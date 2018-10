Arriva il prefisso 0844 per riconoscere le telefonate commerciali

editato in: da

Arriva il prefisso unico per le chiamate commerciali. Il Garante per le comunicazioni ha deciso che le chiamate degli operatori di call center devono essere immediatamente riconoscibili.

PREFISSO UNICO – Per questo ha dato mandato alle aziende (come ad esempio le compagnie telefoniche, o anche a quelle che gestiscono le utenze di luce e gas) di utilizzare il prefisso unico 0844 quando dovranno chiamare per presentare delle offerte commerciali.

L’ECCEZIONE – Con una eccezione. Il prefisso “vale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale, di ricerche di mercato e pubblicità“, quindi se un call center è incaricato di condurre una campagna di offerte per una società terza potrà continuare a utilizzare un numero che inizia per “0” o “3”.

COSA CAMBIA? – Cosa cambia allora? Ben poco, se non la possibilità per il cittadino di richiamare il numero e raggiungere l’utenza dalla quale è partita la chiamata. Questa possibilità oggi gli è negata. Risponderà un centralino automatico sempre attivo che darà notizia su chi ha effettuato la telefonata commerciale, dando la possibilità di accedere alla proposta se interessa. Tutto questo dovrebbe andare a regime entro due mesi, mentre l’introduzione del prefisso 0844 è previsto nel 2019.

PREFISSO 0843 – E’ in arrivo anche un altro prefisso: lo 0843. Sarà in dotazione ai call center che ci raggiungono per indagini di tipo statistico, con l’eccezione dell’Istat che avrà una sua cifra particolare. La regola, in realtà, era già prevista dalla legge numero 5 del 2018, ma spettava al Garante individuare il prefisso unico delle telefonate commerciali.

