Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 5 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 4 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 20 (98) 46 (92) 56 (57) 78 (56) 1 (51)
Cagliari: 8 (119) 19 (80) 72 (76) 2 (73) 55 (72)
Firenze: 42 (129) 63 (65) 65 (65) 37 (53) 16 (52)
Genova: 73 (85) 52 (71) 30 (63) 34 (59) 5 (54)
Milano: 89 (69) 73 (61) 50 (58) 36 (56) 4 (54)
Napoli: 33 (93) 58 (82) 37 (65) 45 (59) 3 (46)
Palermo: 16 (63) 5 (61) 36 (53) 15 (49) 52 (48)
Roma: 63 (115) 6 (66) 51 (62) 70 (62) 52 (59)
Torino: 88 (81) 89 (80) 57 (72) 18 (68) 82 (66)
Venezia: 71 (87) 44 (81) 39 (63) 12 (56) 83 (50)
Nazionale: 82 (142) 59 (118) 35 (112) 6 (72) 37 (61)

