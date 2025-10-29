iStock Che cos'è e come funziona la polizza di Poste Italiane

Gli imprevisti fanno parte della vita quotidiana. Possedere una polizza assicurativa, però, può aiutare a fronteggiarli senza compromettere la stabilità del bilancio familiare. Averne una è inoltre una scelta prudente nonché un modo concreto per pianificare il futuro con una serenità maggiore.

Quelle moderne, come l’assicurazione modulare di Poste Italiane, danno anche la possibilità di scegliere solo le garanzie necessarie evitando costi inutili e garantendo una protezione su misura. Adesso è anche scontata.

Il Black Month di Poste Italiane è infatti arrivato in anticipo, e fino al 30 novembre 2025 i nuovi clienti che acquisteranno una polizza in un ufficio postale potranno fruire di uno sconto del 10% sul premio per il primo anno.

L’assicurazione modulare di Poste Italiane

La polizza Poste Vivere Protetti è un’assicurazione modulare che si può personalizzare come si vuole scegliendo solo le coperture che servono e combinandole tra loro come si preferisce.

Si possono così integrare quelle pensate per la protezione della famiglia, per la salute, per la casa o per gli animali domestici se non si desidera la formula del tutto compreso che è ovviamente più cara.

Quali sono le linee di protezione?

Con la polizza di Poste Italiane è possibile scegliere varie linee di protezione che sono:

Protezione Persona;

Protezione Patrimonio;

Protezione Animali;

Protezione Investimenti.

Protezione Persona

La linea Protezione Persona è pensata per garantire sicurezza e supporto nel caso vi siano dei problemi legati alla salute e al benessere individuale.

Tale assicurazione offre una vasta gamma di coperture e la possibilità di costruire un piano su misura che si può adattare alle esigenze della famiglia o del singolo.

Tra le principali opzioni disponibili c’è la copertura per le visite specialistiche, di fisioterapia e diagnostica. Si ha anche la possibilità di fruire del network di PosteProtezione con oltre 8mila strutture sanitarie e di proteggere fino ad un massimo di sei assicurati nella stessa polizza.

Le altre protezioni che si possono attivare sono quelle per:

i ricoveri e gli interventi;

le cure per i denti con tre piani da scegliere ovvero base, top e diamond che coprono le diverse tipologie di interventi odontoiatrici;

l’assistenza alla persona e la prevenzione con un aiuto 24 ore su 24 tutti i giorni nonché la possibilità di proteggere fino a 6 assicurati;

la morte e invalidità permanente nonché la protezione fino a un massimo di 6 assicurati nella stessa polizza.

Infine, si può scegliere la formula Indennità grazie alla quale si ottiene un indennizzo nel caso di un intervento chirurgico o infortuno. Prevede anche un’indennità giornaliera nel caso di ricovero o convalescenza nonché assistenza alla persona e prevenzione.

Protezione Patrimonio

La linea Protezione Patrimonio dà la possibilità di proteggere la casa e i propri beni da rischi come un incendio o un furto. Offre anche copertura per eventuali danni causati ad altre persone.

Oltre alle garanzie tradizionali, difende anche chi la stipula e la sua famiglia dai rischi legati all’utilizzo di internet come le frodi online e la violazione della privacy. La copertura può comprendere anche:

l’assistenza nel caso si abbia un’emergenza domestica;

il risarcimento per i danni all’abitazione;

il rimborso per un eventuale furto;

un aiuto economico se si causano danni a terzi.

Protezione animali

La linea Protezione Animali è invece quella pensata per chi considera il proprio cane o gatto un membro della famiglia. Grazie ad essa si può proteggere il proprio amico a quattro zampe in caso di malattia o infortunio e ottenere un rimborso per le spese veterinarie comprese quelle per eventuali interventi chirurgici.

La copertura comprende inoltre la responsabilità civile per i danni che il proprio animale può causare a terzi fino a un massimale annuo di 300.000 euro e la copertura di tutela legale.

Quest’ultima coprirà le spese di assistenza stragiudiziale e giudiziale sia civile che penale per fatti che riguardano il proprio gatto o cane con un massimale di 10.000 euro per incidente senza alcun limite annuo.

Se si acquista tale polizza, infine, entro 90 giorni dall’acquisto si potrà fruire di una visita veterinaria gratuita presso una struttura convenzionata.

Protezione Investimenti

Infine, c’è la linea Protezione Investimenti che è quella pensata per chi ha sottoscritto un prodotto di investimento con Poste Vita e vuole una tutela maggiore nel caso abbia problemi di salute.

Può essere sottoscritta solo fino a 69 anni e offre un sostegno economico immediato nel caso venga diagnosticata per la prima volta una malattia molto grave come un tumore maligno o un ictus cerebrale.

Con la copertura Malattia Grave Più, inoltre, si può ricevere un indennizzo proporzionato al premio investito nella polizza vita. Si potrà scegliere la percentuale di indennizzo tra il 25%, 50% o il 75% dei premi versati.

Cos’è il modulo Danni a Terzi?

Oltre a quelli indicati, si potrà sottoscrivere anche il modulo Danni a Terzi di Poste Vivere Protetti per tutelare se stessi e i propri cari in caso di danni involontari e fuori casa. La polizza coprirà ad esempio gli incidenti in bici o sulla piste da sci o al mare.

Qualora si scelga tale modulo, Poste Assicura si impegnerà a pagare i risarcimenti entro i limiti previsti dal contratto e applicherà le eventuali franchigie o scoperti che si potranno visionare all’interno del contratto.

Cosa serve per sottoscrivere la polizza Poste

Per sottoscrivere la polizza Poste bisogna recarsi in un ufficio postale (in modo da usufruire dello sconto del 10%) e portare con sé un proprio documento di riconoscimento come la carta di identità e il codice fiscale.

Si potrà prenotare un appuntamento con un operatore collegandosi alla pagina ufficiale di Poste Italiane o mediante l’applicazione. In alternativa, si potrà chiamare il numero verde gratuito dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 20 (esclusi i giorni festivi) che è l’800.211290, disponibile sia da rete fissa che da mobile.

La polizza si potrà sottoscrivere anche in modalità online dalla propria area personale collegandosi al sito ufficiale di Poste dopo aver effettuato un preventivo presso l’ufficio postale. Quest’ultimo si troverà all’interno dell’area Proposte per te.