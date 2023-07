Falso cibo Bio, come riconoscerlo

Nato a Spoleto, dopo una laurea in Storia e una parentesi in Germania, si è stabilito a Milano. Ha avuto esperienze in radio e in TV locali e Nazionali. Racconta la società, con un focus sulle tematiche ambientali.

Fonte: 123RF Cibo biologico: vantaggi, certificazioni e come riconoscerlo

Il mondo del cibo biologico è sempre più ampio e affascinante, ma come possiamo essere sicuri di acquistare davvero prodotti biologici genuini? Scopriamo quali sono i prodotti biologici, come riconoscerli tramite l’etichettatura, quali sono i vantaggi che offrono, quali le certificazioni biologiche e dove è possibile acquistare questi prodotti.

Come si riconosce un prodotto biologico

Il cibo biologico è frutto di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente, poiché non utilizza sostanze chimiche dannose durante la produzione. Al posto dei pesticidi e dei diserbanti chimici, vengono utilizzati preparati a base di erbe e minerali. Questo tipo di agricoltura segue anche le fasi lunari per la semina e i lavori nei campi. Inoltre, per produrre cibo biologico bisogna utilizzare solo concimi naturali, come letame animale e compost organico. Il terreno in cui viene coltivato il cibo biologico deve essere privo di sostanze chimiche da almeno tre anni. È sottoposto a rigidi controlli di sicurezza per garantirne la genuinità.

I prodotti biologici comprendono una vasta gamma di alimenti e bevande provenienti da agricoltura biologica. Questi prodotti non solo includono frutta e verdura, ma anche carne di alta qualità proveniente da allevamenti che vietano l’utilizzo di ormoni, antibiotici o mangimi chimici. Inoltre, è possibile trovare prodotti confezionati biologici come biscotti, sughi e molto altro. La scelta di prodotti biologici offre numerosi benefici per la salute e l’ambiente.

Certificazione biologica

Per assicurarci che un prodotto sia veramente biologico, dobbiamo prestare attenzione all’etichettatura. L’etichetta di un prodotto biologico deve includere la scritta “Da agricoltura biologica” seguita da informazioni specifiche. Tra queste informazioni ci devono essere il logo e il nome dell’organismo che esegue il controllo, il codice dell’organismo di controllo e il codice dell’azienda produttrice. Inoltre, deve essere indicato il numero di autorizzazione alla stampa e la percentuale di ingredienti biologici se il prodotto è composto da più ingredienti.

La certificazione biologica è regolamentata dal regolamento dell’Unione Europea n.834/2007, che stabilisce i criteri per la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici. Le aziende che vogliono ottenere la certificazione biologica devono essere sottoposte a rigorosi controlli lungo l’intera filiera di produzione. Questi controlli garantiscono che il prodotto provenga da un’agricoltura o un allevamento biologico e che sia privo di sostanze chimiche dannose. In Italia, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali autorizza gli organismi di controllo a verificare il processo produttivo delle aziende che richiedono la certificazione biologica.

I vantaggi del cibo biologico

Anche se può risultare più costoso, il cibo biologico offre numerosi vantaggi sia per la salute che per l’ambiente. Le pratiche agricole biologiche riducono lo spreco di materie prime e hanno un impatto ambientale ridotto, contribuendo alla conservazione delle biodiversità. Inoltre, la frutta e la verdura biologiche non vengono sottoposte a maturazione forzata, ma seguono i ritmi stagionali, garantendo un sapore autentico. Il cibo biologico è privo di sostanze chimiche nocive, verso le quali bisogna prestare attenzione, il che lo rende più salutare e gustoso rispetto ai prodotti convenzionali. Inoltre, l’agricoltura biologica promuove la fertilità del suolo e la riduzione dell’effetto serra, contribuendo così alla sostenibilità ambientale.

Perché scegliere il biologico

La scelta di prodotti biologici ha un impatto significativo sull’ambiente e sulla nostra salute. Uno studio ha dimostrato che i raccolti bio hanno una resa leggermente inferiore rispetto a quelli convenzionali, ma riducono notevolmente l’uso di energia e dei pesticidi. Scegliere il biologico significa fare una scelta responsabile per il nostro pianeta e per il nostro benessere.

Per capire se un prodotto è biologico, bisogna verificare se presenta:

il “ logo di produzione biologica dell’Unione Europea ” rappresentato da una foglia stilizzata con le stelline dell’Unione Europea .

” rappresentato da una . l’etichetta deve includere la scritta “da agricoltura biologica” e fornire informazioni dettagliate sul prodotto e sul suo processo produttivo. Bisogna fare attenzione alle etichette generiche e assicurarsi che siano conformi alle norme di legge.

Frutta e verdura bio sono più sani?

Sulla questione della salubrità della frutta e della verdura biologica rispetto a quella convenzionale, le opinioni sono ancora divise. Alcuni studi scientifici affermano che gli apporti nutritivi dei vegetali bio non differiscono significativamente da quelli dei prodotti convenzionali. Tuttavia, è importante ricordare che consumare frutta e verdura in generale è essenziale per una dieta sana e per la prevenzione del cancro.

Uno studio condotto da un gruppo di ricerca italiano composto da quattro studiosi, coordinato dalla dottoressa Daniela Martini, ricercatrice dell’Università di Milano e membro della Società Italiana di Nutrizione Umana (Sinu), ha confrontato 569 coppie di prodotti preconfezionati, biologici e convenzionali. Lo studio mirava a valutare eventuali differenze nei componenti nutrizionali elencati sull’etichetta, come grassi, proteine, carboidrati, zuccheri e sale.

Il metodo dell’agricoltura biologica, per legge, non prevede l’uso di pesticidi o sostanze chimiche durante la filiera produttiva e distributiva. Tuttavia, lo studio ha rivelato che, in generale, non ci sono differenze significative dal punto di vista nutrizionale tra i prodotti biologici e quelli convenzionali, ad eccezione di due tipi di prodotto: marmellate, creme spalmabili, miele e pasta, riso e altri cereali. In particolare, la pasta bio ha mostrato contenuti significativamente inferiori di energia e proteine rispetto a quelli convenzionali. Tuttavia, è stata rilevata una maggiore presenza di claim nutrizionali, soprattutto riguardo al contenuto di fibra, nei prodotti di pasta bio rispetto a quelli convenzionali.

Dove comprare i prodotti biologici

Se si desidera acquistare prodotti biologici, ci sono diverse opzioni. I mercati contadini e le aziende locali sono un’ottima scelta per acquistare prodotti biologici freschi e a km zero. In alternativa, sempre più negozi e supermercati offrono reparti dedicati ai prodotti biologici, dove potrete trovare una vasta selezione di frutta, verdura, legumi, uova, carne e altri alimenti biologici. Inoltre, con l’avanzamento della tecnologia, è possibile acquistare prodotti biologici anche online. Tuttavia, è importante prestare attenzione e assicurarsi di acquistare da siti affidabili per evitare truffe e garantire la qualità del prodotto.

Scegliere prodotti biologici significa fare una scelta consapevole e sostenibile per la nostra salute e l’ambiente. La certificazione biologica e l’etichettatura corretta ci aiutano a riconoscere i prodotti autentici. Se desiderate godere dei vantaggi del biologico, ricordate di preferire il biologico locale e di fare acquisti presso negozi e siti affidabili. In questo modo, potrete contribuire a un futuro più sano e sostenibile per tutti.