Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi venerdì 29 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.
Il jackpot del superenalotto è di 44,07 milioni di euro.
Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 29 agosto 2025:
Estrazioni del SuperEnalotto
Sestina vincente:
|18
|22
|32
|34
|52
|56
|Jolly: 62
|Superstar: 45
Quote SuperEnalotto
• 6 punti: 0 vincitori
• 5 punti + Jolly: 0 vincitori
• 5 punti: 4 vincitori totalizzano € 30.161,69
• 4 punti: 368 vincitori totalizzano € 341,00
• 3 punti: 12915 vincitori totalizzano € 28,84
• 2 punti: 201116 vincitori totalizzano € 5,71
Quote SuperStar
• 5 punti più SuperStar: 0 vincitori
• 4 punti più SuperStar: 1 vincitori totalizzano € 34.100,00
• 3 punti più SuperStar: 53 vincitori totalizzano € 2.884,00
• 2 punti più SuperStar: 893 vincitori totalizzano € 100,00
• 1 punti più SuperStar: 5997 vincitori totalizzano € 10,00
• 0 punti più SuperStar: 14453 vincitori totalizzano € 5,00
Estrazioni del Lotto
|Ruota
|1° estr.
|2° estr.
|3° estr.
|4° estr.
|5° estr.
|Bari:
|81
|19
|78
|66
|36
|Cagliari:
|21
|68
|61
|64
|39
|Firenze:
|51
|74
|78
|47
|24
|Genova:
|14
|5
|8
|66
|45
|Milano:
|84
|48
|42
|70
|36
|Napoli:
|54
|3
|62
|11
|32
|Palermo:
|22
|31
|78
|57
|74
|Roma:
|54
|17
|30
|65
|13
|Torino:
|85
|76
|67
|73
|63
|Venezia:
|40
|3
|12
|48
|22
|Nazionale:
|77
|13
|49
|10
|84
Estrazione del 10eLotto serale
|3
|5
|14
|17
|19
|21
|22
|31
|40
|48
|51
|54
|61
|68
|74
|76
|78
|81
|84
|85
|Numero oro: 81
|Doppio oro: 81 19
Prossima estrazione
La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del 30 agosto 2025. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di 44,07 milioni e il montepremi complessivo è di 44,90 milioni di euro.
Estrazione precedente
Nell’ estrazione precedente di giovedì 28 agosto 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Estrazioni del mese
Verifica tutte le estrazioni del mese del SuperEnalotto e del Lotto