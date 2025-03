Fonte: ANSA Bonus vacanze in scadenza, attenzione alla fake news

Negli ultimi giorni diverse testate online hanno ripreso la notizia di un bonus vacanze 2025 erogato dall’Inps, che permette a tutti di usufruirne per andare in viaggio quest’estate. Quello che però questi siti non stanno dicendo è che questo contributo in realtà non esiste; dell’incentivo per le ferie, infatti, non c’è notizia nei siti istituzionali.

Esiste un bonus vacanze 2025?

La notizia di un bonus vacanze salta spesso fuori, tanto che anche l’anno scorso era capitato un caso simile. In quel caso, il bonus consisteva in 500 euro da spendere entro l’anno per andare in vacanza, mentre quest’anno sono 600 euro sempre da spendere per tutta l’estate. Errori dovuti forse all’intelligenza artificiale e di alcuni giornalisti che hanno voluto cavalcare la notizia, rielaborando informazioni non aggiornate senza verificare i dettagli.

Nonostante ciò, sono state pubblicate numerose guide che spiegano come ottenere questo presunto bonus per permettere alle famiglie di godersi l’estate senza gravare sul portafoglio, con tanto di dettagli su come richiederlo.

I bandi che mette a disposizione l’Inps

Questo significa che non esistono aiuti per chi vuole andare in vacanza? Non esattamente; l’Inps offre ogni anno due contributi per le vacanze estive, destinati ai ragazzi delle scuole superiori e ai pensionati:

Estate Inpsieme Italia / Estero

Estate Inpsieme Senior

Purtroppo, anche in questo caso è troppo tardi per fare domanda, poiché i bandi sono scaduti il 24 febbraio 2025, e anche in questo caso diverse testate online hanno ripreso la notizia ma non segnalando che sono entrambi scaduti.

A chi spetta e quanto

Per chi ne ha fatto domanda, i due bandi permettevano alle famiglie di sostenere le famiglie italiane nell’organizzazione di soggiorni estivi per bambini e ragazzi e sono rivolti agli studenti delle scuole elementari, medie e, in alcuni casi, superiori, che potevano accedere a vacanze studio in Italia e all’estero, beneficiando di un sostegno economico in base al proprio Isee.

I beneficiari devono essere figli o orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o iscritti alla Gestione Fondo Postelegrafonici. E soprattutto, non possono accedere al bando gli studenti già assegnatari del contributo negli anni precedenti che hanno rinunciato o interrotto il soggiorno senza giustificato motivo.

Per un soggiorno della durata di una settimana, il contributo previsto è di 600 euro, mentre per due settimane l’importo sale a 1000 euro. L’effettivo ammontare del sussidio, però, dipenderà dal valore dell’Isee del nucleo familiare.

Per i soggiorni all’estero, l’importo massimo previsto è di 2100 euro, anch’esso variabile in base all’Isee familiare. Per chi ha presentato la domanda entro i termini, la graduatoria dei beneficiari, con l’importo previsto, sarà pubblicata il 2 aprile. Ricordate inoltre che il 17 aprile sarà l’ultima data utile per caricare la documentazione richiesta.

Graduatoria in arrivo?

Anche sul tema delle graduatori per i due bandi è opportuno segnalare un errore che diverse testate stanno facendo; in molti stanno scrivendo che le graduatorie sono vicine ad essere pubblicate, tanto che per alcune l’attesa e solo di poche ore.

In realtà, come spiegato dettagliatamente nel bando, bisogna aspettare ancora qualche settimana per le graduatorie. La data attesa è del 2 aprile 2025, giorno in cui l’Inps pubblicherà sul sito internet istituzionale le graduatorie degli ammessi e di quelli con riserva, con la data del 17 aprile 2025 come ultimo giorno per il caricamento della documentazione richiesta sul portale dell’Istituto.