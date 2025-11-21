Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 21 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Pubblicato: 21 Novembre 2025 16:00

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 21 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 20 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 20 (90) 46 (84) 56 (49) 78 (48) 1 (43)
Cagliari: 8 (111) 19 (72) 72 (68) 2 (65) 55 (64)
Firenze: 42 (121) 87 (62) 5 (62) 63 (57) 65 (57)
Genova: 73 (77) 10 (71) 52 (63) 30 (55) 82 (53)
Milano: 46 (73) 23 (71) 89 (61) 73 (53) 50 (50)
Napoli: 33 (85) 58 (74) 90 (64) 37 (57) 45 (51)
Palermo: 16 (55) 5 (53) 56 (50) 30 (47) 76 (46)
Roma: 63 (107) 16 (94) 6 (58) 51 (54) 70 (54)
Torino: 88 (73) 89 (72) 57 (64) 41 (63) 18 (60)
Venezia: 71 (79) 44 (73) 57 (70) 39 (55) 12 (48)
Nazionale: 82 (134) 59 (110) 35 (104) 6 (64) 30 (54)

Giochi e Lotterie Lotto e Superenalotto