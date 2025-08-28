Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 28 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 26 agosto 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|82 (76)
|13 (62)
|63 (60)
|84 (54)
|72 (50)
|Cagliari:
|42 (85)
|85 (82)
|68 (81)
|8 (62)
|14 (59)
|Firenze:
|26 (155)
|49 (136)
|34 (86)
|42 (72)
|84 (65)
|Genova:
|2 (98)
|11 (61)
|56 (49)
|88 (48)
|23 (47)
|Milano:
|74 (128)
|25 (75)
|76 (69)
|5 (66)
|35 (57)
|Napoli:
|49 (56)
|44 (55)
|13 (54)
|26 (50)
|38 (46)
|Palermo:
|59 (66)
|55 (62)
|14 (53)
|41 (42)
|45 (42)
|Roma:
|87 (90)
|31 (62)
|63 (58)
|58 (51)
|16 (45)
|Torino:
|7 (56)
|37 (56)
|4 (52)
|64 (52)
|73 (47)
|Venezia:
|89 (101)
|5 (72)
|54 (64)
|47 (62)
|15 (55)
|Nazionale:
|21 (94)
|82 (85)
|69 (72)
|59 (61)
|51 (61)