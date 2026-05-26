Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 26 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 26 maggio 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti di Lotto? Come si gioca al Superenalotto? Cosa sapere sul 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 23 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (101) 66 (89) 10 (80) 3 (70) 74 (62)
Cagliari: 41 (106) 12 (64) 27 (55) 87 (53) 79 (51)
Firenze: 78 (77) 28 (76) 3 (50) 4 (46) 17 (45)
Genova: 66 (88) 6 (78) 3 (62) 53 (59) 4 (55)
Milano: 77 (85) 88 (69) 15 (67) 67 (56) 63 (50)
Napoli: 40 (113) 1 (92) 81 (58) 84 (50) 59 (50)
Palermo: 90 (83) 6 (72) 30 (71) 12 (60) 34 (42)
Roma: 17 (91) 21 (62) 77 (56) 88 (55) 75 (48)
Torino: 65 (91) 49 (90) 88 (86) 2 (68) 59 (59)
Venezia: 30 (60) 31 (59) 63 (58) 39 (58) 82 (55)
Nazionale: 58 (61) 57 (59) 49 (58) 55 (45) 89 (40)

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