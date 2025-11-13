iStock Attivando le offerte Supersmart sul libretto postale si può ricevere un tasso di interesse fino al 3%

Chi ha un libretto postale percepisce rendimenti pressoché inesistenti. Esiste, però, un’alternativa che offre un guadagno più elevato. Parliamo delle offerte Supersmart, attivabili se si ha un libretto Smart, che uniscono la flessibilità di un conto deposito alla garanzia dello Stato. I rendimenti del momento arrivano fino al 3%.

Che sono i depositi Supersmart

I depositi Supersmart sono l’evoluzione delle offerte Supersmart e rappresentano delle soluzioni interessanti per chi ha un libretto di risparmio Smart e cerca flessibilità, un buon rendimento e sicurezza.

Sono garantiti dallo Stato Italiano e offrono un tasso di interesse più vantaggioso sulle somme che vengono accantonate.

È possibile scegliere tra varie offerte, ognuna delle quali ha:

una precisa durata;

un rendimento che varia in base al prodotto scelto e alla disponibilità delle promozioni in corso.

Rispetto ad altri strumenti finanziari come le azioni, i depositi Supersmart sono pensati per chi vuole accumulare denaro in modo prudente senza esporsi ai rischi dei mercati.

Quali sono i punti di forza dei depositi Supersmart

Uno dei principali punti di forza delle offerte Supersmart è che possono essere gestite in modo completamente digitale. Si possono infatti attivare direttamente online o mediante l’app BancoPosta senza la necessità di andare all’ufficio postale. Inoltre, grazie agli strumenti online è possibile:

monitorare in tempo reale l’andamento dei propri risparmi;

verificare le scadenze;

controllare i rendimenti accumulati.

E ancora, grazie al simulatore offerto da Poste, è possibile sapere con anticipo anche quali saranno i potenziali guadagni così da avere un’idea più chiara di quanto si potrà ottenere al termine del periodo e scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Al momento è possibile attivare le seguenti offerte:

Depositi Supersmart Plus;

Depositi Supersmart Rinnova;

Depositi Supersmart Open;

Depositi Supersmart Young;

Depositi Supersmart Pensione.

Depositi Supersmart Plus

I depositi Supersmart Plus, lanciati sul mercato lo scorso 10 novembre 2025, sono prodotti dedicati alle persone maggiorenni che possiedono un libretto di risparmio Smart monintestato e hanno attivato l’opzione Risparmio Smart.

Poste Italiane precisa che dal 24 giugno 2025 le persone fisiche maggiorenni che richiedono una Postepay Evolution o attivano un conto BancoPosta monointestato presso un ufficio postale possono sottoscrivere contestualmente anche un libretto Smart, se ancora non lo possiedono, con l’opzione Smart.

Quest’ultima dà la possibilità di collegare il libretto Smart alla Postepay o al conto per trasferire in modo più semplice il denaro mediante girofondi permanenti o trasferimenti da arrotondamento. I due prodotti restano in ogni caso separati, è solo l’opzione che resta attiva e consente di sfruttare i vantaggi legati a tale combinazione.

Tornando ai depositi Supersmart Plus, essi consentono di accantonare i soldi presenti sul proprio libretto per intero o in parte. Ogni accantonamento, di importo minimo di 500 euro incrementabile di 50 euro e multipli e massimo di 3 milioni, dura 363 giorni e garantisce un tasso di interesse annuo lordo del 3%.

Le principali caratteristiche di questa offerta sono le seguenti:

ogni giorno è possibile effettuare fino a 10 accantonamenti per un totale massimo di 60 attivi contemporaneamente;

il calcolo degli interessi parte dalla data di attivazione (che è inclusa) fino a quella della scadenza che è invece esclusa;

quando l’accantonamento termina, l’importo maturato viene accreditato in automatico sul libretto Smart al netto della ritenuta fiscale del 26%;

nel caso di disattivazione totale dell’accantonamento la somma che viene restituita è remunerata in base al tasso base;

in caso di disattivazione parziale, gli interessi al 3% sono riconosciuti solo slla parte mantenuta fino alla scadenza;

le somme presenti sul libretto che non vengono accantonate producono un rendimento minimo che è uguale al tasso base dello 0,001% annuo lordo.

Depositi Supersmart Rinnova

I depositi Supersmart Rinnova sono un’opzione dedicata ai titolari di un libretto Smart monointestato o a forma digiunta e permette loro di reinvestire in automatico il capitale dei vecchi depositi Premium a 366 o 540 giorni scaduti a partire dal 1° aprile 2025.

L’offerta funziona in questo modo: al momento della scadenza del vecchio deposito si può decidere di reimpiegare il denaro presente sul libretto nel nuovo prodotto che dura 540 giorni e offre un tasso di interesse dell’1,75% sul capitale reinvestito.

La cifra minima che si può accantonare è di 500 euro mentre quella massima di 3 milioni di euro.

Depositi Supersmart Open

I depositi Supersmart Open sono riservati alle persone maggiorenni che hanno un libretto di risparmio monointestato o cointestato a firma disgiunta e dà loro la possibilità di accantonare del tutto o in parte il denaro presente sul libretto.

L’importo minimo di ogni accantonamento è di 500 euro che si può incrementare di 50 euro mentre quello massimo è di 3 milioni di euro.

Ciascun accantonamento dura 360 giorni e offre un tasso di interesse annuo lordo dell’1,5% a differenza di quello base che si applica ai soldi non vincolati che è dello 0,001%.

Per tutte le offerte Supersmart gli interessi vengono calcolati secondo l’anno civile in capitalizzazione semplice e accreditati sul .libretto alla scadenza al netto della ritenuta fiscale che è del 26%.

Depositi Supersmart Young

Chi ha tra i 18 e i 25 anni e dispone di un libretto Smart monointestato o a firma disgiunta può attivare il deposito Young. Così come per le altre offerte, la cifra minima che si può accantonare è di 500 euro mentre quella massima di 3 milioni di euro.

Inoltre, sulle somme non oggetto di accantonamento si applica il tasso di interesse base che è dello 0,01%.

L’offerta Young :

offre un rendimento annuo lordo del 2%;

ha una durata di 180 giorni;

si può attivare, come accade anche per gli altri prodotti, presso l’ufficio postale o tramite il sito o all’app di Poste Italiane se si dispone del servizio online Rpol.

Depositi Supersmart Pensione

Infine, i depositi Supersmart Pensione sono attivabili solo dai titolari di un libretto Smart che ricevono una pensione Inps accreditata sul libretto che può essere sia monointestato che a firma disgiunta. Anche in questo caso è possibile accantonare l’intera cifra presente sul libretto o solo una parte.

Ogni accantonamento dura 364 giorni e offre un tasso di interesse annuo lordo del 2%. Le somme non accantonate, invece, vengono remunerate al tasso base che è dello 0,001%.

Qual è il rendimento se si accantonano 3000 euro

Supponiamo di voler accantonare 3.000 euro nei 6 depositi su indicati. Dal calcolatore messo a disposizione da Poste Italiane si evince che si percepiranno:

66,24 euro di interessi netti con il deposito Supsersmart Plus;

57,48 euro di interessi netti con il deposito Supersmart Rinnova;

32,84 euro di interessi netti con il deposito Supersmart Open;

21,90 euro di interessi netti con il deposito Supersmart Young;

44,28 euro di interessi netti con il deposito Supersmart Pensione.

Gli interessi indicati, spiega Poste Italiane, sono al lordo dell’imposta di bollo che va calcolata in base alla normativa vigente.