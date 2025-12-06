Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 6 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 5 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (99)
|46 (93)
|56 (58)
|78 (57)
|1 (52)
|Cagliari:
|19 (81)
|72 (77)
|2 (74)
|55 (73)
|32 (58)
|Firenze:
|42 (130)
|63 (66)
|65 (66)
|37 (54)
|16 (53)
|Genova:
|73 (86)
|52 (72)
|30 (64)
|34 (60)
|5 (55)
|Milano:
|89 (70)
|73 (62)
|50 (59)
|36 (57)
|4 (55)
|Napoli:
|33 (94)
|58 (83)
|37 (66)
|45 (60)
|3 (47)
|Palermo:
|16 (64)
|5 (62)
|36 (54)
|15 (50)
|52 (49)
|Roma:
|63 (116)
|6 (67)
|70 (63)
|51 (63)
|52 (60)
|Torino:
|88 (82)
|89 (81)
|57 (73)
|18 (69)
|82 (67)
|Venezia:
|71 (88)
|44 (82)
|39 (64)
|12 (57)
|83 (51)
|Nazionale:
|82 (143)
|59 (119)
|35 (113)
|6 (73)
|37 (62)