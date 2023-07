10 cibi verdi, sani e sostenibili per la tua dieta

Nato a Spoleto, dopo una laurea in Storia e una parentesi in Germania, si è stabilito a Milano. Ha avuto esperienze in radio e in TV locali e Nazionali. Racconta la società, con un focus sulle tematiche ambientali.

I cibi di colore verde sono una preziosa fonte di salute e benessere. Ricchi di nutrienti essenziali come vitamine e magnesio, questi alimenti sono un vero toccasana per il nostro corpo e per migliorare il nostro sistema immunitario. Nella seguente lista dei 10 cibi più salutari, esploreremo le proprietà e i benefici di queste opzioni verdi. Che tu sia un fan appassionato di verdure o meno, troverai sicuramente qualcosa che ti piace. Scopriamo come i cibi verdi possono migliorare la salute e rendere l’alimentazione ancora più gustosa e nutriente. Ricordandosi sempre di seguire la sostenibilità alimentare, cioè un modello responsabile, con il quale garantire l’accesso alle risorse alimentari a tutta la popolazione mondiale senza compromettere le condizioni del Pianeta.

I fagioli verdi ricchi di proteine e fibre

I fagioli verdi, comunemente noti come fagiolini, sono una verdura estiva che offre numerosi benefici per la salute. Ricchi di proteine e fibre, i fagioli verdi hanno una texture croccante e possono essere consumati crudi o cotti. Sono una fonte eccellente di vitamina C e offrono numerosi nutrienti essenziali per il tuo corpo.

Lo spinacio, potente alleato ricco di vitamina e ferro

Lo spinacio è la verdura a foglia verde di cui Braccio di Ferro andava pazzo. Ricco di vitamina K e con il doppio del ferro rispetto ad altre verdure, lo spinacio è estremamente versatile in cucina. Consumato crudo, ti darà l’energia necessaria per affrontare la giornata. Sfrutta i suoi numerosi benefici includendolo nelle tue ricette preferite.

Pistachio, le croccanti e salutari fonti di potassio

Nonostante vengano comunemente considerati frutta secca, i pistacchi sono semi verdi provenienti dall’albero di pistacchio. Croccanti e leggermente dolci, i pistacchi vengono utilizzati sia in piatti dolci che salati, come gelati e insalate. Sono ricchi di acidi grassi insaturi, potassio e antiossidanti, offrendo benefici per la regolazione del glucosio, della pressione sanguigna e del colesterolo.

Avocado, il frutto verde ricco di grassi buoni e vitamine

Gli avocado sono uno dei cibi verdi più popolari, grazie alla loro versatilità e ai benefici per la salute. Questo frutto verde contiene acidi grassi omega-3, vitamine A, D ed E. Puoi gustare l’avocado spalmato su una fetta di pane tostato, trasformarlo in guacamole piccante o frullarlo per preparare un frullato dolce.

La mela verde croccante ricca di fibre e vitamine

Le mele verdi, acide e croccanti, sono conosciute e facilmente reperibili. Sono ricche di fibre, vitamine A e C e contengono anche molto calcio. Essendo disponibili tutto l’anno, sono perfette per ogni tipo di piatto. Utilizzale in autunno per una torta di mele o in estate per un’insalata rinfrescante.

Broccoli, pieni di folate e antiossidanti

Il broccolo è uno dei cibi verdi più popolari e conosciuti. Può essere consumato crudo o cotto e ci sono numerose modalità di preparazione. Ricco di folati e antiossidanti, questa verdura crocante è salutare e ha un ottimo sapore. I folati, noti anche come vitamina B9, comprendono sia l’acido folico di origine sintetica presente negli integratori e negli alimenti fortificati, che le sue forme naturalmente presenti nel cibo. La loro carenza può causare gravi conseguenze per la salute. È quindi fondamentale garantire un adeguato apporto di folati attraverso una dieta equilibrata e includere alimenti naturalmente ricchi di vitamina B9. Puoi gustare il broccoli arrosto, cotto al vapore, saltato in padella e altro ancora.

Matcha, la polvere verde che dona energia

Conosciuta anche come polvere di tè verde, il matcha darà la giusta dose di energia per affrontare la giornata. Mescolato con acqua calda o latte al vapore, il matcha si trasforma in una tisana o un latte schiumoso. Ha un sapore erbaceo, leggero e dolce con una piacevole nota amara. Aggiungi il matcha alla tua routine per un tocco di freschezza e vitalità.

L’aglio orsino, le foglie verdi piccanti ricche di vitamine

L’aglio orsino è una verdura a foglia verde che offre numerosi benefici nutrizionali. Ha un sapore piccante e pepato simile alla rucola. Le vitamine A e C sono abbondanti in questo alimento verde potente. Inoltre, è classificato al primo posto nella lista delle “Verdure e frutti potenti” dei Centers for Disease Control and Prevention (Centri per il Controllo delle Malattie degli Stati Uniti). Aggiungi l’aglio orsino alle tue insalate, mettilo in un panino o prepara un pesto delizioso.

L’asparago e i numerosi benefici per la salute

L’asparago è famoso per rendere una certa funzione corporea meno piacevole, ma ci concentreremo sul cibo. Questa verdura ha una lunga lista di benefici per la salute: stimolano la diuresi e forniscono fibre che promuovono il regolare funzionamento dell’intestino. Alcuni descrivono il suo sapore simile a quello dei broccoli, ma con una texture più fibrosa. L’asparago è delizioso quando viene saltato o arrostito, ma può anche essere aggiunto a pasta, insalate o frittate.

Il cavolo cinese ricco di vitamine e nutrienti

Il bok choy è un tipo di cavolo cinese che contiene una vasta gamma di vitamine e nutrienti. È anche noto per essere molto ricco di antiossidanti. Puoi tagliarlo, tritarlo, arrostirlo, brasarlo o sbollentarlo. Ci sono molti modi per gustare questa deliziosa verdura.