Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock I forfettari devono sempre presentare la dichiarazione dei redditi?

Nel variegato e spesso intricato panorama fiscale italiano, esiste un quesito che puntualmente si riaffaccia ogni anno sulle scrivanie dei commercialisti e nei forum dedicati alle partite Iva: se un contribuente non ha incassato un solo euro nel corso dell’anno solare, deve comunque presentare la dichiarazione dei redditi? Se per i contribuenti in regime ordinario o semplificato la risposta appare immediata, la questione si fa decisamente più complessa e ricca di sfumature quando si analizza la galassia dei forfettari. La particolarità delle regole che governano questo regime agevolato crea infatti un vero e proprio cortocircuito tra il dato letterale della norma e la prassi operativa imposta dall’Agenzia delle Entrate.

Per comprendere a fondo se l’invio del modello correttivo sia un obbligo ineludibile o una cautela superflua, è necessario scomporre la materia nei suoi elementi costitutivi, analizzando la norma d’origine, le semplificazioni del regime forfettario e i rischi concreti legati a un’omissione.

Dichiarazione dei redditi, il principio cardine

Per affrontare il tema, occorre partire dal caposaldo del nostro ordinamento tributario, rappresentato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L’articolo 1 stabilisce con chiarezza che tutti i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili devono presentare la dichiarazione dei redditi su base annuale, e devono farlo indipendentemente dal fatto che abbiano effettivamente conseguito un reddito o generato un fatturato. In altre parole, per la generalità delle imprese e dei professionisti, la perdita d’esercizio o il fatturato zero non cancellano l’obbligo dichiarativo.

Questo automatismo poggia su una logica di trasparenza: lo Stato esige che il contribuente metta formalmente a disposizione l’esito della propria contabilità obbligatoria, certificando che la cifra finale sia, per l’appunto, pari a zero. Ma cosa accade quando il contribuente fa parte di un regime che, per legge, lo esonera proprio da quelle scritture contabili?

Il cortocircuito normativo dei forfettari senza ricavi

È proprio in questo snodo che si inserisce la peculiarità dei forfettari. La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), che ha istituito e successivamente rimodellato il regime forfettario, prevede tra i suoi pilastri fondamentali una drastica semplificazione degli obblighi documentali. I contribuenti forfettari sono infatti espressamente esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva.

Incrociando i due testi legislativi, emerge un’interpretazione letterale suggestiva: se l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi a zero discende dall’essere soggetti alle scritture contabili, e se i forfettari sono esonerati da tali scritture, allora un forfettario che non ha registrato alcun ricavo o compenso non dovrebbe essere tenuto a inviare il Modello Redditi Persone Fisiche, a patto che non possieda altri redditi (come fabbricati, terreni o lavoro dipendente).

Dal punto di vista puramente dogmatico e della dottrina giuridica, la tesi dell’esonero ha solide fondamenta. Se non c’è materia imponibile da dichiarare e se non c’è un obbligo contabile a monte, il quadro LM (destinato alla determinazione del reddito forfettario) risulterebbe vuoto e privo di una funzione reale. Tuttavia, la rigidità dei sistemi di controllo dell’Amministrazione Finanziaria impone di abbandonare i sofismi giuridici per guardare alla realtà operativa.

Perché la prudenza dei professionisti supera la teoria

Nonostante l’argomentazione teorica a favore dell’esonero sia affascinante, la quasi totalità dei commercialisti e dei consulenti del lavoro in Italia adotta e consiglia la linea della massima prudenza. L’invio della dichiarazione dei redditi a zero per i forfettari viene considerato un passaggio imprescindibile per una serie di motivi pratici che tutelano la serenità del contribuente.

I sistemi di controllo automatizzati dell’Agenzia delle Entrate

L’anagrafe tributaria registra l’apertura e la regolare attività di una partita Iva. Se i server dell’Agenzia delle Entrate rilevano una posizione attiva nel corso dell’anno d’imposta, ma non vedono pervenire il relativo Modello Redditi Pf entro i termini di legge, il sistema genera un’anomalia automatica. Il contribuente rischia quindi di vedersi recapitare una contestazione formale per omessa dichiarazione. Anche laddove il contribuente avesse ragione dal punto di vista teorico, dimostrare l’assenza di ricavi ex-post e contestare l’avviso richiede tempo, costi di gestione e l’assistenza di un professionista, trasformando un presunto risparmio di tempo in un pesante aggravio economico.

La coesistenza con altre tipologie di reddito

La partita Iva a zero non vive quasi mai in un vuoto isolato. Molti forfettari svolgono contemporaneamente un lavoro dipendente (rispettando i limiti di legge), possiedono quote di immobili, percepiscono redditi finanziari o devono far valere oneri deducibili e detrazioni d’imposta (spese mediche, bonus edilizi, carichi di famiglia). In tutte queste circostanze, la presentazione della dichiarazione dei redditi diventa obbligatoria a prescindere dall’andamento della partita Iva, e il quadro Lm deve essere comunque compilato con valori a zero per dare continuità e coerenza all’intera posizione fiscale del cittadino.

Gli obblighi verso le casse previdenziali e l’Inps

Un altro aspetto cruciale riguarda l’impianto previdenziale. Chi opera in regime forfettario ed è iscritto alla Gestione Separata Inps o a una cassa professionale autonoma deve monitorare la propria posizione contributiva. Sebbene i contributi sul reddito eccedente il minimale siano pari a zero in assenza di ricavi, l’ente previdenziale attinge i dati direttamente dalla dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle Entrate. La mancata presentazione del modello può bloccare i flussi informativi tra gli enti, generando anomalie sulla posizione contributiva e costringendo il lavoratore a produrre faticose autocertificazioni sostitutive.

L’operatività vince sulla dottrina

In conclusione, l’analizzazione del caso dei forfettari con fatturato a zero offre una perfetta istantanea di come funziona la macchina fiscale del nostro Paese. Da un lato abbiamo la norma astratta che, grazie alle semplificazioni introdotte nel 2015, sembrerebbe aprire le porte a un legittimo esonero dall’adempimento dichiarativo per chi non ha incassato nulla. Dall’altro lato, troviamo la realtà quotidiana di un fisco fortemente digitalizzato e basato su incroci di banche dati, dove l’assenza di un documento atteso fa scattare immediatamente l’allarme nei sistemi di controllo.

In casi come questo è sempre preferibile privilegiare la pratica operatività rispetto alla pura finezza giuridica. Compilare il frontespizio del Modello Redditi e trasmettere una dichiarazione dei redditi a zero richiede uno sforzo minimo, ma garantisce ai contribuenti forfettari una protezione totale da contestazioni, sanzioni e accertamenti automatici, assicurando quella tranquillità fiscale che nessun cavillo normativo, per quanto fondato, può da solo garantire.