Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 28 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

Pubblicato: 28 Agosto 2025 16:09

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 26 agosto 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 82 (76) 13 (62) 63 (60) 84 (54) 72 (50)
Cagliari: 42 (85) 85 (82) 68 (81) 8 (62) 14 (59)
Firenze: 26 (155) 49 (136) 34 (86) 42 (72) 84 (65)
Genova: 2 (98) 11 (61) 56 (49) 88 (48) 23 (47)
Milano: 74 (128) 25 (75) 76 (69) 5 (66) 35 (57)
Napoli: 49 (56) 44 (55) 13 (54) 26 (50) 38 (46)
Palermo: 59 (66) 55 (62) 14 (53) 41 (42) 45 (42)
Roma: 87 (90) 31 (62) 63 (58) 58 (51) 16 (45)
Torino: 7 (56) 37 (56) 4 (52) 64 (52) 73 (47)
Venezia: 89 (101) 5 (72) 54 (64) 47 (62) 15 (55)
Nazionale: 21 (94) 82 (85) 69 (72) 59 (61) 51 (61)

Giochi e Lotterie Lotto e Superenalotto