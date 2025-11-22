Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 22 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Pubblicato: 22 Novembre 2025 16:09

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 22 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 21 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 20 (91) 46 (85) 56 (50) 78 (49) 1 (44)
Cagliari: 8 (112) 19 (73) 72 (69) 2 (66) 55 (65)
Firenze: 42 (122) 5 (63) 65 (58) 63 (58) 40 (46)
Genova: 73 (78) 10 (72) 52 (64) 30 (56) 82 (54)
Milano: 46 (74) 23 (72) 89 (62) 73 (54) 50 (51)
Napoli: 33 (86) 58 (75) 90 (65) 37 (58) 45 (52)
Palermo: 16 (56) 5 (54) 30 (48) 76 (47) 36 (46)
Roma: 63 (108) 16 (95) 6 (59) 51 (55) 70 (55)
Torino: 88 (74) 89 (73) 57 (65) 41 (64) 18 (61)
Venezia: 71 (80) 44 (74) 57 (71) 39 (56) 12 (49)
Nazionale: 82 (135) 59 (111) 35 (105) 6 (65) 30 (55)

Giochi e Lotterie Lotto e Superenalotto