Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 28 marzo 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 28 marzo 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti Lotto? Come si gioca al SuperEnalotto? Cosa offre il 10eLotto serale?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 27 marzo 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 41 (95) 11 (78) 67 (68) 42 (62) 70 (60)
Cagliari: 41 (73) 26 (67) 72 (56) 38 (56) 20 (50)
Firenze: 47 (85) 90 (75) 33 (56) 80 (52) 37 (50)
Genova: 70 (73) 28 (67) 66 (55) 2 (55) 46 (49)
Milano: 45 (85) 85 (71) 20 (67) 40 (61) 32 (61)
Napoli: 40 (80) 28 (75) 22 (64) 1 (59) 46 (52)
Palermo: 46 (77) 45 (74) 79 (59) 1 (51) 90 (50)
Roma: 80 (78) 17 (58) 63 (55) 8 (52) 78 (49)
Torino: 65 (58) 49 (57) 46 (55) 88 (53) 71 (47)
Venezia: 65 (66) 75 (65) 59 (65) 32 (60) 76 (59)
Nazionale: 22 (87) 42 (81) 87 (78) 73 (63) 50 (61)

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