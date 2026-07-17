ANSA Dazn aggiorna i prezzi degli abbonamenti

A partire dalla stagione 2026/2027 Dazn aumenterà per tutti i prezzi degli abbonamenti Family e Full per vedere la Serie A. I costi si adegueranno alle tariffe che l’emittente di streaming già aveva aggiornato a marzo, ma questa volta a essere coinvolti saranno tutti gli abbonati, vecchi e nuovi, e non solo chi sottoscrive per la prima volta il servizio.

Tutti gli altri abbonamenti rimarranno allo stesso prezzo della scorsa stagione, sia per quanto riguarda la Serie A, sia per quanto riguarda gli altri eventi sportivi che Dazn trasmette, con un’offerta che si sta ingrandendo ogni anno.

I nuovi prezzi di Dazn Full e Family

Secondo quanto riporta il sito Calcio e Finanza, Dazn aggiornerà i prezzi dei suoi abbonamenti Full e Family. Non si tratta di un vero e proprio aumento rispetto alla scorsa stagione, visto che le tariffe erano già cresciute, per i nuovi abbonati a marzo scorso. Questa volta però il cambiamento riguarderà tutti i clienti Dazn.

I due piani condividono l’offerta più completa della piattaforma di streaming di eventi sportivi britannica in Italia. Includono tutte le partite della Serie A 2026/2027, a cui si aggiungono anche altri campionati di calcio:

la Serie B;

la Serie A Women, il campionato femminile;

La Liga, il campionato spagnolo;

la FA Cup, la coppa nazionale inglese e la più antica competizione calcistica al mondo;

A questo si aggiunge anche un’ampia offerta di volley, l’Europeo 2026 femminile e maschile, il campionato italiano femminile, che è il più importante al mondo, la SuperLega, le principali competizioni europee maschili e femminili, il Mondiale per Club, la Nations League e i Mondiali 2027.

Grazie alla partnership con Eurosport, infine, Dazn permette di vedere anche:

gli Australian Open;

il Roland Garros;

il Tour de France;

il Giro d’Italia.

Quanto costa Dazn Full

Dazn Full prevede un singolo accesso da un dispositivo, senza la possibilità di assistere in contemporanea a più partite nello stesso momento su device diversi. Esistono tre opzioni di pagamento:

l’abbonamento annuale anticipato, con cui si paga subito 379 euro (31,60 euro per ogni mese);

l’abbonamento annuale con pagamento dilazionato, con cui ogni mese si pagano 36,99 euro;

l’abbonamento mensile con disdetta ogni 30 giorni, a 46,99 euro.

Quanto costerà Dazn Family

Il piano Family offre gli stessi contenuti del piano Full, ma permette di accedere all’account contemporaneamente da due dispositivi, connessi a reti internet diverse. In questo modo si può condividere l’abbonamento, ma solo con persone residenti nello stesso nucleo familiare. Anche in questo caso esistono tre opzioni di pagamento:

l’abbonamento annuale anticipato, con cui si paga subito 619 euro (51,58 euro per ogni mese);

l’abbonamento annuale con pagamento dilazionato, con cui ogni mese si pagano 61,99 euro;

l’abbonamento mensile con disdetta ogni 30 giorni, a 71,99 euro.

Il piano MyClubPass rimane allo stesso prezzo

Rimane invece invariata a 29,99 euro al mese l’offerta del piano MyClubPass. Si tratta dell’abbonamento più conveniente di Dazn, che però offre contenuti molto limitati. Al momento dell’abbonamento bisogna scegliere una squadra di Serie A.

Da quel momento si potrà avere accesso soltanto alle partite di Serie A giocate da quel club. L’abbonamento include tutte 38 le partite di campionato previste nel calendario.

L’offerta sportiva di Dazn: Goal e Sport

Esistono poi altri due abbonamenti di Dazn: Goal e Sport. Il primo propone, a un prezzo limitato, tutte le competizioni calcistiche del piano Full esclusa la Serie A, della quale si potranno vedere solo tre partite a giornata, decise da Dazn. I prezzi, anche in questo caso, si distinguono per le modalità di pagamento:

129 euro per il pagamento annuale anticipato;

13,99 euro al mese per il pagamento annuale dilazionato;

19,99 euro al mese per l’abbonamento con disdetta mensile.

Dazn Sport, invece, offre tutte le competizioni di volley, a cui si aggiungono i Mondiali di basket, l’Nfl, la boxe e l’Ufc. I prezzi sono: