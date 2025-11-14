Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 14 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 13 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (86)
|46 (80)
|56 (45)
|78 (44)
|16 (39)
|Cagliari:
|8 (107)
|19 (68)
|72 (64)
|2 (61)
|55 (60)
|Firenze:
|42 (117)
|76 (104)
|22 (65)
|5 (58)
|87 (58)
|Genova:
|73 (73)
|10 (67)
|52 (59)
|30 (51)
|82 (49)
|Milano:
|46 (69)
|23 (67)
|89 (57)
|73 (49)
|50 (46)
|Napoli:
|33 (81)
|58 (70)
|36 (67)
|90 (60)
|37 (53)
|Palermo:
|16 (51)
|5 (49)
|1 (46)
|56 (46)
|30 (43)
|Roma:
|63 (103)
|16 (90)
|42 (55)
|6 (54)
|70 (50)
|Torino:
|88 (69)
|89 (68)
|57 (60)
|41 (59)
|44 (57)
|Venezia:
|71 (75)
|44 (69)
|57 (66)
|46 (51)
|39 (51)
|Nazionale:
|82 (130)
|59 (106)
|35 (100)
|73 (85)
|6 (60)