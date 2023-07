Superfood, grande inganno o cibo del futuro?

Nato a Spoleto, dopo una laurea in Storia e una parentesi in Germania, si è stabilito a Milano. Ha avuto esperienze in radio e in TV locali e Nazionali. Racconta la società, con un focus sulle tematiche ambientali.

Fonte: 123RF I superfood e i loro presunti benefici per la salute

Sui superfood, cibi considerati da alcuni così salutari da poter contribuire a curare alcune malattie, si concentra l’attenzione dell’industria alimentare, del marketing e di quanti vorrebbero fare qualcosa per la propria salute. In realtà il termine non ha alcun significato scientifico, è difficile dire cosa sono e quali sono davvero questi supercibi, e soprattutto capire se il loro consumo serva davvero a qualcosa.

Superfood: cosa sono e la loro definizione ambigua

Il concetto di superfood è entrato a far parte del nostro vocabolario alimentare, promettendo benefici straordinari per la salute. Tuttavia, non esiste una definizione scientifica specifica di superfood, ed è chiaro che il termine è stato creato principalmente per scopi di marketing.

In generale, si può dire che un superfood sia un alimento ricco di nutrienti e con importanti benefici per la salute. Tuttavia, l’EFSA (Commissione Europea per la Sicurezza Alimentare) non permette l’utilizzo del termine nella promozione di un cibo.

Ciò ha aperto la strada a diverse definizioni nel settore, con aziende che spesso enfatizzano le caratteristiche dei loro prodotti. Alcune definizioni comuni includono alimenti vegetali con un alto contenuto di antiossidanti, proteine, omega-3, minerali o fibre. Le definizioni si concentrano spesso su alimenti vegetali, in genere minimamente lavorati e con un alto valore nutrizionale. Tuttavia, il problema principale è la mancanza di chiarezza, poiché il termine superfood è usato liberamente e senza una base scientifica solida.

L’infinita lista dei supercibi e i loro presunti vantaggi

Le liste dei superfood sono lunghe e soggettive, poiché le caratteristiche benefiche vengono spesso attribuite a diversi alimenti. Alcuni degli alimenti più comuni considerati superfood includono i mirtilli, il cavolo nero, gli spinaci, le bacche di goji, le bacche di açaí, i semi di chia e molti altri. Man mano che il tempo passa, nuovi alimenti vengono aggiunti alla lista, spesso con caratteristiche sempre più rare e costose.

Ciononostante, è importante notare che le liste di superfood spesso enfatizzano le sostanze nutritive e i composti benefici presenti negli alimenti, senza prendere in considerazione il contesto complessivo. Alcuni studi possono suggerire proprietà positive di un certo alimento, ma spesso si basano su concentrazioni molto elevate di sostanze, non raggiungibili con una normale alimentazione. Inoltre, molti studi sono stati condotti in vitro o su modelli animali, il che limita la loro applicabilità agli esseri umani.

La verità dietro i supercibi e il loro effetto sulla salute

La pubblicità e il marketing spesso esagerano i benefici dei superfood, suggerendo che il loro consumo possa risolvere pure alcuni problemi di salute. Tuttavia, è essenziale considerare le evidenze scientifiche reali e la loro validità. Alcuni composti antiossidanti e nutrienti presenti nei superfood possono avere benefici per la salute, ma l’effetto complessivo dipende da diversi fattori.

Il modo in cui gli studi sono condotti, le concentrazioni di sostanze testate e le condizioni dell’organismo possono influenzare i risultati. La realtà è che nessun superfood da solo può garantire una salute perfetta. È la dieta nel suo insieme e lo stile di vita che fanno la differenza. Consumare superfood senza una dieta equilibrata e uno stile di vita sano non porterà a risultati significativi per la salute.

La chiave per una buona salute è una dieta varia, come quella mediterranea, ricca di frutta, verdura alimenti nutrienti senza cibo spazzatura, insieme a una regolare attività fisica. Se gli alimenti considerati superfood sono inclusi in un regime alimentare bilanciato, possono offrire dei benefici, ma è importante non concentrarsi solo su di essi. Scegliere alimenti sani e sostenibili, evitare cibi spazzatura e adottare uno stile di vita attivo sono passi fondamentali per migliorare la salute e il benessere.

Scegliere consapevolmente i cibi per la salute

I superfood sono diventati, dunque, oggetto di grande interesse per l’industria alimentare e il marketing, promettendo benefici miracolosi per la salute. Tuttavia, è fondamentale mantenere un approccio critico e informarsi adeguatamente prima di cadere nelle trappole della pubblicità.

Non esiste una definizione scientificamente valida di superfood, e le liste di questi alimenti sono infinite e spesso soggettive. Anche se molti superfood contengono nutrienti e composti benefici, non c’è un cibo magico che risolva tutti i problemi di salute. La chiave per una buona salute è una dieta varia, equilibrata e un sano stile di vita.

Invece di concentrarsi esclusivamente sui superfood, è essenziale adottare un approccio olistico alla salute, includendo una varietà di cibi nutrienti nella dieta quotidiana e sostenendo uno stile di vita attivo. Scegliere consapevolmente i cibi e adottare abitudini alimentari sostenibili sono le vere chiavi per una salute duratura e un benessere complessivo.

Infine, ricordate che l’equilibrio è fondamentale. Non c’è niente di sbagliato nel gustare i superfood come parte di una dieta bilanciata, ma non è corretto affidarsi esclusivamente a essi per raggiungere la salute e il benessere. Bisogna prendersi cura del proprio corpo con amore e attenzione, scegliendo cibi sani e nutrizionalmente ricchi, e godersi una vita attiva e piena di salute.