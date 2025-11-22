Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 22 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 21 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (91)
|46 (85)
|56 (50)
|78 (49)
|1 (44)
|Cagliari:
|8 (112)
|19 (73)
|72 (69)
|2 (66)
|55 (65)
|Firenze:
|42 (122)
|5 (63)
|65 (58)
|63 (58)
|40 (46)
|Genova:
|73 (78)
|10 (72)
|52 (64)
|30 (56)
|82 (54)
|Milano:
|46 (74)
|23 (72)
|89 (62)
|73 (54)
|50 (51)
|Napoli:
|33 (86)
|58 (75)
|90 (65)
|37 (58)
|45 (52)
|Palermo:
|16 (56)
|5 (54)
|30 (48)
|76 (47)
|36 (46)
|Roma:
|63 (108)
|16 (95)
|6 (59)
|51 (55)
|70 (55)
|Torino:
|88 (74)
|89 (73)
|57 (65)
|41 (64)
|18 (61)
|Venezia:
|71 (80)
|44 (74)
|57 (71)
|39 (56)
|12 (49)
|Nazionale:
|82 (135)
|59 (111)
|35 (105)
|6 (65)
|30 (55)