane che si differenzia dalle altre, perché prevede sempre la guida libera. Significa che chiunque abbia la patente può guidare la vettura assicurata. Non ci sono, infatti, limiti di numero o di età e nessun costo in aggiunta. Anche i neopatentati possono guidare il veicolo, purché rispettino le norme stabilite dal nuovo Codice della Strada.

Oltre alla guida libera e alla copertura della Rc auto, cosa include la polizza auto di Poste? Ebbene, anche delle tutele in aggiunta per situazioni particolari che si possono verificare nella vita quotidiana, come la protezione nel caso di un incidente avvenuto durante la guida in stato di ebbrezza.

Inoltre prevede:

la copertura per incidenti provocati con revisione del veicolo o patente scaduta da non più di centoventi giorni;

la tutela per i passeggeri in caso il trasporto non sia conforme alla carta di circolazione;

il risarcimento dei danni causati in modo non volontario dai passeggeri ad altre persone non trasportate;

la copertura per i danni che può provocare un figlio minore che guida la vettura senza il consenso del proprietario;

la protezione per i danni che possono essere causati dall’utilizzo del rimorchio o del gancio traino.

L’offerta di assicurazione auto proposta da Poste prevede anche la possibilità di usufruire di piani di cura personalizzati, con trattamenti riabilitativi in struttura convenzionate.

E ancora, interventi presso la propria abitazione per eliminare le barriere architettoniche, ma soltanto in casi specifici di incidenti nei quali sono coinvolte altre persone infortunate in modo grave. Poste Guidare Sicuri, quindi, non si limita al risarcimento economico ma offre anche un supporto concreto alla persona, in quanto l’accompagna in un percorso di recupero a seguito del sinistro.

Quali sono le garanzie opzionali?

La polizza Poste Guidare Sicuri include la Responsabilità civile auto, la garanzia obbligatoria per legge che tutela dai danni causati a persone o cose.

Offre inoltre delle garanzie accessorie, ovvero facoltative, che si possono aggiungere alla base pagando un premio un po’ più alto. Non servono solo a proteggere la vettura ma anche il conducente in molte situazioni di vita quotidiana.

Una delle opzioni che si può scegliere è quella del dispositivo satellitare. Si tratta di una piccola scatola che viene installata sulla vettura. Fornisce un’assistenza continua h24 in caso di incidente grave. Inoltre, grazie a essa si può ricostruire anche la dinamica esatta del sinistro e nel caso la guida sia stata prudente può far ottenere degli sconti al rinnovo dell’assicurazione. Copre, infine, i danni o la perdita del dispositivo.

Tra le garanzie accessorie che si possono attivare c’è anche l’assistenza stradale grazie alla quale si può ricevere un aiuto immediato in caso di guasto o di emergenza con un carro attrezzi o mediante un intervento tecnico sul posto.

C’è poi la tutela legale, che offre un supporto per le spese e per l’ausilio di un avvocato, qualora dovessero esserci delle controversie legate a un sinistro stradale. Offerta inoltre la garanzia infortuni del conducente, grazie alla quale chi guida riceve un risarcimento in caso di lesioni fisiche riportate dopo un incidente.

Le altre garanzie opzionali sono quelle contro il furto e l’incendio, che proteggono il veicolo in caso di furto parziale o totale, così come in caso di danni causati dal fuoco. Inoltre, quelle che coprono i danni provocati da eventi naturali, come un alluvione o la grandine, e quelli per la rottura dei cristalli. Quest’ultima comprende il cambio dei vetri dell’auto o la riparazione.

A fronte di un premio aggiuntivo, si può scegliere anche di stipulare la garanzia per danni provocati da atti vandalici o per incidenti provocati da veicoli non assicurati.

Ci sono infine le garanzie Kasko collisione, Kasko completa e protezione imprevisti. Quest’ultima copre i piccoli inconvenienti come la perdita delle chiavi dell’auto o la patente mentre la prima i danni alla propria vettura nel caso di collisione o urto con altri veicoli. La Kasko completa, invece, offre garanzia anche per gli urti contro gli ostacoli, le uscite di strada e i ribaltamenti.

Come sottoscrivere Poste Guidare Sicuri

Per sottoscrivere la polizza auto di Poste Italiane bisogna recarsi in un ufficio postale portando con sé un documento di riconoscimento in corso di validità, il libretto di circolazione e la documentazione che attesta il passaggio di proprietà qualora essa sia disponibile.

Che succede alla scadenza e nel caso di pagamento semestrale

In prossimità della scadenza della polizza auto, Poste Italiane invierà al cliente una comunicazione con il preventivo di rinnovo. Questo accadrà circa un mese prima. Per rinnovare l’assicurazione ci si potrà poi recare presso un qualsiasi ufficio postale purché sia abilitato alla vendita dell’auto.

Qualora si sottoscriva una polizza con pagamento ogni sei mesi, l’addebito della rata non sarà automatico. Bisognerà recarsi presso un ufficio postale abilitato alla vendita di “Poste Guidare Sicuri” per il pagamento oppure ci si dovrà collegare all’area riservata delle compagnie su indicate.

La sospensione e riattivazione della polizza è prevista?

Con Poste Guidare Sicuri è prevista sia la sospensione di massimo dodici mesi che la riattivazione del contratto senza costi in aggiunta.

Qualora la sospensione dovesse durare più di trenta giorni, la scadenza del contratto verrà prorogata per un periodo uguale a quello di sospensione e quindi di ulteriori trenta giorni.

Quali sono le offerte per i già clienti?

I già clienti BancoPosta da più di novanta giorni potranno fruire di due mesi gratis di polizza auto così come coloro che dispongono di un libretto di risparmio postale.

Tutti gli altri clienti BancoPosta, invece, potranno godere solo di 1 mese di assicurazione gratuita