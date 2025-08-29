Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi venerdì 29 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Il jackpot del superenalotto è di 44,07 milioni di euro.

Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 29 agosto 2025:

Estrazioni del SuperEnalotto

Sestina vincente:

18 22 32 34 52 56 Jolly: 62 Superstar: 45

Quote SuperEnalotto

• 6 punti: 0 vincitori

• 5 punti + Jolly: 0 vincitori

• 5 punti: 4 vincitori totalizzano € 30.161,69

• 4 punti: 368 vincitori totalizzano € 341,00

• 3 punti: 12915 vincitori totalizzano € 28,84

• 2 punti: 201116 vincitori totalizzano € 5,71

Quote SuperStar

• 5 punti più SuperStar: 0 vincitori

• 4 punti più SuperStar: 1 vincitori totalizzano € 34.100,00

• 3 punti più SuperStar: 53 vincitori totalizzano € 2.884,00

• 2 punti più SuperStar: 893 vincitori totalizzano € 100,00

• 1 punti più SuperStar: 5997 vincitori totalizzano € 10,00

• 0 punti più SuperStar: 14453 vincitori totalizzano € 5,00

Estrazioni del Lotto

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 81 19 78 66 36 Cagliari: 21 68 61 64 39 Firenze: 51 74 78 47 24 Genova: 14 5 8 66 45 Milano: 84 48 42 70 36 Napoli: 54 3 62 11 32 Palermo: 22 31 78 57 74 Roma: 54 17 30 65 13 Torino: 85 76 67 73 63 Venezia: 40 3 12 48 22 Nazionale: 77 13 49 10 84

Estrazione del 10eLotto serale

3 5 14 17 19 21 22 31 40 48 51 54 61 68 74 76 78 81 84 85 Numero oro: 81 Doppio oro: 81 19

Prossima estrazione

La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del 30 agosto 2025. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di 44,07 milioni e il montepremi complessivo è di 44,90 milioni di euro.

