Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 13 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Pubblicato: 13 Novembre 2025 16:30

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 11 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 20 (85) 46 (79) 56 (44) 78 (43) 16 (38)
Cagliari: 8 (106) 19 (67) 72 (63) 2 (60) 55 (59)
Firenze: 42 (116) 76 (103) 22 (64) 87 (57) 5 (57)
Genova: 73 (72) 10 (66) 52 (58) 30 (50) 82 (48)
Milano: 46 (68) 23 (66) 89 (56) 13 (49) 73 (48)
Napoli: 33 (80) 58 (69) 36 (66) 90 (59) 37 (52)
Palermo: 16 (50) 5 (48) 1 (45) 56 (45) 30 (42)
Roma: 63 (102) 16 (89) 28 (56) 42 (54) 6 (53)
Torino: 4 (96) 88 (68) 89 (67) 57 (59) 41 (58)
Venezia: 16 (93) 71 (74) 44 (68) 57 (65) 39 (50)
Nazionale: 82 (129) 59 (105) 35 (99) 73 (84) 6 (59)

Giochi e Lotterie Lotto e Superenalotto