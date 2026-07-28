Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come devono essere gestiti fiscalmente gli investimenti finanziari

Navigare nel mare del risparmio gestito e del trading online richiede una duplice competenza: da un lato la capacità di individuare le migliori opportunità di rendimento sui mercati internazionali, dall’altro una profonda comprensione del quadro normativo che regola il rapporto tra investimenti finanziari e tasse. In Italia, la pressione fiscale sul capital gain e sui redditi generati dal capitale rappresenta una variabile fondamentale, capace di spostare in modo significativo i rendimenti netti reali di un portafoglio. Ignorare il funzionamento delle aliquote o la distinzione tra i diversi regimi non significa soltanto rischiare sanzioni amministrative, ma soprattutto perdere efficienza finanziaria attraverso una gestione errata delle minusvalenze o una scelta non ottimale degli intermediari.

Investimenti finanziari, la classificazione dei proventi

Per comprendere come gli investimenti finanziari interagiscono con le tasse, è indispensabile partire dalla struttura logica del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Il legislatore italiano opera una distinzione netta tra due macro-categorie di reddito di natura finanziaria, basata sulla certezza o sull’aleatorietà del flusso economico.

I redditi di capitale

Sotto la definizione di redditi di capitale rientrano tutti quei guadagni che derivano dal lasciare i soldi investiti e che si ha la certezza matematica di ricevere, anche se l’importo preciso può cambiare nel tempo (come gli interessi del conto deposito o le cedole dei titoli di Stato). Rientrano in questa categoria i dividendi distribuiti dalle società azionarie, le cedole periodiche pagate dalle obbligazioni e gli interessi maturati sui conti deposito o sui conti correnti. La caratteristica fondamentale dei redditi di capitale è l’impossibilità di essere compensati con le perdite finanziarie: se un investitore incassa 1.000 euro di dividendi, su quella somma pagherà l’imposta sostitutiva senza alcuna possibilità di abbattere l’imponibile utilizzando le minusvalenze pregresse.

I redditi diversi di natura finanziaria

I redditi diversi comprendono invece le plusvalenze (o capital gain), ovvero i guadagni generati da un evento dinamico e incerto: la differenza positiva tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto di un’attività finanziaria (azioni, obbligazioni, derivati, valute, cripto-attività). Poiché questa categoria si basa su contratti a prestazioni corrispettive in cui il guadagno non è garantito, il fisco permette la compensazione. Di conseguenza, le minusvalenze (le perdite realizzate) confluiscono in uno zainetto fiscale e possono essere utilizzate per azzerare o ridurre le tasse sulle plusvalenze future realizzate nei quattro periodi d’imposta successivi a quello di realizzo.

La mappa delle aliquote fiscali in Italia

Il sistema di tassazione sui redditi finanziari in Italia è prevalentemente di tipo proporzionale e si basa su imposte sostitutive che evitano la progressività Irpef (salvo rare eccezioni legate a strumenti non armonizzati). Le aliquote applicate variano in funzione della natura dell’emittente e della classificazione dello strumento.

L’aliquota agevolata al 12,50%

Rappresenta un incentivo fiscale volto a favorire il finanziamento degli Stati sovrani. Essa si applica non solo ai Bot, Btp e Cct italiani, ma anche ai titoli emessi da nazioni estere incluse nella cosiddetta White List (Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni fiscali con l’Italia, tra cui gran parte dell’Eurozona, gli Stati Uniti e il Regno Unito).

L’aliquota ordinaria al 26,00%

Si applica alla maggior parte degli strumenti di investimento tradizionali ed alternativi. Rientrano in questa soglia le azioni societarie, i dividendi, le obbligazioni emesse da privati (corporate bond), i conti deposito e le plusvalenze generate da exchange di cripto-attività (qualora superino la franchigia di 2.000 euro di plusvalenza annua complessiva).

Il regime degli ETF e dei fondi comuni

Una regola fondamentale riguarda gli ETF (Exchange Traded Funds) e i fondi comuni di investimento armonizzati (UCITS). Se un fondo replica un indice interamente azionario o corporate, la tassazione sui proventi sarà del 26%. Tuttavia, se il fondo detiene al suo interno una quota variabile di titoli di Stato operanti in White List, l’aliquota finale verrà calcolata attraverso una media ponderata della composizione del fondo, riducendo sensibilmente l’impatto fiscale complessivo per la componente governativa.

La penalizzazione degli OICR Non Armonizzati

Gli ETF e i fondi comuni quotati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (come, per esempio, i diffusi ETF quotati sui mercati statunitensi) non beneficiano delle imposte sostitutive. I loro proventi vengono assimilati al reddito ordinario del contribuente e subiscono la tassazione progressiva Irpef (dallo scaglione minimo del 23% fino ad oltre il 43%), risultando fiscalmente inefficienti.

I tre regimi fiscali: amministrato, dichiarativo e gestito

Quando un contribuente decide di allocare capitali nei mercati, la scelta della piattaforma o dell’intermediario determina l’adozione di un preciso regime fiscale. Questo incide direttamente sulle modalità di calcolo, sulle tempistiche di versamento e sugli adempimenti burocratici.

Il regime del risparmio amministrato

Rappresenta l’opzione standard proposta dalla quasi totalità delle banche tradizionali e dei broker con sede o stabile organizzazione in Italia. In questo scenario, l’intermediario finanziario assume la qualifica di sostituto d’imposta. Ciò significa che la banca calcola le imposte su ogni singola transazione, effettua la trattenuta alla fonte e versa il dovuto all’Erario per conto del cliente. L’investitore riceve il rendimento già al netto delle imposte e non deve inserire alcuna informazione nella propria dichiarazione dei redditi. Lo zainetto fiscale delle minusvalenze viene gestito in automatico dall’istituto.

Il regime dichiarativo

Questo regime diventa obbligatorio quando si utilizzano broker esteri privi di una succursale o di una rappresentanza fiscale in Italia (molto diffusi tra i trader per via delle commissioni ridotte) o quando si opera direttamente sul mercato delle criptovalute attraverso piattaforme internazionali. In questo caso, l’intermediario si limita a eseguire gli ordini, trasferendo sul contribuente l’onere del calcolo. L’investitore deve monitorare tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, determinare le plusvalenze nette e provvedere alla compilazione dei quadri specialistici del Modello Redditi Persone Fisiche:

il quadro RT per il calcolo delle imposte sostitutive sulle plusvalenze;

per il calcolo delle imposte sostitutive sulle plusvalenze; il quadro RM per l’applicazione delle ritenute sui redditi di capitale di fonte estera;

per l’applicazione delle ritenute sui redditi di capitale di fonte estera; il quadro RW per adempiere agli obblighi di monitoraggio sul possesso di attività estere e per il calcolo dell’Ivafe.

Nel regime amministrato, le tasse vengono prelevate immediatamente dopo ogni operazione in utile, riducendo istantaneamente il capitale disponibile per i trade successivi. Nel regime dichiarativo, invece, le imposte vengono liquidate in un’unica soluzione l’anno successivo (in sede di saldo e acconto). Questo consente all’investitore di sfruttare l’intera liquidità generata durante l’anno, beneficiando dell’effetto capitalizzazione composto prima del saldo fiscale.

Il regime del risparmio gestito

Il regime gestito è legato ai contratti di gestione patrimoniale, in cui l’investitore delega le scelte allocative a un professionista o istituto abilitato. La peculiarità tecnica di questo regime risiede nel fatto che l’imposta non si applica sulle singole operazioni di vendita realizzate durante l’anno, bensì sul risultato netto di gestione maturato complessivamente al 31 dicembre. Il calcolo si ottiene confrontando il valore del patrimonio finale (al lordo dei prelievi e al netto dei conferimenti) con il valore iniziale all’inizio dell’anno. Questo meccanismo offre un enorme vantaggio asimmetrico: permette di compensare i redditi di capitale (cedole e dividendi interni alla gestione) con i redditi diversi (minusvalenze), superando il rigido blocco normativo che negli altri regimi vieta questo tipo di compensazione incrociata.

Oltre le plusvalenze: imposta di bollo, Ivafe e tobin tax

Il rapporto tra investimenti finanziari e tasse non si esaurisce con il capital gain. Esistono imposte patrimoniali e di transazione che gravano sul semplice possesso o sull’acquisto di determinati strumenti: