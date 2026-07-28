Zinédine Zidane è il nuovo ct della Francia, ha firmato un contratto fino al 2030. Quanto potrebbe guadagnare in nazionale

ANSA Zidane torna in panchina, il maxi stipendio da allenatore

Zinédine Zidane è il nuovo commissario tecnico della Francia. L’ufficialità è arrivata dal presidente della Federcalcio francese Philippe Diallo, che ha annunciato il passaggio di consegne con Didier Deschamps, alla guida dei Bleus dal 2012. Per l’ex fuoriclasse transalpino si tratta del ritorno in panchina dopo cinque anni lontano dalle panchine, dall’addio al Real Madrid nel 2021.

Il debutto di Zidane è fissato per il 1° settembre. Il contratto dovrebbe legarlo alla Federazione fino al 2030, con l’obiettivo di guidare la Francia agli Europei del 2028 e ai Mondiali del 2030. Una scelta che segna l’inizio di una nuova fase per la Francia, reduce da un lungo ciclo tecnico con Deschamps culminato nella vittoria del Mondiale 2018 ma interrotto dopo la sconfitta in semifinale ai Mondiali 2026.

Le parole di Zidane

Zidane nelle sue prime parole da ct dei Bleus ha affermato:

Non c’è niente di più grande della nazionale francese. È una gioia immensa e un grande motivo di orgoglio. È anche una responsabilità. Ho grandi ambizioni per i Bleus.

Zidane va ad allenare la nazionale forte di un percorso da allenatore tra i più vincenti del calcio europeo recente. Dopo aver iniziato nel settore giovanile del Real Madrid e nella squadra Castilla, è stato promosso alla guida della prima squadra nel 2016. Da lì ha costruito un ciclo irripetibile, conquistando tre Champions League consecutive (2016, 2017, 2018), oltre a due campionati spagnoli e numerosi trofei internazionali.

Durante la sua esperienza a Madrid ha gestito uno spogliatoio ricco di campioni come Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luka Modric e Gareth Bale, dimostrando capacità di leadership e gestione dei grandi gruppi. Tornato sulla panchina dei Blancos nel 2019, non è riuscito a replicare i successi europei della prima avventura, ma ha comunque confermato il proprio profilo di tecnico di alto livello.

Quanto guadagnava al Real Madrid

Sul piano economico, Zidane è stato tra gli allenatori più pagati al mondo durante la sua esperienza al Real Madrid. Nella sua prima avventura come allenatore dei Blancos, il suo stipendio iniziale era pari a 2,5 milioni di euro, ma l’immediata conquista dell’undicesima Champions League della storia madridista ha portato subito l’ingaggio a 5,5 milioni di euro netti. Al momento dell’addio nel 2018, Zidane percepiva uno stipendio di 7,5 milioni di euro più una serie di bonus.

Nella sua seconda esperienza al Real nel 2019, il tecnico francese percepiva uno ingaggio stimato di circa 12 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi.

Le ipotesi sullo stipendio da ct

Al momento non sono state rese note cifre ufficiali sul contratto che legherà Zidane alla nazionale francese. Tuttavia, è possibile fare alcune stime sulla base degli stipendi dei commissari tecnici di primo livello. Didier Deschamps percepiva un contratto di circa 4 milioni di euro netti all’anno, una cifra che lo piazzava in testa nella classifica dei commissari tecnici più pagati del Mondiale 2026.

Considerando il profilo e il palmarès di Zidane, il suo ingaggio potrebbe attestarsi tra i 5 e i 7 milioni di euro annui. Un ingaggio inferiore rispetto a quello percepito nei club, ma in linea con la scelta personale di privilegiare il progetto sportivo e il prestigio della nazionale rispetto all’aspetto economico.