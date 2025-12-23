Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 23 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di lunedì 22 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (109)
|46 (103)
|56 (68)
|5 (61)
|13 (60)
|Cagliari:
|19 (91)
|2 (84)
|55 (83)
|40 (68)
|10 (66)
|Firenze:
|42 (140)
|65 (76)
|63 (76)
|37 (64)
|16 (63)
|Genova:
|73 (96)
|52 (82)
|30 (74)
|34 (70)
|69 (64)
|Milano:
|73 (72)
|50 (69)
|44 (63)
|58 (60)
|55 (58)
|Napoli:
|3 (57)
|32 (56)
|31 (50)
|41 (47)
|70 (43)
|Palermo:
|36 (64)
|52 (59)
|21 (54)
|57 (53)
|63 (51)
|Roma:
|6 (77)
|26 (65)
|64 (59)
|36 (54)
|31 (49)
|Torino:
|88 (92)
|89 (91)
|57 (83)
|18 (79)
|82 (77)
|Venezia:
|71 (98)
|12 (67)
|83 (61)
|35 (56)
|24 (55)
|Nazionale:
|59 (129)
|6 (83)
|37 (72)
|29 (64)
|27 (63)