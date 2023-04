TikTok, tra i 10 politici con più follower al mondo anche un italiano

Il mondo della politica ha da tempo accettato l’importanza che rivestono i social. C’è chi si affida a Twitter, che si presta a un utilizzo in “stile ufficio stampa”, e chi invece ha abbracciato del tutto questo fenomeno, tra Instagram e TikTok.

È importante mostrarsi vicini alle persone e oggi tutti sono sui social. Per quanto parlare in televisione possa avere ancora un impatto su determinate generazioni, i nuovi votanti si informano attraverso filmati, spesso brevi, divenuti virali in rete. Tutto ciò ha reso alcuni politici delle celebrità. Basti pensare ai 36 milioni di follower su Instagram di Barack Obama e ai quasi 9 milioni di Alexandria Ocasio-Cortez, meglio nota online come AOC.

Ansia TikTok, la parziale classifica dei leader più seguiti

L’analisi dei dati è di fondamentale importanza, in ogni ambito. Come potrebbe non esserlo in politica, dove tutti gli aspetti devono essere ben calcolati, al fine di garantirsi un certo seguito e soddisfare le esigenze della propria base votante.

Per questo motivo è di grande interesse la classifica di leader mondiali con più follower su TikTok stilata da DigiTips, nota società di consulenza svizzera. La questione è in realtà un po’ più spinosa di quanto si possa pensare, considerando come l’app di TikTok sia nel mirino della Commissione Europea e del Consiglio Europeo, che hanno imposto dei divieti d’utilizzo al proprio personale.

I timori legati alla sicurezza informatica hanno spinto anche il Parlamento europeo a esprimersi in merito, raccomandando fortemente la rimozione dell’app dai propri smartphone e altri dispositivi ai suoi membri.

Il risultato di tale ansia hi-tech è che soltanto i capi di governo di 58 Paesi hanno un account ufficiale TiKTok, il che restringe un po’ il campo di questa classifica, anche se non enormemente.

Politici con più follower: Giorgia Meloni nella Top 10

Passiamo all’analisi effettiva condotta da DigiTips che, stando ai dati relativi a marzo 2023, pone al primo posto Nayib Bukele, 41 anni, presidente di El Salvador, che vanta ben 5.5 milioni di follower (a fronte di una popolazione di poco più di 6 milioni).

A seguire troviamo la medaglia d’argento Lula, o per essere precisi Luiz Inacio Lula da Silva, presidente del Brasile con 4.3 milioni di follower. A completare il podio c’è un Paese europeo, precisamente la Francia, con il presidente Macron che ha collezionato 3.9 milioni di fan su TikTok.

Ampio il distacco con il quarto posto, occupato da Bong Bong Marcos, presidente delle Filippine, che vanta 1.7 milioni di follower. Data la distanza dai primi tre posti, si può quasi dire come si apra una sorta di seconda classifica, tenendo anche conto della vicinanza numerica. Al quinto posto, con 1.6 milioni, c’è Gustavo Petro, presidente della Colombia, mentre quello dell’Ecuador, Guillermo Lasso, è a quota 1.3 milioni.

È qui che entra in gioco l’Italia, con la premier Giorgia Meloni che ha particolarmente sfruttato questo canale per la sua campagna elettorale. Dopo circa un anno dall’apertura del suo profilo ufficiale, ha guadagnato 1.1 milioni di follower (cifra simile a quella relativa a Instagram, 1.5 milioni).

Settimo posto per la leader di Fratelli d’Italia, seconda europea in questa classifica, con alle spalle Nicolas Maduro, presidente del Venezuela con 970mila follower, il presidente della Malesia Anwar Ibrahim con 669mila e Gabriel Boric Font, presidente del Cile, con 639mila.