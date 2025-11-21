Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 21 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 20 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (90)
|46 (84)
|56 (49)
|78 (48)
|1 (43)
|Cagliari:
|8 (111)
|19 (72)
|72 (68)
|2 (65)
|55 (64)
|Firenze:
|42 (121)
|87 (62)
|5 (62)
|63 (57)
|65 (57)
|Genova:
|73 (77)
|10 (71)
|52 (63)
|30 (55)
|82 (53)
|Milano:
|46 (73)
|23 (71)
|89 (61)
|73 (53)
|50 (50)
|Napoli:
|33 (85)
|58 (74)
|90 (64)
|37 (57)
|45 (51)
|Palermo:
|16 (55)
|5 (53)
|56 (50)
|30 (47)
|76 (46)
|Roma:
|63 (107)
|16 (94)
|6 (58)
|51 (54)
|70 (54)
|Torino:
|88 (73)
|89 (72)
|57 (64)
|41 (63)
|18 (60)
|Venezia:
|71 (79)
|44 (73)
|57 (70)
|39 (55)
|12 (48)
|Nazionale:
|82 (134)
|59 (110)
|35 (104)
|6 (64)
|30 (54)