Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 28 marzo 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 27 marzo 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|41 (95)
|11 (78)
|67 (68)
|42 (62)
|70 (60)
|Cagliari:
|41 (73)
|26 (67)
|72 (56)
|38 (56)
|20 (50)
|Firenze:
|47 (85)
|90 (75)
|33 (56)
|80 (52)
|37 (50)
|Genova:
|70 (73)
|28 (67)
|66 (55)
|2 (55)
|46 (49)
|Milano:
|45 (85)
|85 (71)
|20 (67)
|40 (61)
|32 (61)
|Napoli:
|40 (80)
|28 (75)
|22 (64)
|1 (59)
|46 (52)
|Palermo:
|46 (77)
|45 (74)
|79 (59)
|1 (51)
|90 (50)
|Roma:
|80 (78)
|17 (58)
|63 (55)
|8 (52)
|78 (49)
|Torino:
|65 (58)
|49 (57)
|46 (55)
|88 (53)
|71 (47)
|Venezia:
|65 (66)
|75 (65)
|59 (65)
|32 (60)
|76 (59)
|Nazionale:
|22 (87)
|42 (81)
|87 (78)
|73 (63)
|50 (61)