Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

123RF Anche le spese notarili si portano in detrazione nel Modello 730/2026

L’acquisto della prima casa è, per molti italiani, l’investimento della vita. Tuttavia, tra il prezzo dell’immobile e l’arredamento, si inserisce una voce di spesa spesso sottovalutata ma decisamente onerosa: la parcella del notaio. Sebbene il rogito rappresenti un costo non indifferente, il sistema fiscale italiano permette di recuperare una parte di quanto versato attraverso la dichiarazione dei redditi.

In vista della scadenza del Modello 730/2026 (relativo all’anno d’imposta 2025), è fondamentale capire come muoversi tra le pieghe della normativa per non perdere neanche un euro di detrazione. Non si tratta di un automatismo: la detrazione spetta solo su specifiche voci e richiede una documentazione impeccabile.

Perché le spese non sono tutte detraibili

Il primo grande malinteso da chiarire riguarda la natura della spesa. Il Fisco italiano non prevede una detrazione generica per l’atto di compravendita (il trasferimento della proprietà). L’agevolazione scatta solo quando la spesa notarile è configurabile come onere accessorio al contratto di mutuo ipotecario.

In termini tecnici, l’articolo 15, comma 1, lettera b) del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) stabilisce che la detrazione del 19% spetta per gli interessi passivi e i relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Cosa si intende per abitazione principale

Per il Fisco, l’abitazione principale è quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Un requisito fondamentale per la detrazione è il trasferimento della residenza nell’immobile acquistato entro 12 mesi dall’acquisto. Se questo termine non viene rispettato, il diritto alla detrazione delle spese notarili (e degli interessi del mutuo) decade retroattivamente.

I costi che possono essere portati in detrazione

Quando il notaio consegna la fattura, spesso presenta un totale che comprende diverse prestazioni. Per la dichiarazione dei redditi 2026, il contribuente deve saper sezionare il documento.

Sono detraibili esclusivamente le spese legate alla stipula del contratto di mutuo:

l’ onorario del notaio per l’atto di mutuo , che costituisce il compenso professionale per la redazione del contratto con la banca;

, che costituisce il compenso professionale per la redazione del contratto con la banca; le spese di istruttoria e perizia , se vengono fatturate dal notaio o trattenute dalla banca, sono oneri accessori detraibili;

, se vengono fatturate dal notaio o trattenute dalla banca, sono oneri accessori detraibili; l’ imposta sostitutiva dello 0,25% (per la prima casa) sull’importo del mutuo;

dello 0,25% (per la prima casa) sull’importo del mutuo; le spese di iscrizione ipotecaria , che corrispondono ai diritti versati per la costituzione della garanzia reale sull’immobile;

, che corrispondono ai diritti versati per la costituzione della garanzia reale sull’immobile; i costi di segreteria e bolli, ma solo se riferiti specificamente all’atto di mutuo.

Le voci escluse dalla detrazione

Restano fuori dal beneficio fiscale tutti i costi legati al passaggio di proprietà:

onorario per l’atto di compravendita, anche se pagato allo stesso professionista nello stesso giorno;

imposte di registro, ipotecarie e catastali, che vengono applicate sul trasferimento del bene, non sul finanziamento;

Iva sulla compravendita, quando si acquista da un’impresa, non è detraibile nel Modello 730.

Il limite dei 4.000 euro: come funziona il cumulo

Un punto critico, indubbiamente, è il tetto massimo di spesa. La normativa prevede un limite di 4.000 euro annui. Ma attenzione: questo limite non riguarda solo il notaio, è un contenitore unico che comprende:

interessi passivi pagati alla banca nel 2025;

oneri accessori (spese notarili del mutuo, perizia, istruttoria);

quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

Se nel primo anno di mutuo (il 2025) le spese notarili del mutuo ammontano a 1.500 euro e gli interessi pagati sono 3.000 euro, il totale teorico sarebbe 4.500 euro. Quando si presenta il Modello 730/2026 è possibile dichiarare solo 4.000 euro, ottenendo un rimborso effettivo di 760 euro (il 19% di 4.000).

Le eccedenze (in questo caso 500 euro) vanno purtroppo perdute e non possono essere recuperate negli anni successivi.

Come gestire i mutui co-intestati e le eccedenze

La realtà dei contratti immobiliari è spesso più complessa di un singolo acquisto. Se il mutuo è intestato a due coniugi non a carico l’uno dell’altro, il limite di 4.000 euro è ripartito tra i due (2.000 euro ciascuno).

Se invece uno dei coniugi è fiscalmente a carico, l’altro può portare in detrazione l’intera spesa sostenuta, rispettando il tetto complessivo di 4.000 euro.

Tracciabilità e documentazione: quando servono

Dal 2020, il legislatore ha stretto le maglie sui pagamenti. Per le spese notarili non basta la fattura: la detrazione è subordinata alla tracciabilità del pagamento.

Per difendersi da un controllo dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente deve archiviare i seguenti documenti:

fattura analitica del notaio , nella quale deve essere specificato chiaramente la ripartizione tra onorario per compravendita e onorario per mutuo;

, nella quale deve essere specificato chiaramente la ripartizione tra onorario per compravendita e onorario per mutuo; copia dell’atto di mutuo , per dimostrare la finalità dell’acquisto;

, per dimostrare la finalità dell’acquisto; prove di pagamento come le ricevute di bonifici, fotocopie di assegni circolari o estratti conto bancari (il pagamento in contanti invalida il diritto alla detrazione);

come le ricevute di bonifici, fotocopie di assegni circolari o estratti conto bancari (il pagamento in contanti invalida il diritto alla detrazione); certificazione della banca, ossia il documento riepilogativo degli interessi pagati, solitamente inviato entro il mese di marzo di ogni anno.

A cosa stare attenti con il Modello 730

Molti contribuenti commettono errori banali che portano alla perdita dell’agevolazione.

Tetto massimo per la provvigione dell’agenzia immobiliare

Uno degli inciampi più comuni riguarda la distinzione tra le varie figure professionali coinvolte. È facile fare confusione e pensare che tutto ciò che ruota attorno all’acquisto finisca nello stesso calderone, ma la realtà è che la provvigione dell’agenzia immobiliare segue un binario tutto suo.

Questa spesa prevede infatti una detrazione specifica del 19% calcolata su un tetto massimo di 1.000 euro, e va dichiarata in un rigo del Modello 730/2026 ben distinto da quello destinato agli oneri notarili o agli interessi del mutuo.

Tracciabilità e titolarità dei pagamenti

Un altro dettaglio tecnico che spesso viene sottovalutato, ma che è fondamentale per l’Agenzia delle Entrate, riguarda la tracciabilità e la titolarità dei pagamenti.

Non basta che la fattura sia corretta, è necessario che il denaro parta dal conto corrente di chi ha effettivamente intestato il mutuo, o al massimo dal coniuge se quest’ultimo è fiscalmente a carico.

Pagare con il conto di un parente generoso potrebbe sembrare una soluzione pratica sul momento, ma rischia di invalidare il diritto all’agevolazione.

Limite dei 12 mesi per la residenza

Infine, bisogna prestare una cautela quasi maniacale alla gestione del tempo e della residenza, specialmente se l’immobile non è subito abitabile. Chi acquista una casa ancora in costruzione o al grezzo deve fare i conti con il limite dei 12 mesi per il trasferimento della dimora abituale. Sebbene il fisco preveda delle deroghe specifiche per i casi di ristrutturazione profonda, queste non scattano in automatico: richiedono una gestione documentale impeccabile e un monitoraggio costante dei lavori per non superare le finestre temporali concesse, pena la perdita definitiva del beneficio.