La classifica dei paperoni, chi sono i più ricchi del mondo

Come ogni anno, il Bloomberg Billionaires Index stila la classifica delle persone più ricche del mondo. E come ogni anno, il patrimonio dei super paperoni globali riserva sorprese e “sorpassi” sui colleghi. L’elenco comprende in tutto 500 uomini d’affari. Nelle prime dieci posizioni si trovano nomi che dire celebri è dir poco. Ecco chi sono e quanto vale il loro patrimonio.

Elon Musk re dei paperoni

In cima alla classifica troviamo di nuovo lui: Elon Musk. Stando a Bloomberg, il patrimonio netto del patron di Tesla è stimato a circa 192,3 miliardi di dollari, somma che gli consente di superare “di poco” (si fa per dire) i 186,6 miliardi di Bernard Arnault, amministratore delegato del conglomerato Lvmh. Musk ha superato il magnate del lusso dopo che le azioni della Lvmh (che comprende marchi come Louis Vuitton, Fendi e Hennessy) hanno registrato un calo del 2,6% negli scambi del 31 maggio alla Borsa di Parigi.

L’exploit del super imprenditore visionario si deve soprattutto ai ricavi di Tesla. Si parla di oltre 55,3 miliardi di dollari quest’anno (solo a maggio le azioni sono salite del 26%). La casa automobilistica con sede a Austin, che rappresenta il 71% del patrimonio di Musk, ha messo a segno una crescita del 66% tra 2022 e 2023.

Al momento Tesla figura al nono posto tra le aziende con la capitalizzazione di mercato più alta al mondo: 657 miliardi di dollari. C’era però stato un momento in cui Elon Musk aveva ceduto lo scettro al “rivale” principale. A partire da settembre 2022, le azioni Tesla hanno infatti visto una perdita di valore, consentendo il sorpasso ad Arnault. Da gennaio 2023 le quotazioni dell’azienda hanno però imboccato nuovamente la via della crescita.

Bezos, Gates, Zuckerberg: gli altri super ricchi

La terza persona del mondo è un altro grandissimo nome: Jeff Bezos, il cui patrimonio netto è stimato in 144 miliardi di dollari. Nella Top 10 dei miliardari spiccano altre celebrità, da Bill Gates a Warren Buffett, passando per Mark Zuckerberg.

Il fondatore di Microsoft occupa la quarta posizione, con 125 milioni di dollari, seguito a ruota da Larry Ellison, CTO di Oracle Corporation, con 118 miliardi.

Le difficoltà di Lvmh e di Arnault

Quando Tesla ra in difficoltà, il mercato del lusso si era invece dimostrato resiliente di fronte all’inflazione record (della quale abbiamo parlato anche qui). Da qui il sorpasso in classifica compiuto da Arnault a dicembre. Lvmh ha tuttavia incontrato ben presto ostacoli notevoli, in primis le criticità emerse nel mercato cinese.

Le azioni della multinazionale sono così crollate di circa il 10% da aprile, cancellando 11 miliardi di dollari dal patrimonio netto del magnate 74enne nel giro di un solo giorno. Tuttavia, secondo Forbes è ancora Arnault l’uomo più ricco del mondo, con 215 miliardi di dollari, mentre Elon Musk risulta secondo con 202 miliardi di dollari.

Tre italiani nella top 100

Ci sono anche tre italiani nelle prime cento posizioni della classifica dei paperoni mondiali. Il primo lo troviamo al 27° posto: si tratta di Giovanni Ferrero, con un patrimonio di 43 miliardi di dollari. Bisogna poi scendere alla posizione 75, occupata da Ernesto Bertarelli (Biotech), con 21 miliardi di dollari. A breve distanza, al 78° posto, c’è invece Gianluigi Aponte (Msc) con un patrimonio di 20,7 miliardi di dollari.

La classifica completa dei 10 più ricchi del mondo