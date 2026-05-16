Quadro B del Modello 730/2026, i codici di utilizzo per i vari immobili

Voce importante del Modello 730/2026 è quella contenuta all'interno del Quadro B, che permette di dichiarare correttamente gli immobili

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

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Quadro B del Modello 730/2026, i codici di utilizzo per i vari immobili
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Come deve essere compilato il Quadro B del Modello 730/2026
Cosa è il Quadro B? Come si compila il Modello 730? Quali codici per la cedolare secca?

La compilazione della dichiarazione dei redditi richiede la massima precisione quando devono essere gestiti degli immobili. Tra le sezioni più delicate e soggette a errori spicca il Quadro B, ovvero quello dedicato ai redditi dei fabbricati. Con l’arrivo del Modello 730/2026 è essenziale comprendere come la destinazione d’uso di un immobile non sia solo una questione di fatto, ma una precisa scelta fiscale che determina l’applicazione di Imu, Irpef e cedolare secca.

Modello 730/2026: a cosa serve il Quadro B

Il Quadro B deve accogliere i dati di tutti i fabbricati posseduti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale. I semplici detentori, come gli inquilini in affitto o chi possiede la nuda proprietà, non devono dichiarare gli immobili.

Il principio cardine è la rendita catastale. Come previsto dall’articolo 3, comma 48, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, il valore indicato nelle visure deve essere rivalutato del 5% prima di essere rapportato ai giorni di possesso e alla quota di proprietà. Questa operazione, sebbene spesso eseguita automaticamente dai software di compilazione o presente nel modello precompilato, resta la base del calcolo per la tassazione ordinaria.

L’importanza del possesso e dei giorni

Ogni rigo del Quadro B richiede l’indicazione dei giorni di possesso (da 1 a 365). Questo è cruciale in caso di compravendite avvenute nel corso del 2025: se un immobile è stato venduto il 30 giugno, andrà indicato per 181 giorni, mentre il nuovo acquisto occuperà i restanti giorni dell’anno su un rigo separato.

Codice utilizzo: a cosa stare attenti

La Colonna 2 del Quadro B è il cuore della tassazione. Un codice errato può portare a un avviso di accertamento o al mancato riconoscimento di una detrazione spettante.

Codice 1: abitazione principale

L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.

Il reddito derivante da questo immobile è completamente deducibile dal reddito complessivo. Di fatto, non si paga l’Irpef sulla casa dove si vive. Di norma, l’abitazione principale è esente da Imu, a meno che non sia classificata come immobile di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Codice 2: immobili a disposizione

Rientrano in questa categoria le seconde case tenute vuote o utilizzate saltuariamente (come possono essere, per esempio, la casa in montagna o al mare).

In questo caso è necessario prestare la massima attenzione all’effetto moltiplicatore: se l’immobile a disposizione si trova nello stesso Comune in cui si ha l’abitazione principale, il reddito catastale concorre alla formazione della base imponibile Irpef nella misura del 50%. Se si trova in un Comune diverso, l’Imu sostituisce l’Irpef, rendendo il reddito dell’immobile non tassabile ai fini dell’imposta sulle persone fisiche.

Codice 3 e 4: canone libero e concordato

La distinzione tra questi due codici è fondamentale per chi mette a reddito le proprie proprietà.

Il codice 3 (canone libero) si applica ai contratti 4+4. Il reddito imponibile è pari al canone di locazione ridotto del 5% (deduzione forfettaria per spese di manutenzione);

Il codice 4 (canone concordato) si applica ai contratti 3+2 stipulati in base agli accordi territoriali. Qui il vantaggio è duplice: una riduzione ulteriore del 30% dell’imponibile Irpef o, in alternativa, l’accesso alla cedolare secca al 10% (anziché al 21%).

Codice 5: pertinenze

Box, cantine, rimesse e soffitte (classificate C/2, C/6, C/7) vanno gestite come l’abitazione principale se destinate al suo servizio. Anche per esse spetta la deduzione dal reddito complessivo, a patto che vengano indicate correttamente con il codice 5.

Codice 10: uso gratuito e rapporti familiari

Uno dei casi più comuni in Italia è il genitore che concede un appartamento al figlio. Nel Modello 730/2026, questa situazione va gestita con il Codice 10. Questa scelta risulta essere vantaggiosa per i seguenti motivi:

  • ai fini Irpef l’immobile non viene considerato a disposizione (evitando l’aumento di un terzo della rendita previsto per le seconde case vuote);
  • ai fini Imu se il contratto di comodato d’uso gratuito è regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate e sussistono i requisiti di parentela di primo grado, è possibile ottenere una riduzione del 50% della base imponibile dell’imposta.

Casi di esclusione e immobili rurali

Un errore frequente è dichiarare immobili che, per legge, non devono transitare nel Quadro B. Il caso più eclatante è quello dei fabbricati rurali. Gli immobili che mantengono i requisiti di ruralità (asserviti a terreni agricoli, destinati alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti o all’alloggio del personale agricolo) non producono un reddito di fabbricati autonomo. Il loro valore è già assorbito dal reddito dominicale e agrario dei terreni (Quadro A). Dichiararli nel Quadro B significherebbe pagare due volte le tasse sullo stesso bene.

Inoltre, non vanno dichiarati:

  • gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo in cui non sono utilizzati (Codice 11);
  • i manufatti privi di rendita catastale (se non ancora censiti o in corso di costruzione).

Locazioni brevi e cedolare secca

Con l’evoluzione del mercato immobiliare verso gli affitti brevi (Airbnb, Booking), il Modello 730/2026 conferma regole stringenti. Se il contribuente ha optato per la cedolare secca, dovrà indicarlo nelle apposite colonne del Quadro B.

Per le locazioni brevi, l’aliquota della cedolare secca è stata portata al 26% a partire dal secondo immobile locato, mentre resta al 21% per il primo. Questa distinzione richiede una precisione chirurgica nella compilazione della dichiarazione dei redditi per evitare sanzioni legate a un’insufficiente liquidazione dell’imposta sostitutiva.

Documenti da tenere a portata di mano

Prima di approcciarsi alla compilazione o di recarsi al Caf, è importante preparare questi documenti:

  • visura catastale storica, per verificare eventuali variazioni di rendita o di quota di possesso;
  • contratti di locazione, per verificare il canone percepito nel 2025 (si deve dichiarare il canone contrattuale, indipendentemente dall’effettivo incasso, a meno di procedure di sfratto concluse);
  • certificazione unica (Cu), se gli affitti brevi sono stati gestiti tramite intermediari che hanno operato come sostituti d’imposta;
  • bollettini Imu, per verificare il corretto assolvimento dell’imposta comunale, che spesso impatta sulla determinazione dell’Irpef residua.

Dichiarazione dei redditi Imu IRPEF Modello 730