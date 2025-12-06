Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 6 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 5 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 20 (99) 46 (93) 56 (58) 78 (57) 1 (52)
Cagliari: 19 (81) 72 (77) 2 (74) 55 (73) 32 (58)
Firenze: 42 (130) 63 (66) 65 (66) 37 (54) 16 (53)
Genova: 73 (86) 52 (72) 30 (64) 34 (60) 5 (55)
Milano: 89 (70) 73 (62) 50 (59) 36 (57) 4 (55)
Napoli: 33 (94) 58 (83) 37 (66) 45 (60) 3 (47)
Palermo: 16 (64) 5 (62) 36 (54) 15 (50) 52 (49)
Roma: 63 (116) 6 (67) 70 (63) 51 (63) 52 (60)
Torino: 88 (82) 89 (81) 57 (73) 18 (69) 82 (67)
Venezia: 71 (88) 44 (82) 39 (64) 12 (57) 83 (51)
Nazionale: 82 (143) 59 (119) 35 (113) 6 (73) 37 (62)

