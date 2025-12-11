iStock Agli Atm di Poste Italiane si può attivare la carta libretto postale

La carta libretto postale è lo strumento attraverso il quale il proprio libretto di risparmio diventa più smart e pratico. È collegata a quest’ultimo e dà la possibilità di prelevare e versare denaro non solo agli uffici postali ma anche presso gli sportelli automatici Atm del circuito Postamat.

A cosa serve la carta libretto postale

La carta libretto postale è una tessera elettronica collegata al libretto di risparmio ordinario e a quello Smart monointestati o a firma disgiunta. Permette di:

effettuare prelievi e versamenti presso gli Atm Postamat o gli uffici postali;

controllare la lista dei movimenti nonché il saldo del libretto;

effettuare girofondi da e verso il libretto Smart.

Non viene però rilasciata nel caso in cui il libretto sia cointestato a firma congiunta. In quest’ultimo caso infatti:

i titolari del libretto devono autorizzare insieme qualsiasi operazione svolta sul libretto;

nessuno dei cointestatari può effettuare un prelievo senza il consenso degli altri.

Dove richiedere la carta libretto postale e come

Per richiedere la carta libretto postale è necessario recarsi nell’ufficio postale nel quale si è aperto il libretto di risparmio.

Per evitare di perdere tempo prezioso è possibile prenotare un appuntamento allo sportello sul sito ufficiale o sull’app di Poste Italiane.

Aprendo il libretto in forma dematerializzata, in cui i movimenti e le operazioni sono registrati elettronicamente, la carta viene rilasciata sul momento, per cui non è necessario effettuare la richiesta.

Come funziona l’attivazione?

Nel caso in cui il libretto di risparmio ordinario o Smart venga aperto presso un ufficio postale, la carta libretto, se prevista, verrà consegnata al momento dell’apertura insieme al pin.

Non si dovranno attendere giorni per poterla utilizzare e la si potrà attivare subito.

Qualora, invece, il libretto Smart venga aperto online, la procedura sarà diversa.

Si riceveranno infatti le istruzioni su come ottenere il pin insieme alla lettera di accompagnamento della carta al proprio indirizzo di residenza.

Il pin sarà disponibile solo dopo alcuni giorni lavorativi perché il sistema dovrà registrare correttamente il libretto e generare il codice.

Trascorso questo periodo di tempo, si dovrà:

accedere alla propria area personale di Risparmio Postale;

cliccare sulla sezione Impostazioni dedicata al libretto;

cliccare su Richiedi pin carta libretto.

Nel caso in cui il codice non dovesse comparire entro 30 giorni dalla sua generazione, Poste Italiane provvederà a inviarlo al cliente al suo indirizzo personale cosicché si possa iniziare a usare la carta senza problemi.

Se infine, si chiederà la carta dopo l’apertura del libretto ordinario o Smart, il processo sarà simile ma con qualche differenza.

La carta libretto sarà infatti consegnata dall’ufficio postale ma non attiva mentre il pin arriverà al proprio domicilio.

Una volta ricevuto quest’ultimo, l’attivazione si potrà effettuare presso un qualsiasi ufficio postale o attraverso gli Atm Postamat.

Che fare se ci si dimentica il pin?

Nel caso si smarrisca o si dimentichi il pin, sarà possibile recuperarlo in due modi:

contattando il servizio clienti di Poste Italiane;

recandosi presso l’ufficio postale nel quale si è aperto il libretto.

In entrambi i casi, il personale guiderà il cliente passo passo nel recupero o nella reimpostazione del codice.

Che succede se la carta scade?

Così come la carta di debito bancaria o la Postepay, anche quella libretto ha una durata limitata. Quando si avvicina la data di rinnovo, quindi, un’altra carta viene inviata in automatico all’indirizzo dell’intestatario.

Quest’ultima si potrà quindi attivare presso l’ufficio postale di apertura del libretto o da qualsiasi altro Atm Postamat utilizzando il vecchio pin che continuerà a essere valido.

Come modificare il pin della nuova carta

Nel caso quest’ultimo si voglia modificare sarà necessario inserire la carta libretto attiva in qualsiasi Atm Postamat con la carta libretto attiva e:

selezionare la voce Servizi e opzioni dal menù;

cliccare su Modifica pin;

scegliere il pin che si preferisce.

Qualora invece si abbia la necessità di visualizzare il pin in app, se si dispone di un libretto Smart abilitato in Poste Italiane, basterà seguire questi passaggi:

accedere dalla app alla sezione Risparmio postale;

scegliere la carta del libretto già attivata per visualizzare i dettagli;

selezionare la voce Mostra pin.

Quanto costa la carta libretto postale

La carta libretto postale non costa nulla. Non vi è infatti alcun costo per:

i versamenti o i prelievi che si effettuano;

l’emissione;

la quota annuale.

Proprio per questo è una soluzione pratica ed economica per coloro che vogliono gestire i propri risparmi senza dover sostenere spese aggiuntive.

Ci sono però dei limiti di prelievo:

600 euro al giorno;

2.500 euro al mese.

Tali limiti sono pensati per garantire e proteggere i clienti in caso di smarrimento della carta o per l’uso non autorizzato di essa.

Se, infine, si accredita la pensione sul libretto e si ha la carta si ottiene un ulteriore vantaggio: l’assicurazione gratuita contro il furto di denaro contante per i prelievi che si effettuano presso gli uffici postali e gli Atm Postamat.

La copertura si applica nella due ore successive al prelievo e tutela fino a un massimo annuo di 700 euro.

Come funziona il blocco e la sostituzione della carta libretto

Se si desidera bloccare la propria carta libretto postale, è possibile effettuare tale operazione rapidamente chiamando il servizio clienti:

al numero verde dedicato che è l’800 00 33 22, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 dall’Italia;

al numero 02 82 44 33 33 se si è all’estero.

Infine, nel caso si voglia chiedere la sostituzione della carta per furto, smarrimento o malfunzionamento della tessera si potrà:

recarsi presso l’ufficio postale dove si è aperto il libretto;

contattare il servizio di assistenza clienti.

Una volta ottenuta la nuova carta, bisognerà poi attivarla ricordando che il vecchio pin sarà ancora valido.