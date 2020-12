Patrimoniale in arrivo? Cosa è e chi dovrebbe temerla

editato in: da

Patrimoniale, rieccola. Un emendamento alla Manovra presentato da Matteo Orfini (Pd) e Nicola Fratoianni (Leu) ha riacceso i riflettori su un’ipotesi che ha sempre diviso fortemente l’opinione pubblica.

L’emendamento

La modifica alla legge di Bilancio propone di inserire l’imposta progressiva “sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro, derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all’estero”.

L’intenzione è di raccogliere risorse per cancellare l’Imu e l’imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli. La proposta dei deputati di maggioranza però non sembrerebbe ricevere i favori degli alleati, né tantomeno del Centrodestra che al solo pensiero ha, da subito, scatenato le reazioni.

Manovra, patrimoniale per cancellare l’Imu: le aliquote

Si tratterebbe dell’applicazione di imposte progressive, che partono dallo 0,2% “per una base imponibile di valore compreso tra 500.000 euro e 1 milione di euro” per arrivare al 2% oltre i 50 milioni di euro. Per il 2021 sarebbe prevista un’aliquota del 3% per patrimoni superiori al miliardo di euro.

Per i patrimoni esteri “suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia”, l’emendamento prevede multe dal 3% al 15% dell’importo nel caso in cui non vengano dichiarati “sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale”.

Patrimoniale, gli obiettivi

Al di là della proposta in questione, la tassa patrimoniale consiste in un prelievo calcolato sulla base della ricchezza: tende a colpire i ceti più abbienti della popolazione in modo da estrarre risorse economiche da chi ha di più. Questo genere di imposte, di norma, possono avere propositi di equità sociale generale – tendono a correggere le diseguaglianze colpendo i più ricchi – oppure di carattere emergenziale – in seguito a una esigenza straordinaria si chiede un contributo a chi è economicamente meno vulnerabile. Furono introdotte tasse di questo tipo in seguito alle due Guerre mondiali.

I dubbi sul paradigma di patrimoniale

Le critiche alle imposte patrimoniali, in genere, derivano da due tipi di obiezione. La prima è che il patrimonio che si andrebbe a tassare è stato accumulato avendo già pagato le imposte – che, lo ricordiamo, agiscono con progressività per colpire di più i redditi più alti. Tassare e ritassare i cittadini che guadagnano di più, pertanto, non sarebbe equo.

In secondo luogo, potrebbe essere anche controproducente a livello di gettito. Tassare i patrimoni, infatti, potrebbe scoraggiare gli investimenti; oppure, nel caso peggiore, incentivare il trasferimento all’estero dei soggetti più facoltosi.