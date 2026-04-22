Boeing annuncia consegne record. Perdita quasi azzerata nel 1° trimestre

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ANSA

Boeing ha annunciato una riduzione della perdita nel primo trimestre dell’anno, grazie ad una ripresa degli ordini in tutte le divisioni di prodotto, specialmente quella commerciale, mentre lavora anche su progetti speciali come la recente missione Artemis II, che ha riportato l’uomo verso la Luna.

I numeri chiave del trimestre

La big americana ha chiuso il primo trimestre con ricavi in aumento del 14% a 2,22 miliardi di dollari, che si confrontano con una stima di 21,78 miliardi (previsioni LSEG).

Il risultato operativo si è attestato a 448 milioni di dollari, risultando in calo del 3% rispetto al 2025. Il risultato netto del trimestre fa emergere una perdita di 7 milioni di dollari, in calo rispetto ad un rosso di 31 milioni accusato lo scorso anno, mentre l’EPS ha evidenziato una perdita di 11 cent contro i 16 cent del 2025. La perdita unitaria adjusted si è attestata a 20 cent, molto meglio degli 83 cent attesi (stima LSEG)+

Nel trimestre, la big statunitense ha riportato un flusso di cassa operativo pari a -0,2 miliardi di dollari ed un flusso di cassa libero pari a -1,5 miliardi.

Ordini record soprattutto nel settore commerciale

I risultati riflettono principalmente un maggior volume di consegne commerciali ed una tempistica degli ordini più favorevole. Il portafoglio ordini totale dell’azienda è cresciuto fino a raggiungere la cifra record di 695 miliardi di dollari, per oltre 6.100 velivoli consegnati.

La crescita dei ricavi e degli ordini è stata trainata soprattutto dalla divisione aerei commerciali, con consegne per 143 velivoli nel primo trimestre, in aumento del 10% rispetto all’anno precedente. La divisione, la più grande di Boeing, ha registrato un fatturato di 9,2 miliardi di dollari, in crescita del 13%, pur avendo ancora registrato una perdita operativa.

Il fatturato del settore difesa è aumentato del 21% a 7,6 miliardi di dollari, mentre quello del settore servizi è cresciuto del 6% rispetto al 2025, raggiungendo i 5,37 miliardi di dollari nel primo trimestre.

Il Ceo Ortberg: ottimo inizio anno

“Nonostante alcune difficoltà, sono orgoglioso di come il nostro team si sia unito e abbia lavorato per superarle, mantenendoci in linea con i piani dell’anno”, ha dichiarato l’amministratore delegato Kelly Ortberg in una nota ai dipendenti.

“Stiamo consolidando i nostri risultati con un ottimo inizio d’anno e un portafoglio ordini da record in tutte le nostre divisioni”, ha sottolineato il numero uno dell’azienda, che aggiunge “stiamo fornendo prodotti e servizi commerciali e per la difesa di alta qualità, aumentando al contempo la produzione per onorare gli impegni presi con i nostri clienti e tornare a essere l’iconica azienda aerospaziale globale leader del nostro settore'”.