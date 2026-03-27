Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come vanno gestiti i rimborsi spese

Si è definitivamente consolidata la rivoluzione fiscale per i professionisti avviata il 1° gennaio 2025: una svolta che, anche nel 2026, garantisce una gestione più equa dei costi legati all’attività. La regola è ormai chiara: i rimborsi per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute per l’esecuzione dell’incarico e riaddebitate analiticamente al cliente non concorrono più alla formazione del reddito imponibile.

Questa misura ha cancellato un paradosso normativo che per anni ha penalizzato le partite Iva, costrette a pagare imposte e contributi persino su somme che rappresentavano un semplice recupero di costi vivi. Oggi, grazie al principio della neutralità fiscale, il rimborso documentato è invisibile per il Fisco: non gonfia il volume d’affari e, nel caso dei regimi forfettari, non incide sulla soglia critica degli 85.000 euro, tutelando la permanenza nel regime agevolato.

Tipologie di rimborsi esenti da tassazione

Il nuovo regime dei rimborsi si fonda sul principio della simmetria fiscale: le somme riaddebitate al cliente per spese effettive smettono di essere considerate compensi e diventano fiscalmente neutre. Di riflesso, i costi sostenuti dal professionista non sono più deducibili dal reddito di lavoro autonomo, eliminando però il rischio di una tassazione ingiusta su somme che non costituiscono un vero guadagno.

Rimborsi analitici

A partire dal 1° gennaio 2025, i rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute per l’incarico e riaddebitate al cliente non formano reddito imponibile. È necessario, però, rispettare alcuni requisiti ben precisi:

per l’esenzione il professionista deve aver pagato le suddette spese con mezzi tracciabili (carte, bonifici). I pagamenti in contanti rendono il rimborso tassabile;

è necessario conservare le fatture o le ricevute (anche se intestate al lavoratore) per giustificare il riaddebito analitico in fattura;

per i forfettari queste somme non vengono più conteggiate nel limite degli 85.000 euro.

Anticipazioni in nome e per conto

Sono somme che il professionista paga materialmente, ma per le quali il debitore ufficiale è il cliente: sono, solo per fare un esempio, i valori bollati, i contributi unificati, le tasse di concessione governativa, che vengono gestite ai sensi dell’articolo 15 del Dpr 633/72.

Per essere gestite correttamente è necessario:

che la documentazione di spesa venga intestata direttamente al cliente;

vengano escluse dalla base imponibile Iva (non costituiscono mai reddito).

Casi nei quali la tassazione resta

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta 270/2025, ha confermato che le indennità chilometriche continuano a essere soggette a tassazione e ritenuta d’acconto, in quanto la loro natura non è puramente analitica ma forfettaria.

Allo stesso modo, qualsiasi somma corrisposta a forfait – come una diaria giornaliera di 50 euro erogata senza pezze d’appoggio – viene considerata dal fisco come un vero e proprio compenso professionale e, pertanto, tassata integralmente al 100%.

Eccezioni e casi particolari

Per gestire correttamente la fatturazione nel 2026, è fondamentale distinguere tra ciò che la norma definisce rimborso analitico esente e ciò che l’Agenzia delle Entrate continua a considerare reddito imponibile.

Il caso dei rimborsi chilometrici

Nonostante la riforma del 2025, i rimborsi chilometrici (basati su tabelle Aci) restano un’eccezione critica. L’Agenzia delle Entrate – vedasi in questo senso la circolare 9/E 2025 – ritiene che abbiano natura forfettaria, poiché include costi stimati (usura, assicurazione, manutenzione) e non solo il costo vivo del carburante.

I rimborsi chilometrici devono essere inseriti in fattura come compensi professionali, soggetti a ritenuta d’acconto (se prevista) e a tassazione Irpef.

Solo il riaddebito di spese documentate e specifiche (come può essere lo scontrino del distributore abbinato al pedaggio autostradale, pagati con carta) può essere considerato analitico ed esente.

Spese di ospitalità (vitto e alloggio) senza fattura

Se il professionista dovesse sostenere spese di vitto e alloggio, ma le documenta solo con scontrino non parlante (senza il suo codice fiscale) o se il pagamento è avvenuto in contanti perde l’esenzione, perché il pagamento deve essere tracciabile e la documentazione analitica.

Quando il cliente rimborsa queste spese non tracciate, l’importo rientra nel reddito imponibile del professionista e concorre al limite degli 85.000 euro (per i forfettari).

Rimborsi per spese di rappresentanza

Se il rimborso riguarda spese sostenute per offrire un pranzo a un cliente o per omaggi, i costi sostenuti sono deducibili per il professionista solo entro l’1% dei compensi annui.

Se le spese vengono riaddebitate al cliente, non godono del regime di esclusione pieno dei rimborsi viaggio/alloggio, a meno che non siano strettamente funzionali all’esecuzione del mandato e documentate come tali.

Spese sostenute dal committente

Un caso particolare che evita ogni problema di tassazione è il pagamento diretto da parte del cliente. Questo può avvenire, per esempio, se il cliente prenota e paga direttamente l’hotel o il treno per il professionista.

Quando si dovesse venire a verificare questa situazione, non c’è né compenso né rimborso. La spesa non transita nella contabilità e non influisce minimamente sul reddito o sui limiti del regime forfettario.

Il contributo integrativo (cassa previdenziale)

Il perimetro dell’esenzione fiscale non coincide necessariamente con quello previdenziale: sebbene un rimborso analitico sia escluso dall’Irpef, molte casse professionali (come Inarcassa o la Cassa Forense) continuano a richiedere l’inclusione nel calcolo del contributo integrativo.

La regola generale prevede infatti che l’aliquota del 2% o 4% venga applicata sull’intero volume d’affari Iva, comprendendo anche i rimborsi per vitto, alloggio e viaggio. In questo scenario, l’unica eccezione strutturale riguarda le anticipazioni Articolo 15, come marche da bollo e diritti di cancelleria: essendo somme escluse dalla base imponibile Iva, restano generalmente fuori anche dal computo dei contributi previdenziali.

Riepilogo per Regime Forfettario

Per i professionisti che operano in regime forfettario, le novità confermate per il 2026 rappresentano un cambio di passo decisivo, poiché eliminano definitivamente la tassazione sul nulla che ha penalizzato la categoria fino al 2024. Questo nuovo assetto si poggia su alcuni pilastri fondamentali che semplificano la gestione dei costi e proteggono il limite di permanenza nel regime agevolato.

Vitto e alloggio

L’esclusione strategica dalla soglia degli 85.000 euro rappresenta la novità con il maggiore impatto operativo. A partire dal 2025, i rimborsi spese analitici per viaggio, vitto e alloggio, se regolarmente documentati e saldati con mezzi tracciabili, non vengono più conteggiati come ricavi.

Questo significa che se un professionista incassa 84.000 euro di compensi e 5.000 euro di rimborsi analitici, il suo fatturato rilevante ai fini del limite resta fermo a 84.000 euro, permettendogli di mantenere i vantaggi del forfettario nonostante gli 89.000 euro totali transitati sul conto corrente.

Neutralità fiscale

Il principio della neutralità fiscale mette fine a una storica doppia imposizione. Poiché il regime forfettario non permette la deduzione analitica dei costi ma applica un coefficiente di redditività standard, in passato il professionista pagava le tasse anche sui rimborsi ricevuti.

Nel 2026, il rimborso analitico è finalmente neutro: se si spendono 100 euro per un treno e il cliente li restituisce integralmente, tale importo non entra nel calcolo dell’imposta sostitutiva del 5% o 15%. È fondamentale però che il rimborso coincida con la spesa, poiché eventuali eccedenze vengono considerate compenso e tassate di conseguenza.

La gestione della fatturazione elettronica

La corretta gestione della fatturazione elettronica è il requisito tecnico per garantire l’esclusione fiscale. Per evitare errori, i rimborsi analitici per viaggi o hotel vanno indicati separatamente dai compensi professionali, utilizzando solitamente il codice N2.2 per i forfettari.

Discorso diverso vale per le anticipazioni in nome e per conto del cliente (Articolo 15), come marche da bollo o diritti di segreteria: queste restano escluse dalla base imponibile con codice N1 e non influenzano in alcun modo né il reddito né la soglia degli 85.000 euro.

I rimborsi chilometrici

L’insidia dei rimborsi chilometrici rimane un punto critico nonostante la riforma generale. Il fisco continua ad assimilare le indennità basate su tabelle Aci a un compenso professionale, poiché includono componenti forfettarie come l’usura del mezzo o l’assicurazione. Di conseguenza, queste somme concorrono al raggiungimento della soglia degli 85.000 euro e vengono tassate secondo il coefficiente di redditività. Se il fatturato è vicino al limite, è quindi preferibile optare per il riaddebito dei soli costi vivi documentati, come pedaggi o carburante specifico, piuttosto che per l’indennità chilometrica.