Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 23 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Pubblicato:

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 23 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di lunedì 22 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 20 (109) 46 (103) 56 (68) 5 (61) 13 (60)
Cagliari: 19 (91) 2 (84) 55 (83) 40 (68) 10 (66)
Firenze: 42 (140) 65 (76) 63 (76) 37 (64) 16 (63)
Genova: 73 (96) 52 (82) 30 (74) 34 (70) 69 (64)
Milano: 73 (72) 50 (69) 44 (63) 58 (60) 55 (58)
Napoli: 3 (57) 32 (56) 31 (50) 41 (47) 70 (43)
Palermo: 36 (64) 52 (59) 21 (54) 57 (53) 63 (51)
Roma: 6 (77) 26 (65) 64 (59) 36 (54) 31 (49)
Torino: 88 (92) 89 (91) 57 (83) 18 (79) 82 (77)
Venezia: 71 (98) 12 (67) 83 (61) 35 (56) 24 (55)
Nazionale: 59 (129) 6 (83) 37 (72) 29 (64) 27 (63)

Giochi e Lotterie Lotto e Superenalotto