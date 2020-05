Nuova truffa Intesa Sanpaolo: come riconoscere la mail svuota conto

editato in: da

Truffe, hacker e prelievi sul conto online: come difendersi

Una nuova truffa sta colpendo in queste ore Intesa Sanpaolo. La stessa redazione di QuiFinanza ne è stata vittima. Abbiamo ricevuto alcuni giorni fa una mail da un presunto account ufficiale Intesa Sanpaolo in cui ci veniva chiesto di effettuare alcuni passaggi, come “misura di sicurezza progettata per contribuire a proteggere” i clienti.

La nuova truffa phishing

Ecco il testo della mail truffa, che vi riportiamo anche qui sotto:

Gentile cliente, Una misura di sicurezza progettata per contribuire a proteggere i nostri clienti ed il suo conto. Poi deve riconfermare i suoi dati anagrafici riguardanti il conto corrente per ristabilire le fuzionalita del suo conto, e quindi confermare che non sia stato vittima di furto informatico. Accedere e reinserire i vostri dati alla seguente pagina per realizzare il processo di verifica: La ringraziamo per la vostra cortese collaborazione.

attesa della riappertura di tall sportell, sono a disposizione sito e App IntesaSanpaolo e il numero verde 800.303.303 (dall’Italia) e +39 011 8019.200 (dall’estero).

Come riconoscere le mail truffa

Come avrete notato, la mail riporta diversi errori di battitura, che già dovrebbero farci capire che si tratta di una comunicazione falsa e quindi una truffa.

Non solo. Lo stesso oggetto contenuto nella mail dovrebbe destarci qualche sospetto: troviamo infatti scritto “Visualizza l’attività del tuo account!”, con tanto di punto esclamativo a rinforzare la richiesta di azione. Naturalmente, se clicchiamo e procediamo rischiamo di inviare tutta una serie di dati su di noi e sul nostro conto corrente molto pericolosi.

Come sempre, Intesa Sanpaolo ricorda di non rispondere mai a questo tipo di mail. Per aiutare i clienti ad accorgersi immediatamente delle truffe, l’istituto ha anche stilato un vademecum da seguire sempre.

A cosa prestare attenzione

Dobbiamo sapere che i phisher, i truffatori, creano email quasi identiche alle email istituzionali di siti anche molto noti, portando gli ignari utenti a cadere nella trappola. Per valutare l’attendibilità di un’email, segui con attenzione queste regole: