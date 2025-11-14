Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 14 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Pubblicato: 14 Novembre 2025 16:00

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 14 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 13 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 20 (86) 46 (80) 56 (45) 78 (44) 16 (39)
Cagliari: 8 (107) 19 (68) 72 (64) 2 (61) 55 (60)
Firenze: 42 (117) 76 (104) 22 (65) 5 (58) 87 (58)
Genova: 73 (73) 10 (67) 52 (59) 30 (51) 82 (49)
Milano: 46 (69) 23 (67) 89 (57) 73 (49) 50 (46)
Napoli: 33 (81) 58 (70) 36 (67) 90 (60) 37 (53)
Palermo: 16 (51) 5 (49) 1 (46) 56 (46) 30 (43)
Roma: 63 (103) 16 (90) 42 (55) 6 (54) 70 (50)
Torino: 88 (69) 89 (68) 57 (60) 41 (59) 44 (57)
Venezia: 71 (75) 44 (69) 57 (66) 46 (51) 39 (51)
Nazionale: 82 (130) 59 (106) 35 (100) 73 (85) 6 (60)

