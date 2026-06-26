Spese mediche, mutui, asili e bonus edilizi: chi ha la flat tax al 15% rischia di non scaricare gli oneri annuali in assenza di altri redditi

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Aderendo al regime forfettario si corre il rischio di perdere le detrazioni fiscali

Il regime forfettario rappresenta senza dubbio la misura di maggior successo per il tessuto delle micro-imprese e dei professionisti in Italia. Introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, questo schema fiscale agevolato attrae ogni anno migliaia di nuove partite Iva grazie alla promessa di una tassazione fortemente ridotta – un’imposta sostitutiva al 15%, ridotta addirittura al 5% per le nuove iniziative produttive nei primi cinque anni di attività – e a una radicale semplificazione degli adempimenti contabili e dell’Iva.

Tuttavia, la convenienza economica complessiva del forfettario non deve essere valutata esclusivamente sulla base delle aliquote d’imposta sul fatturato. Esiste un effetto collaterale di natura strutturale, spesso sottovalutato in fase di apertura o di mantenimento della partita Iva: l’impossibilità pratica di far valere le classiche detrazioni fiscali dall’imposta sul reddito, determinando una situazione tecnica di incapienza Irpef.

Questo fenomeno mette a nudo un vero e proprio paradosso matematico: l’azzeramento della base imponibile progressiva cancella la capacità del contribuente di scontare oneri personali e familiari dal proprio carico fiscale. Comprendere la distinzione fondamentale tra la temporanea inapplicabilità e la decadenza definitiva di un’agevolazione diventa quindi un prerequisito essenziale per evitare perdite economiche importanti, specialmente alla luce delle restrizioni e dei riordini normativi introdotti dalla Legge di Bilancio 2025.

Regime forfettario: la genesi dell’incapienza

Per comprendere l’origine dell’incapienza Irpef nel regime forfettario, occorre analizzare la struttura tecnica con cui il legislatore ha edificato questo impianto di vantaggio. Ai sensi della Legge n. 190/2014, il reddito imponibile del forfettario non si determina analiticamente sottraendo i costi effettivamente sostenuti dai ricavi incassati, bensì applicando al fatturato lordo un coefficiente di redditività stabilito per legge in base al codice Ateco della specifica attività professionale o aziendale.

Su questa base imponibile purificata si applica l’imposta sostitutiva, la quale va a rimpiazzare integralmente:

l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef);

le addizionali regionali all’Irpef;

le addizionali comunali all’Irpef;

l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap).

Poiché il reddito assoggettato a imposta sostitutiva viene estromesso dal paniere dei redditi che formano il reddito complessivo del contribuente, l’Irpef lorda scende matematicamente a zero. Di conseguenza, in totale assenza di altri redditi tassati in via ordinaria (quali redditi da lavoro dipendente, pensioni, redditi fondiari o di capitale), il contribuente non possiede alcuna imposta progressiva da cui poter sottrarre le proprie spese detraibili. Le detrazioni fiscali, strutturate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir) per operare esclusivamente come abbattimento dell’Irpef lorda, rimangono prive di oggetto.

La sottile linea tra perdita definitiva e sospensione

Una delle distinzioni più importanti delineate dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate riguarda il destino delle detrazioni non sfruttate. L’incapienza Irpef non colpisce tutti gli oneri allo stesso modo: è necessario tracciare un solco netto tra oneri ad azzeramento annuale ed oneri a ripartizione pluriennale.

Oneri detraibili: la perdita definitiva

Gli oneri disciplinati dall’articolo 15 del Tuir comprendono le spese ordinarie della vita quotidiana di un contribuente o del suo nucleo familiare: le spese sanitarie e l’acquisto di farmaci (detrazione al 19% per la quota eccedente la franchigia di 129,11 euro), gli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, le spese di istruzione scolastica, asili nido e università, i premi per assicurazioni sulla vita e le erogazioni liberali a enti del terzo settore.

Tali detrazioni seguono un principio di cassa e di competenza annuale rigido: possono essere esercitate solo ed esclusivamente nell’anno d’imposta in cui la spesa è stata materialmente sostenuta. Se in quell’anno il contribuente si trova in regime forfettario e non ha capienza Irpef a causa della mancanza di altri redditi tassati ordinariamente, queste somme sono perse in modo definitivo. Non è consentito in alcun modo riportare l’eccedenza agli anni successivi né richiederne il rimborso monetario allo Stato. La detrazione si azzera all’atto della chiusura dell’anno d’imposta.

I bonus edilizi pluriennali: il meccanismo della sospensione

Una sorte parzialmente diversa spetta alle detrazioni fiscali legate agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis Tuir), di riqualificazione energetica (Ecobonus) e di riduzione del rischio sismico (Sismabonus). Queste agevolazioni possiedono intrinsecamente una struttura di ripartizione pluriennale, solitamente divisa in 10 rate annuali di pari importo.

In base all’orientamento consolidato dell’Agenzia delle Entrate (circolare Ministeriale n. 95 del 12 maggio 2000 e circolare n. 13 del 31 maggio 2019), lo status di contribuente forfettario determina una sospensione temporanea della fruizione delle rate e non la decadenza dall’intero bonus originario. Nello specifico:

la singola rata annuale che cade all’interno dell’anno in cui si applica il regime forfettario viene definitivamente azzerata e persa per via dell’incapienza Irpef;

il diritto alle rate future non viene intaccato. Se il contribuente fuoriesce dal forfettario tornando al regime ordinario (Irpef progressiva), oppure acquisisce un reddito Irpef collaterale sufficientemente capiente, egli potrà riprendere lo scarico delle rate residue a partire dalla specifica annualità di competenza, senza perdere i decimi futuri.

Il paradosso del computo

Un aspetto normativo di fondamentale rilevanza risiede nel disposto dell’articolo 1, comma 75, della Legge n. 190/2014 (la legge istitutiva del regime). La norma statuisce che il reddito forfettario, sebbene escluso dalla progressività Irpef, deve essere comunque computato ogniqualvolta le disposizioni vigenti facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali per il riconoscimento di spettanze, deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi natura. Questo principio genera due conseguenze dirette di grande impatto pratico.

La scomparsa dello status di familiare a carico

Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Tuir, un familiare è considerato fiscalmente a carico se possiede un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro (innalzato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni). Se un giovane professionista in forfettario consegue un reddito calcolato (tramite coefficiente) pari a 5.000 euro, egli non potrà più essere considerato a carico dei genitori. Ciò priva il nucleo familiare delle relative detrazioni in busta paga, pur rimanendo il professionista stesso incapiente per recuperare le proprie spese mediche o di studio.

Il cumulo penalizzante

A partire dalle recenti riforme legate alla Legge di Bilancio 2025, è entrato in vigore il riordino complessivo delle detrazioni basato sul quoziente familiare e sui tetti di reddito fissati a 75.000 euro (il nuovo art. 16-ter del Tuir). Se il contribuente forfettario possiede anche piccoli redditi collaterali soggetti a Irpef ordinaria (ad esempio un contratto di locazione a tassazione ordinaria o una quota di lavoro dipendente part-time), il reddito derivante dalla partita Iva forfettaria si somma a questi ultimi per la verifica del superamento della soglia dei 75.000 euro. Il superamento di tale sbarramento comporta il taglio lineare e la contrazione forzosa delle poche detrazioni fiscali residue vantate sui redditi Irpef ordinari.

Come pianificare correttamente gli oneri

Fortunatamente, l’ordinamento e la prassi offrono percorsi legali e tecniche di pianificazione utili a mitigare gli effetti dell’incapienza Irpef.

Molte detrazioni dell’articolo 15 del Tuir (come le spese mediche per i figli o le tasse universitarie) possono essere interamente sostenute e fatturate al coniuge o al genitore che dispone di un reddito da lavoro dipendente o da pensione, preservando intatto il diritto al rimborso fiscale all’interno del medesimo nucleo familiare.

Per quanto concerne i bonus edilizi, qualora le spese debbano essere necessariamente intestate al titolare della partita Iva, la valutazione circa l’adesione al regime forfettario deve estendersi sul lungo periodo. Se il valore economico delle rate del bonus che andrebbero perse nei successivi anni supera il risparmio d’imposta garantito dalla flat tax rispetto a quello ordinario, l’opzione per il regime ordinario in contabilità semplificata si rivela la scelta finanziariamente più efficiente.