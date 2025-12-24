Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi mercoledì 24 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedi 23 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (110)
|46 (104)
|56 (69)
|5 (62)
|13 (61)
|Cagliari:
|19 (92)
|55 (84)
|40 (69)
|10 (67)
|23 (65)
|Firenze:
|42 (141)
|65 (77)
|63 (77)
|37 (65)
|16 (64)
|Genova:
|73 (97)
|52 (83)
|30 (75)
|34 (71)
|69 (65)
|Milano:
|73 (73)
|50 (70)
|44 (64)
|58 (61)
|55 (59)
|Napoli:
|3 (58)
|32 (57)
|31 (51)
|41 (48)
|14 (44)
|Palermo:
|36 (65)
|52 (60)
|21 (55)
|57 (54)
|63 (52)
|Roma:
|6 (78)
|26 (66)
|64 (60)
|36 (55)
|31 (50)
|Torino:
|88 (93)
|89 (92)
|57 (84)
|18 (80)
|82 (78)
|Venezia:
|71 (99)
|12 (68)
|83 (62)
|35 (57)
|24 (56)
|Nazionale:
|59 (130)
|6 (84)
|37 (73)
|29 (65)
|27 (64)