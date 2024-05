Codice della strada, i neopatentati hanno nuovi limiti

Come cambiano i limiti imposti dal Codice della strada per i neopatentati: trasformata la scelta della "prima auto"

Fonte: iStock Neopatentata

Si torna a parlare del nuovo Codice della strada, che regolarmente genera discussioni sulla base delle nuove norme previste. Il progetto andrebbe a rivedere la regolamentazione per i giovani neopatentati alla guida. Di fatto di mira a innalzare i requisiti minimi di potenza ma, al tempo stesso, dovrebbero essere allungati i tempi del vincolo alla “prima auto”, passando da uno a tre anni.

Nuovo Codice della strada, neopatentati

Allo stato attuale il nuovo Codice della strada è in fase di esame al Senato. Si attende l’approvazione definitiva, dopo essere stato approvato dalla Camera. Il disegno di legge, che ha scatenato svariate polemiche, stabilisce una serie di limitazioni per chiunque abbia ottenuto la patente da meno di tre anni.

Allo stato attuale il sistema prevede che chiunque abbia ottenuto una patente B non possa guidare autoveicoli con potenza superiore a 55 kw/t nei primi 12 mesi. Differente il discorso per la categoria M1, ovvero quella destinata al trasporto di persone, con massimo 8 posti a sedere, oltre al sedile del conducente. In questo caso il limite di potenza massimo è di 70 kw/t. In caso di vetture elettriche, invece, il limite è posto a 65 kw/t, peso della batteria compreso.

Tutto questo cambierà, con ogni probabilità, con aumento dei requisiti minimi di potenza, passando a 75 kw/t. Limite massimo imposto a 105 kw/t, valido per i veicoli della categoria M1. Nessun limite di 12 mesi, non più. Questo si trasforma in un obbligo di tre anni.

Altre limitazioni

L’immediata conseguenza prevedibile sarà una trasformazione dell’approccio all’acquisto della “prima auto”. Che si tratti di un modello nuovo o usato, di colpo la gamma di modelli verrà ampliata. Un bene per l’intero settore e, in termini generali, anche per le famiglie. Considerando il vincolo imposto per tre anni, infatti, si guarderà a un acquisto più longevo. Ciò vuol dire prendere in considerazione anche una spesa leggermente maggiore, magari approfittando degli ecobonus 2024, a fronte di un veicolo destinato a durare di più. Un vero e proprio investimento e non un primo acquisto da gettare al vento dopo 12/24 mesi, in funzione di un modello più performante.

Nessuna modifica per quanto riguarda le sanzioni previste. In caso di violazione verificata, infatti, si comminerà una multa da 165 a 660 euro. A ciò si aggiunge la sospensione della patente, da due a otto mesi.

