Sopola la cucina healthy: meno carne, più vapore e ingredienti bio

Nato a Spoleto, dopo una laurea in Storia e una parentesi in Germania, si è stabilito a Milano. Ha avuto esperienze in radio e in TV locali e Nazionali. Racconta la società, con un focus sulle tematiche ambientali.

Fonte: 123RF In un'epoca segnata da inflazione e ricerca di stili di vita sostenibili, la cucina italiana sta attraversando una trasformazione significativa. Sempre più persone si stanno avvicinando a piatti semplici, sani e a base di verdure, abbandonando gradualmente abitudini alimentari più tradizionali.

In un’epoca segnata da inflazione e ricerca di stili di vita sostenibili, la cucina italiana sta attraversando una trasformazione significativa. Sempre più persone si stanno avvicinando a una cucina fatta di piatti semplici, sani e a base di verdure, abbandonando gradualmente abitudini alimentari più tradizionali. Coldiretti, l’associazione italiana degli agricoltori, ha notato come l’aumento dei prezzi abbia spinto molti a cercare alternative economiche e a prestare maggiore attenzione alle promozioni e alle offerte nel fare la spesa.

Piatti semplici e risparmio: la nuova lista della spesa

Una risposta a questa nuova situazione è rappresentata dalla scelta di ingredienti essenziali, che permettano di preparare piatti gustosi senza dover sostenere spese eccessive. Allo stesso tempo, c’è una crescente consapevolezza sull’importanza di seguire uno stile di vita sano e sostenibile. In questo contesto, la riduzione del consumo di carne e l’adozione di uno stile di vita flexitariano, che prevede la riduzione del consumo di carne, stanno guadagnando popolarità tra gli italiani.

In un contesto dominato da inflazione crescente ma anche favorevolmente condizionato dalla ricerca di stili di vita sostenibili e filosofia anti-spreco, oltre che da cibi healthy buoni per la salute, gli italiani riempiono i carrelli della spesa seguendo un percorso ad ostacoli alla ricerca di prodotti essenziali, sostenibili e a prezzi sempre più bassi. Un’analisi di questo scenario arriva da Bimby, che ha studiato cosa stanno cucinando gli italiani, in virtù del fatto che la sua piattaforma di ricette guidate Cookidoo monitora costantemente le tendenze nelle preparazioni e restituisce un feedback realistico sulle tendenze attuali in cucina.

I dati Cookidoo Food Trends 2023 per l’Italia ci dicono che i protagonisti sono ora e saranno per i prossimi mesi soprattutto i piatti semplici. È anche interessante notare che le ricette che si preparano sono sempre più a base di verdure e meno di carne, segno che essere flexiteriani è la tendenza dominante tra gli stili di vita in fatto di cibo. C’è poi in percentuale tanta cottura a vapore e la contaminazione tra culture culinarie.

Sostenibilità e creatività: la cucina fusion del 2023

La tendenza verso piatti semplici è una risposta alle esigenze di una vita sempre più frenetica. Con meno ingredienti da preparare, si risparmia tempo in cucina e si ottengono comunque piatti saporiti e nutrienti. La cucina italiana si sta spostando verso una maggiore essenzialità, mettendo in risalto i sapori naturali degli alimenti e riducendo l’uso di condimenti e ingredienti superflui.

Con la sostenibilità che diventa un pilastro della quotidianità, dato che anche quello che mangiamo ha un’influenza sul clima, gli italiani attribuiscono sempre più importanza alla propria salute così come a quella del Pianeta. In linea con i valori della dieta flexitariana, ecco che la scelta di ingredienti con un minore impatto ambientale – con la tendenza a sostituire la carne con le proteine vegetali, anche se non come un vero e proprio regime vegetariano o vegano – è certamente tra le tendenze più rilevanti delle nuove abitudini alimentari. Tra le ricette più preparate in Italia, secondo Cookidoo Food Trends, troviamo contorni semplici ma gustosi come zucchine a dadini, peperoni in agrodolce, secondi piatti senza carne come hamburger a base di cavolfiore, broccoli e ceci, ma anche le creme di verdure, come la vellutata di cavolo cappuccio rosso e di broccoli con crostini. E anche un maggior uso di legumi.

Cottura a vapore: la salute in pentola

La cucina italiana si sta allontanando dalla mentalità del “più è meglio” e sta abbracciando un approccio più sostenibile ed eco-friendly. La cottura a vapore, in particolare, si sta diffondendo sempre di più, perché consente di preparare piatti gustosi e sani senza l’aggiunta di olio o burro. Inoltre, questo tipo di cottura preserva il sapore e le proprietà nutritive degli alimenti, rendendola una scelta ideale per coloro che vogliono seguire uno stile di vita più salutare.

Tutte ricette, inoltre, che ben si prestano anche alle preparazioni organizzate in anticipo e da portare a scuola o al lavoro, secondo un trend che dalla fine del lockdown è diventato una costante della pausa pranzo, con recipienti da asporto con pietanze buone fatte in casa, garanzia di qualità e risparmio al tempo stesso. Non sono solo ricette e ingredienti più gettonati a emergere dall’analisi, ma anche le tendenze sulle modalità di preparazione. La cottura a vapore sembra riflettere non solo la necessità di una cucina più salutare, ma anche quella di utilizzare meno ingredienti possibili evitando sprechi e risparmiando. Sostenibilità e inflazione, infatti, portano 2 italiani su 32 a ripensare ai propri comportamenti nell’ottica di una filosofia anti-spreco alimentare.

Secondo Ipsos, sono 4 su 10 quelli che dichiarano di comprare solo lo stretto necessario per far fronte al problema. Semplicità e sostenibilità che, tuttavia, non pongono limiti alla creatività tipica degli italiani davanti ai fornelli. Dai dati emerge sempre di più la tendenza alla contaminazione tra culture culinarie. Il trend cucina fusion si manifesta così nella volontà di sperimentare ed assaggiare, tipica di chi ama il cibo. E tale sperimentazione parte anche dalla scoperta di nuovi ingredienti come le alghe che, grazie alle loro proprietà, diventano parte integrante di zuppe, minestre e vellutate sulle tavole degli italiani. Le alghe, ricche di nutrienti e sostenibili dal punto di vista ambientale, si stanno guadagnando un posto d’onore nella cucina italiana del 2023, aggiungendo un tocco di innovazione e originalità ai piatti tradizionali.

Attenzione alla sostenibilità in cucina

Con l’attenzione sempre più rivolta alla sostenibilità, gli italiani stanno riflettendo anche sulle loro abitudini di acquisto. La ricerca di prodotti essenziali a prezzi convenienti è diventata una priorità, e molti consumatori sono disposti a esplorare nuovi modi per risparmiare senza compromettere la qualità della loro alimentazione.

Le ricette più popolari sulle piattaforme di cucina confermano questa tendenza. I piatti semplici, realizzati con pochi ingredienti ma altamente nutrienti, dominano le classifiche di popolarità. Tra i protagonisti delle tendenze culinarie del 2023 spiccano i purè di patate, le parmigiane filanti al vapore, gli impasti per pizza e le vellutate di verdure. E, ovviamente, non possono mancare i burger di cavolfiore, broccoli e ceci, un’alternativa deliziosa e sana agli hamburger tradizionali.

La cucina italiana del 2023 è dunque una cucinavotata all’essenzialità, dove la creatività e l’innovazione si incontrano con il rispetto per l’ambiente e per il benessere delle persone. L’adozione di uno stile di vita flexitariano e la preferenza per piatti a base di verdure riflettono la crescente consapevolezza riguardo all’impatto delle nostre scelte alimentari sul pianeta e sulla nostra salute.