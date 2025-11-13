Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 13 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 11 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (85)
|46 (79)
|56 (44)
|78 (43)
|16 (38)
|Cagliari:
|8 (106)
|19 (67)
|72 (63)
|2 (60)
|55 (59)
|Firenze:
|42 (116)
|76 (103)
|22 (64)
|87 (57)
|5 (57)
|Genova:
|73 (72)
|10 (66)
|52 (58)
|30 (50)
|82 (48)
|Milano:
|46 (68)
|23 (66)
|89 (56)
|13 (49)
|73 (48)
|Napoli:
|33 (80)
|58 (69)
|36 (66)
|90 (59)
|37 (52)
|Palermo:
|16 (50)
|5 (48)
|1 (45)
|56 (45)
|30 (42)
|Roma:
|63 (102)
|16 (89)
|28 (56)
|42 (54)
|6 (53)
|Torino:
|4 (96)
|88 (68)
|89 (67)
|57 (59)
|41 (58)
|Venezia:
|16 (93)
|71 (74)
|44 (68)
|57 (65)
|39 (50)
|Nazionale:
|82 (129)
|59 (105)
|35 (99)
|73 (84)
|6 (59)