Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 5 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 4 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (98)
|46 (92)
|56 (57)
|78 (56)
|1 (51)
|Cagliari:
|8 (119)
|19 (80)
|72 (76)
|2 (73)
|55 (72)
|Firenze:
|42 (129)
|63 (65)
|65 (65)
|37 (53)
|16 (52)
|Genova:
|73 (85)
|52 (71)
|30 (63)
|34 (59)
|5 (54)
|Milano:
|89 (69)
|73 (61)
|50 (58)
|36 (56)
|4 (54)
|Napoli:
|33 (93)
|58 (82)
|37 (65)
|45 (59)
|3 (46)
|Palermo:
|16 (63)
|5 (61)
|36 (53)
|15 (49)
|52 (48)
|Roma:
|63 (115)
|6 (66)
|51 (62)
|70 (62)
|52 (59)
|Torino:
|88 (81)
|89 (80)
|57 (72)
|18 (68)
|82 (66)
|Venezia:
|71 (87)
|44 (81)
|39 (63)
|12 (56)
|83 (50)
|Nazionale:
|82 (142)
|59 (118)
|35 (112)
|6 (72)
|37 (61)